بفضل الطفرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي، لم تكن ميزانيات التقنية يومًا تحت هذا القدر من التدقيق كما هي اليوم. بينما تفكر المؤسسات في تكلفة استثمارات الذكاء الاصطناعي، يريد المديرون التنفيذيون والأطراف المعنية التأكد من أن الأموال التي يستثمرونها تحقق عائد الاستثمار الذي يطمحون إلى تحقيقه. إن العمليات المالية هي إطار عمل يساعد الشركات على تعزيز قيمة الأعمال في السحابة عبر الاعتماد على البيانات والمساءلة المالية، بما يسهم في إزالة الحواجز ويزود المطورين بالأدوات اللازمة لتحسين أساليب إنفاقهم بما يتسق مع الأهداف المراد تحقيقها.

شاهد هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي وتعلم كيف يمكن للمؤسسات تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على عملياتها المالية وتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق على التقنية.