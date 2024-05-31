تعرّف على أكاديمية الذكاء الاصطناعي، وهي تجربة تعليمية رائدة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال. اكتسب معارف ثاقبة من أفضل الخبراء لدى IBM بشأن تحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي بفعالية والتي يمكن أن تدفع عجلة النمو، من خلال دورة تدريبية مصممة خصيصًا لقادة الأعمال مثلك.