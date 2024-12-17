يمكنك الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي إما لحل المشكلات الحالية أو استكشاف قدرات جديدة. ومن المهم أن تنظر الشركات إلى ميزانية الذكاء الاصطناعي التوليدي من هذا المنظور. تشير استطلاعاتنا إلى أن حوالي نصف الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي توجَّه نحو تمكين قدرات جديدة، لكن المديرين التنفيذيون يتطلعون لزيادة هذه النسبة إلى 60%.
في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يساعد Anthony Marshall قادة الأعمال على استكشاف استراتيجيات متنوعة لوضع ميزانية للذكاء الاصطناعي التوليدي، مقدِّمًا رؤى قائمة على بالأبحاث لمقارنة سلوكك وأدائك بنظرائك.
يقدِّم تقرير "AI in Action" لعام 2024 تقييمًا واضحًا لما يفعله قادة الذكاء الاصطناعي اليوم لتحقيق التقدم، بالإضافة إلى رؤى وتعليقات من الخبراء حول ما يمكن للمتعلمين في مجال الذكاء الاصطناعي فعله للّحاق بالركب.
استمع إلى المضيف Albert Lawrence وهو يُجري مقابلة مع Rebecca Gott، المهندسة المتميزة في IBM والمديرة التقنية لمنصة Power، وPenny Madsen، مديرة الأبحاث الأولى لخدمات السحابة والحافة في IDC، حول الأسباب التي تجعل الذكاء الاصطناعي مكلفًا للغاية.
يحتاج الرؤساء التنفيذيون (CEOs) إلى فهم واضح لكيفية استفادة المشاريع ذات التأثير العالي من الموارد البشرية والتقنية لإعداد ميزانية دقيقة للتكاليف المرتبطة بها.
إذا كنت من بين 120 مليون شخص تقريبًا يشاهدون مباراة Super Bowl سنويًا، أو على الأقل الإعلانات التجارية، فقد شاهدت أعمال شركة WPP. تعرَّف على كيفية تحسين شركة التسويق العالمية إنفاقها التقني باستخدام حلول العمليات المالية من IBM.
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