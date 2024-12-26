يزدهر Apple Intelligence بفضل التخصيص في الوقت الفعلي — ما يعني تحليل تفاعلات المستخدم لتحسين الإشعارات والرسائل وصناعة القرار. ورغم أن هذا يعزز تجربة المستخدم، فإنه يُعد سلاحًا ذا حدين. إذا اخترق المهاجمون هذه الأنظمة، فقد تتحول إمكانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتخصيص الإشعارات أو تحديد أولويات الرسائل إلى سلاح. يمكن للعناصر الخبيثة أن تتلاعب بالذكاء الاصطناعي لحقن رسائل أو إشعارات احتيالية، ما قد يؤدي إلى خداع المستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن معلومات حساسة.

وهذه المخاطر ليست مجرد فرضية. على سبيل المثال، كشف الباحثون الأمنيون عن كيفية خداع البيانات المخفية في الصور للذكاء الاصطناعي وجعله يتخذ إجراءات غير مقصودة — وهو تذكير صارخ بأن الأنظمة الذكية لا تزال عرضة لعمليات الاستغلال المبتكرة.

في العصر الجديد للذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، يجب على الأمن الإلكتروني للذكاء الاصطناعي معالجة عدة مخاطر، مثل ما يلي: