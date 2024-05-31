يتوقع العملاء الحصول على خدمة عملاء سريعة ومتميزة وشخصية، وهو ما يصعب تقديمه على نطاق واسع. تُوضح Rosane Giovis، قائدة الخدمات الذكية والتحول العالمي لدى IBM Consulting، كيف يجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي ذلك ممكنًا.
إذا كنت لا تطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي على خدمة العملاء، فسوف تتخلف عن الرَكب.
فكِّر في مركز الاتصالات لديك ليس فقط كمركز تكاليف، ولكن كمركز مشاركة يوطد العلاقات مع العملاء.
فمع الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيكون بإمكانك تقليل الحاجة إلى التواصل وحل المشكلات.
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