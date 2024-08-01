يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولاً جذريًا في طريقة إدارتنا للأعمال. ومع ذلك، يتعامل الكثير من الأشخاص مع الذكاء الاصطناعي التوليدي على أنه تجربة علمية بدلاً من اعتباره مولدًا للقيمة يساعد على ضمان عمل تكنولوجيا المعلومات في المواقع الصحيحة وبالكم المناسب وفي الوقت المناسب.



إذن فكيف يمكنك تحسين تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ كيف تقيس القيمة، وكيف سيحقق الذكاء الاصطناعي التوليدي الإيرادات والنمو للأعمال ويحقق النتائج المرجوة؟ في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تعرّف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي توفير وقت فِرق تكنولوجيا المعلومات من خلال أتمتة المهام وتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات.