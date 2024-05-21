الكلمة الرئيسية 6 الآفاق الواسعة لمستقبل الذكاء الاصطناعي استكشف "عصر إنشاء القيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي" مع الدكتور Darío Gil، نائب الرئيس الأول ومدير الأبحاث في IBM. تعرّف على التحديات التي تظهر عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل. اكتشف أحدث تقنيات IBM التي تساعدك على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسستك واستكشف كيف تبدو استراتيجية الأعمال الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

الكلمة الرئيسية 2 عصر الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعرّف على كيفية مساعدة معارف الجيل التالي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدرات الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي من IBM في مواجهة هذا التحدي من خلال تبسيط وتحسين كل تقنيات الأعمال لتحقيق أقصى تأثير.