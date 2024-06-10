مع بذل المؤسسات جهودًا كبيرة للاستفادة المثلى من قوة الذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على التحكم في التكاليف، ظهرت الحاجة إلى الاستفادة من نماذج XaaS (أي شيء كخدمة) كنهج استراتيجي جديد. في هذه المدونة، نستكشف كيف يمكن للشركات استخدام نماذج XaaS (أي شيء كخدمة)، سواءٌ أكان النشر محليًا أم سحابيًا، للتحكم في الميزانيات في عصر الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الاستدامة المالية دون مساس بالتقدم التكنولوجي، فلا تنازل عن ميزة لحساب أخرى.