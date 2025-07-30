تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025: التعامل مع تسارع الذكاء الاصطناعي من دون تهميش الجانب الأمني

تأمل هذا: تقول نسبة مذهلة تبلغ 97% من المؤسسات المخترقة التي تعرضت لحادث أمني متعلق بالذكاء الاصطناعي إنها تفتقر إلى ضوابط الوصول المناسبة للذكاء الاصطناعي، وفقًا لنتائج تقرير تكلفة خرق البيانات. بالإضافة إلى ذلك، من بين 600 مؤسسة أجرى عليها البحث معهد Ponemon Institute المستقل، كشفت نسبة 63% منها أنها ليس لديها سياسات حوكمة ذكاء اصطناعي مطبقة لإدارة الذكاء الاصطناعي أو منع العمال من استخدام الذكاء الاصطناعي الظلي.

تتسبب هذه الفجوة في الرقابة على الذكاء الاصطناعي في تكاليف مالية وتشغيلية كبيرة. يُظهر التقرير أن وجود مستوى عالٍ من الذكاء الاصطناعي الظلي—حيث ينزل الموظفون أو يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي غير المعتمدة والقائمة على الإنترنت—أضاف 670000 دولار أمريكي إلى متوسط تكلفة حوادث الاختراق العالمية. كان للانتهاكات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أيضًا تأثير مضاعف: فقد أدت إلى اختراق واسع للبيانات وأعطال تشغيلية. هذه الأعطال قد تمنع المؤسسات من معالجة طلبات البيع، وتقديم خدمة العملاء، والحفاظ على سير سلاسل التوريد.

من خلال إهمال الممارسات الأساسية للأمن الإلكتروني عند تبني الذكاء الاصطناعي، تجعل الشركات نفسها عرضة للأعطال التشغيلية في أحمال التشغيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وحوادث اختراق أمن البيانات واسعة النطاق التي تمتد عبر البيئات متعددة السحابة والبيئات المحلية، وإمكانية اختراق الملكية الفكرية المستخدمة في التدريب أو ضبط تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديهم.

بينما يواصل قادة الأعمال الانغماس في عالم الذكاء الاصطناعي، وتعزيزه، يجب عليهم مواجهة المخاطر الهائلة التي لا تزال قائمة ضمن بنيتهم التحتية بشكل عام. وهذا ينطبق بشكل خاص على أمن السحابة، حيث تقضي أحمال تشغيل وبيانات الذكاء الاصطناعي معظم الوقت عليها. ولضمان بقاء هذا الأمر ضمن المستويات المقبولة من المخاطر المؤسسية، يحتاج قادة الأمن إلى مساعدة شركاتهم على النجاح في التعامل مع الذكاء الاصطناعي من خلال إعادة تقييم أطر الأمن الإلكتروني لديهم. يجب على هؤلاء القادة ضمان تمكن شركاتهم من التكيف مع المخاطر الناشئة التي ترافق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يتضمن ذلك إجراء عمليات تدقيق دورية لسياسات الأمن وحماية البيانات، وتعديل الضوابط، وتطوير خطط الاستجابة، والاستثمار في تدريب الموظفين. مع انضمام كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي المعينين حديثًا بشكل تدريجي إلى صفوف الإدارة العليا، يحتاج قادة الأمن إلى أن يكونوا بجانبهم مباشرةً. ويجب عليهم تعزيز علاقاتهم مع فرق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) للمساعدة على إزالة الصوامع الحالية أو الناشئة مع القسم الذي يشرف على الامتثال التنظيمي. سيسهم ذلك كثيرًا في ضمان التوافق وإنشاء رابطة قوية للاستجابة للأزمات في حال حدوث اختراق لأمن البيانات يتعلق بأصول الذكاء الاصطناعي.

ما مدى خطورة هذا الوضع؟ يدرك المجرمون الإلكترونيون تمامًا ضعف هذا الوضع، ما يجعل أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي أهدافًا ذات قيمة عالية وقابلة للاختراق. هل المخاطر تتحقق على أرض الواقع؟ الجواب، كما ترون في البيانات أعلاه، هو نعم. يكشف التقرير أن 13% من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع قد تعرضت لهجوم أثر في نماذج أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديها. وهذه النسبة صغيرة، في الوقت الحالي. من المرجح أن نشهد المزيد في الأشهر الاثني عشر المقبلة، ما لم يدرك قادة الأمن ونظراؤهم في قطاع الأعمال المخاطر ويتجهوا إلى التركيز بشكل أكبر على أمن الذكاء الاصطناعي.