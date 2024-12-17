أكاديمية الذكاء الاصطناعي
شاهد هذه الحلقة (9:18)
كيفية إعداد قادة الأعمال لميزانية الذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكنك الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي إما لحل المشكلات الحالية أو استكشاف قدرات جديدة. ومن المهم أن تنظر الشركات إلى ميزانية الذكاء الاصطناعي التوليدي من هذا المنظور. تشير استطلاعاتنا إلى أن حوالي نصف الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي توجَّه نحو تمكين قدرات جديدة، لكن المديرين التنفيذيون يتطلعون لزيادة هذه النسبة إلى 60%.

في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يساعد Anthony Marshall قادة الأعمال على استكشاف استراتيجيات متنوعة لوضع ميزانية للذكاء الاصطناعي التوليدي، مقدِّمًا رؤى قائمة على بالأبحاث لمقارنة سلوكك وأدائك بنظرائك.
الصفحة الرئيسية لأكاديمية الذكاء الاصطناعي تعرف على المتحدثين
شاهد (9:18)
ما الذي ستتعلمه
  • أكبر ثلاثة بنود إنفاق في الذكاء الاصطناعي التوليدي
  • أبرز ثلاثة أخطاء في إعداد ميزانية الذكاء الاصطناعي التوليدي
  • ثلاثة أمور تنفِّذها المنظمات الرائدة بشكل متميز عند إعداد ميزانيات للذكاء الاصطناعي التوليدي

 
إذا تعاملت مع الذكاء الاصطناعي التوليدي كاستثمار تقني تقليدي، فقد لا يحصل على التمويل مطلقًا. Anthony Marshall مدير أبحاث أول  معهد IBM Institute for Business Value

احصل على التقرير

AI in Action 2024

يقدِّم تقرير "AI in Action" لعام 2024 تقييمًا واضحًا لما يفعله قادة الذكاء الاصطناعي اليوم لتحقيق التقدم، بالإضافة إلى رؤى وتعليقات من الخبراء حول ما يمكن للمتعلمين في مجال الذكاء الاصطناعي فعله للّحاق بالركب.

 تنزيل التقرير

موارد ذات الصلة

هل يمكنك تحمُّل تكلفة الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ 

استمع إلى المضيف Albert Lawrence وهو يُجري مقابلة مع Rebecca Gott، المهندسة المتميزة في IBM والمديرة التقنية لمنصة Power، وPenny Madsen، مديرة الأبحاث الأولى لخدمات السحابة والحافة في IDC، حول الأسباب التي تجعل الذكاء الاصطناعي مكلفًا للغاية.

الإنفاق على التكنولوجيا: كيف ستدفع ثمنها؟

يحتاج الرؤساء التنفيذيون (CEOs) إلى فهم واضح لكيفية استفادة المشاريع ذات التأثير العالي من الموارد البشرية والتقنية لإعداد ميزانية دقيقة للتكاليف المرتبطة بها.

البحث عن رؤية أوضح لتكاليف انتشار السحابة وإدارتها

إذا كنت من بين 120 مليون شخص تقريبًا يشاهدون مباراة Super Bowl سنويًا، أو على الأقل الإعلانات التجارية، فقد شاهدت أعمال شركة WPP. تعرَّف على كيفية تحسين شركة التسويق العالمية إنفاقها التقني باستخدام حلول العمليات المالية من IBM.
تلقي تحديثات أكاديمية الذكاء الاصطناعي

نأمل أن تستمتع بتجربة أكاديمية الذكاء الاصطناعي.  يمكنك تلقي أخبار حول آخر التحديثات على أكاديمية الذكاء الاصطناعي من خلال الاشتراك في رسائل Think الإخبارية.

 اشترِك في رسالة Think الإخبارية
اتخذ الخطوة التالية في رحلة الذكاء الاصطناعي حلول الذكاء الاصطناعي اكتشف watsonx حلول البيئة السحابية الهجينة استكشف المنتجات ملخص إستراتيجية الذكاء الاصطناعي اشترك في جلسة