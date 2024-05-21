توسيع نطاق أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة
شاهد الفيديو استكشف فعاليات Think
رسم توضيحي تجريدي لخطوط دائرية تصور الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

شاهد الآن
المعارف التحويلية: الاستعداد للأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام السحابة الهجينة

تعرّف من قادة الصناعة على كيفية تحسين الإنتاجية وتعزيز الابتكار من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على خدمة العملاء، وتحديث التعليمات البرمجية، وأتمتة سير العمل. تعرّف أيضًا على كيفية مساعدة البنية التحتية للسحابة الهجينة حسب التصميم والبنية التقنية الجديرة بالثقة على توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي.

المتحدثون:

Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، IBM

السيد  شادمان ظفر، كبير المديرين التنفيذيين للمعلومات المشاركين، Citi

o  Shantanu Narayen، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، Adobe

o  Máirín Duffy، مدير هندسة البرمجيات، InstructLab, Red Hat®

o  معالي الدكتور عصام الوقيت، مدير المركز الوطني للمعلومات، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
استكشف المزيد حول الكلمات الرئيسية المتاحة عند الطلب من مؤتمر Think لعام 2024
تعرّف على المزيد حول مؤتمر Think لعام 2024
المورد المميز بدء استخدام InstructLab مرحبًا بك في مجتمع InstructLab، حيث نشجع الجميع على المساعدة في تشكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي عن طريق الإسهام بتحديثات النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الحالية بطريقة يسهل الوصول إليها. لقد أنشأ مشروع InstructLab في الأصل مجموعة من المهندسين لدى Red Hat® وIBM Research®، وهو مشروع مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي. الانضمام إلى المجتمع
استكشف مصادر الكلمة الرئيسية 6 حقائق صعبة يجب على الرئيس التنفيذي مواجهتها

اكتشف ما الذي يميز الرواد من الرؤساء التنفيذيين وما الحقائق الست الصعبة التي عليهم معالجتها - بدءًا من تحديات الأشخاص إلى عقبات العمليات وحتى قيود البيانات والتقنية - للتفوق في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 عزز ميزتك التنافسية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي 3 طرق تتبعها IBM وAdobe لتحويل سلسلة توريد المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي للتوليدي

تعرّف على كيفية تقديم الشراكة بين IBM وAdobe، التي تشمل كلاً من التقنية والاستشارات، مجموعة لا مثيل لها من الخدمات لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع التسويق والإبداع. حيث إن هذا التعاون يمكن أن يساعد العلامات التجارية على إنشاء محتوى سلس عبر المؤسسات بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تسريع سلسلة توريد المحتوى لديك
متابعة مشاهدة الكلمات الرئيسية عند الطلب من مؤتمر Think لعام 2024
الآفاق الواسعة لمستقبل الذكاء الاصطناعي

استكشف &quot;عصر إنشاء القيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي&quot; مع الدكتور Darío Gil، نائب الرئيس الأول ومدير الأبحاث في IBM. تعرّف على التحديات التي تظهر عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل. اكتشف أحدث تقنيات IBM التي تساعدك على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسستك واستكشف كيف تبدو استراتيجية الأعمال الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

عصر الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعرّف على كيفية مساعدة معارف الجيل التالي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرات الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي من IBM في مواجهة هذا التحدي من خلال تبسيط وتحسين كل تقنيات الأعمال لتحقيق أقصى تأثير.

صمم البنية التحتية التي تناسب احتياجات نموذج الذكاء الاصطناعي لديك: سحابة هجينة مُصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ومن أجله

كيف يمكنك استخدام مجموعة البيانات — التي من المتوقع أن تنمو بنسبة تزيد على 250% في السنوات الخمس المقبلة مع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي — لتدريب الذكاء الاصطناعي مع أولوية الحوكمة والأمان؟ تعرّف على كيفية دمج المنظمات لمنصة البيانات والذكاء الاصطناعي watsonx مع Red Hat® OpenShift® وحلول البنية التحتية من IBM لإدارة البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي وحمايتها من دون المساس بالأداء.

 عرض جميع الكلمات الرئيسية الخاصة بمؤتمر Think
كيف يمكن لشركة IBM المساعدة
نماذج الأساس في IBM® watsonx.ai™

استكشف مكتبة نماذج الأساس من IBM على منصة Watsonx لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمالك بثقة.

 تعرف على المزيد

توفير رؤى الذكاء الاصطناعي اشترك في رسائلنا الإخبارية.

احصل على مجموعة مختارة من موضوعات، واتجاهات، وأبحاث الذكاء الاصطناعي التي تُرسَل مباشرةً إلى صندوق الوارد لديك.

اشترك اليوم

موصى به لك

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تعرّف على أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة تعليمية رائدة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال. اكتسب معارف ثاقبة من أفضل الخبراء لدى IBM بشأن تحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي بفعالية والتي يمكن أن تدفع عجلة النمو، من خلال دورة تدريبية مصممة خصوصًا لقادة الأعمال مثلك.

 استكشاف المنهج الدراسي فيديوهات مؤتمر Think

حسِّن مستوى فهمك من خلال الفيديوهات التعليمية التي نقدمها بإشراف الخبراء وقوائم التشغيل على YouTube حول أهم الموضوعات والاتجاهات في المجال التقني. أتقن الأساسيات، أو عزز خبرتك أو اكتسب إستراتيجيات عملية للاستفادة من التقنية.

 شاهد الفيديوهات