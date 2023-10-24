يبدو أن المهاجمين يبتكرون بسرعة تقارب سرعة تطور التقنيات. يومًا بعد يوم، تتطور التقنيات والتهديدات بشكل كبير. والآن، ونحن ندخل عصر الذكاء الاصطناعي، لا تحاكي الآلات السلوك البشري فحسب، بل تتخلل كل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا. ومع ذلك، على الرغم من القلق المتزايد بشأن الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي، فإن مدى الاستغلال المحتمل من قبل المهاجمين غير معروف إلى حد كبير.

ولفهم كيفية استغلال المهاجمين للذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أفضل، أجرينا مشروع بحث يسلط الضوء على سؤال حساس: هل تتمتع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية بالإمكانات الخداعية ذاتها التي يتمتع بها العقل البشري؟

تخيل سيناريو يواجه فيه الذكاء الاصطناعي البشر في معركة تصيد احتيالي. ما الهدف؟ تحديد المنافس الذي يمكنه الحصول على معدل نقرات أعلى في محاكاة التصيد الاحتيالي ضد المؤسسات. بصفتي شخصًا مهنته كتابة رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، كنت متحمسًا لمعرفة الإجابة.

باستخدام خمسة موجهات بسيطة فقط، تمكنا من خداع نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لتطوير رسائل بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي مقنعة للغاية في خمس دقائق فقط، وهو الوقت نفسه الذي أستغرقه لتحضير فنجان قهوة. عادةً ما يقضي فريقي حوالي 16 ساعة لإنشاء رسالة بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي، وهذا من دون حساب مدة إعداد البنية التحتية. وبذلك، يمكن للمهاجمين توفير ما يقارب يومين من العمل باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكانت رسالة التصيد الاحتيالي التي أنشأها لذكاء الاصطناعي مقنعة جدًا لدرجة أنها كادت تتفوق على تلك التي أعدها المهندسون الاجتماعيون ذوو الخبرة، ولكن حقيقة وصولها إلى هذا المستوى المتكافئ يُعد تطورًا مهمًا.

في هذه المدونة، سنفصل كيفية إنشاء موجِّهات الذكاء الاصطناعي، وكيفية إجراء الاختبار، وماذا يعني ذلك لهجمات الهندسة الاجتماعية اليوم وفي المستقبل.