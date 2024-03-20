ما المقصود بمراقبة المواقع الإلكترونية؟

المؤلفون

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

تعريف مراقبة المواقع الإلكترونية

مراقبة المواقع الإلكترونية هي ممارسة تهدف إلى تتبُّع أداء الموقع وخدمات الويب لضمان استمرارية العمل وتقديم تجربة مستخدم متميزة.

تستخدم المؤسسات مراقبة المواقع الإلكترونية للمساعدة على تقليل أو تجنُّب المشكلات مثل توقف الخدمة، أو بطء الاستجابة (زمن الانتقال)، والاختراقات الأمنية.يساهم الموقع الإلكتروني السريع الذي يسهل الوصول إليه في توفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدم النهائي، في حين أن المواقع والخدمات البطيئة أو غير المستجيبة يمكن أن تؤدي إلى تجربة العملاء السيئة. تؤدي التجارب السيئة للمواقع الإلكترونية إلى إضعاف سمعة العلامة التجارية للمؤسسة، وقد تؤثِّر بشكل كبير في نتائجها المالية.

مراقبة المواقع الإلكترونية، والمعروفة أيضًا باسم مراقبة أداء المواقع الإلكترونية، أمر حيوي بشكل متزايد حيث تخدم المؤسسات المزيد من العملاء من خلال مواقعها الالكترونية. من الناحية المثالية، تمتد هذه الممارسات إلى ما هو أبعد من المراقبة لتشمل قابلية الملاحظة، أو القدرة على قياس الحالة الداخلية للنظام بناءً على مخرجاته.

أصبحت وظائف المواقع الإلكترونية أكثر تعقيدًا مع ظهور التقنيات الجديدة. على سبيل المثال، تستخدم العديد من المؤسسات الآن التعلم الآلي وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لخدمة العملاء، وواجهات برمجة التطبيقات للتفاعل مع المحتوى ودمجه من مصادر خارجية. يعني هذا التعقيد المتزايد أن هناك المزيد من المجالات التي يمكن أن تسوء فيها الأمور، ويمكن أن يكون تأثير المشكلات أكبر.

علاوةً على ذلك، تتزايد هجمات الأمن الإلكتروني، ما يؤدي إلى وجود المزيد من المخاطر المحتملة للمؤسسات. تحتاج المؤسسات الحديثة إلى رؤية فورية لأداء مواقعها الإلكترونية لضمان قدرتها على تقديم تجربة سريعة وآمنة للعملاء. كما تُتيح الرؤية العميقة أيضًا إمكانية استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل صحيح قبل أن تنمو وتصبح ذات تأثير أكبر.

أدوات وتقنيات مراقبة المواقع الإلكترونية

يمكن للمؤسسات استخدام عدة أنواع من حلول وتقنيات مراقبة المواقع الإلكترونية لتحسين أداء مواقعها وضمان تقديم الخدمات المناسبة في النقاط النهائية الملائمة. تساعد ميزات مراقبة المواقع الإلكترونية هذه على كشف المشكلات التي تتعامل معها المؤسسة خلال فترات الصيانة، بما يُتيح تجنُّب أي تعطيلات غير ضرورية لمستخدمي الموقع.

تستخدم معظم أدوات مراقبة المواقع الإلكتروني الأتمتة والتنبيهات الفورية التي تمكِّن فرق تكنولوجيا المعلومات وفِرق عمليات التطوير من معالجة المشكلات على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم العديد من مزوِّدي خدمات المراقبة تقنيات السحابة التي تسهِّل توسيع النطاق للأدوات أو تقليلها حسب الحاجة ومراقبة المواقع الإلكترونية على مستوى العالم.

مراقبة أداء التطبيقات (APM)

تساعد أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) المؤسسة على ضمان الأداء الأمثل لتطبيقاتها وتقديم تجربة مستخدم قيّمة. تُعَد هذه الأدوات مهمة بشكل خاص في المؤسسات التي تستخدم تقنيات مترابطة مثل الحاويات والخدمات المصغرة المستقلة. في هذه البيئات، قد يؤدي تعطل تطبيق أو خدمة واحدة إلى تأثير متسلسل على العديد من التطبيقات الأخرى، ما يسبب مشكلات أكبر وأكثر تعقيدًا. يمكن لأدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) أن تساعد على تحسين أوقات استجابة المواقع الإلكترونية، وتحسين أداء التطبيقات، وتسريع مسارات التكامل والتسليم المستمر (CI/CD).

مراقبة البنية التحتية

تتضمن مراقبة البنية التحتية تتبُّع وتحليل وإدارة أداء العناصر الخلفية للمؤسسة وتوافرها وصحتها.

مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM)

تعمل أدوات مراقبة المستخدمين الفعليين (RUM) على حقن كود برمجي في التطبيقات لتتبُّع أدائها أثناء تفاعل المستخدمين الفعليين معها. تساعد أدوات RUM الفرق على فهم تجربة المستخدم الرقمية بشكل أفضل وتحديد المشكلات في البيئات في الوقت الفعلي.

المراقبة الاصطناعية (SM)

المراقبة الاصطناعية تشبه مراقبة RUM، ولكن بدلًا من مراقبة مستخدم حقيقي يتفاعل مع تطبيق ما، فإنها تستخدم برنامجًا نصيًا يحاكي سلوك المستخدم المحتمل لتحديد كيفية عمل التطبيق. المراقبة الاصطناعية، والتي تُسمّى أيضًا الاختبار الاصطناعي، تُنشئ محاكاة لسلوكيات العملاء لتحديد كيفية تفاعل التطبيق مع المواقف المختلفة. يمكنها محاكاة تفاعلات المستخدم بناءً على عوامل مثل الموقع ونوع الشبكة ونوع الجهاز وغير ذلك.

مراقبة الاستجابة

تُرسِل أدوات الاستجابة رسائل اتصال متكررة أو رسائل قصيرة إلى مجال أو عنوان IP لقياس أوقات الاستجابة وتوفُّر الموقع الإلكتروني.

خطاف الويب

خطاف الويب هو دالة ردّ اتصال تسمح بالاتصال القائم على الأحداث بين واجهتي برمجة التطبيقات.  تُستخدَم خطافات الويب لتشغيل إجراء محدد لتكنولوجيا المعلومات تلقائيًا عند وقوع حدث معين.

جدار حماية تطبيقات الويب

تعمل أداة الأمان هذه على مراقبة حركة مرور HTTP ويمكن أن تساعد على إحباط الأنشطة الضارة مثل الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) وحقن SQL ومحاولات التصيد الاحتيالي.

المجالات الرئيسية للمراقبة

يمكن للمؤسسات تهيئة خدمات وأدوات مراقبة المواقع الإلكترونية لتطبيق نطاق واسع أو ضيق، مع تتبُّع أداء الموقع بأكمله. يمكنهم أيضًا التركيز على مناطق محددة أو عوامل خارجية مثل الخوادم والبروتوكولات.

الخوادم وبروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP)

TCP/IP هو مجموعة من بروتوكولات الاتصال التي تُتيح التواصل بين الخوادم، والخوادم والعملاء، على الإنترنت. يمكن أن تساعد مراقبة الخادم على تحديد ما إذا كان تكوين الخادم يتسبب في حدوث مشكلة، أو ما إذا كانت هناك مشكلة في الاتصال بين الخوادم والأجهزة الأخرى.

صفحات الويب الفردية

ليست كل مشكلات أداء المواقع الإلكترونية شاملة للنظام بأكمله.يجب أن تكون المؤسسات قادرة على تتبُّع الأداء على مستوى الصفحة لتحديد المشكلات، مثل أخطاء التعليمات البرمجية. كما يجب عليها مراقبة عوامل مثل الإفراط في استخدام العناصر الإضافية والإضافات التي تُبطئ الأداء، أو تعارُض النصوص البرمجية الخاصة بالصفحة مع النصوص البرمجية العامة.

عربة التسوق

تمتلك المؤسسات التي تبيع مباشرةً للمستهلكين عبر الإنترنت غالبًا عربة تسوق على موقعها الإلكتروني، حيث يقوم المستخدمون بإدخال معلومات الدفع وإتمام الطلب للحصول على منتج أو خدمة. من المهم للمؤسسات أن تراقب صفحات عربة التسوق لأن مشكلات السحب يمكن أن تؤثِّر سلبًا في المبيعات والإيرادات.

علاوةً على ذلك، يمكن لمشكلات الأمان المتعلقة بالدفع أن تسبب مشكلات كبيرة للمؤسسات والمستهلكين على حد سواء. غالبًا ما تستهدف الجهات الفاعلة الخبيثة خدمات المعالجة المالية للمواقع الإلكترونية لسرقة أرقام بطاقات الائتمان وغيرها من المعلومات.

شهادات SSL

تعمل شهادة SSL على مصادقة هوية الموقع الإلكتروني باستخدام بروتوكول أمان يُسمّى طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (يُشار إليها غالبًا باسم TLS أو أمن طبقة النقل). يُنشئ هذا البروتوكول رابطًا مشفرًا بين خادم الويب ومتصفح الويب، ما يضمن اتصالًا آمنًا. تؤكِّد شهادات SSL أن العميل يتواصل مع خادم مصادق عليه للمجال، ما يساعد على منع هجمات الانتحال. تمكِّن شهادات SSL أيضًا الشركات من استخدام HTTPS (بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن)، وهو شكل أكثر أمانًا من HTTP.

جميع شهادات SSL لها تاريخ انتهاء صلاحية، ويجب على المؤسسات إعادة الترخيص لتمديد هذا التاريخ. إذا انتهت صلاحية شهادة SSL، فقد لا يتمكن الزوار من الوصول إلى الموقع الإلكتروني أو قد يواجهون إشعارًا يخبرهم بأن الاتصال غير آمن. كلتا النتيجتين لهما تأثير سلبي في حركة المرور على الموقع الإلكتروني.

نظام أسماء النطاقات (DNS)

يُتيح DNS للمستخدمين الوصول إلى الموقع الإلكتروني باستخدام أسماء النطاقات التي يمكن قراءتها من قِبل الإنسان بدلًا من العنوان الرقمي المعقد. يؤدي نظام أسماء النطاقات DNS المهيأ بشكل صحيح وآمن دورًا مهمًا في أداء الموقع الإلكتروني وضمان وصول المستخدمين بسرعة إلى الموقع الإلكتروني الذي يبحثون عنه.

مراقبة المعاملات

تساعد أدوات مراقبة المعاملات المؤسسة على فهم كيفية أداء الميزات المتقدمة لموقعها الإلكتروني من منظور المستخدم. تشمل أمثلة المعاملات إرسال النماذج، والمعاملات التجارية الإلكترونية، ومصادقة المستخدمين. تشمل مراقبة المعاملات كلًّا من مراقبة أوقات الاستجابة -لتتبُّع المدة التي يستغرقها إتمام الإجراء- وتتبُّع المعاملات، للتأكد من أن المعاملة تتم كما هو متوقع.

مقاييس مراقبة المواقع الإلكترونية

توفِّر مراقبة أداء المواقع الإلكترونية عدة مؤشرات قياس تستخدمها المؤسسات لتقييم أداء مواقعها الإلكترونية وتحسين وجودها الرقمي. يمكن أن تكون الاضطرابات في خدمة موقع الويب العادية مرتبطة بحادث، وهي مشكلة قائمة بذاتها وعادةً ما يكون لها حل بسيط، أو مشكلة، والتي غالبًا ما ترتبط بالحوادث المتكررة.

في كِلتا الحالتين، تحتاج المؤسسة إلى المعلومات الصحيحة والأدوات المناسبة لتحديد السبب الأساسي. باستخدام هذه المعلومات، يمكن لفرق عمليات التطوير إيجاد حلول للمشكلات وطرق لمنعها في المستقبل.

مدة التشغيل

تعكس مدة تشغيل الموقع الإلكتروني النسبة المئوية للمدة التي يكون فيها الموقع متاحًا للمستخدمين. تُعَد مراقبة مدة التشغيل مكونًا أساسيًا في أي استراتيجية لمراقبة المواقع الإلكترونية. إذا كان الموقع الإلكتروني معطلًا، يمكن للمؤسسات إبلاغ الزائرين بصفحة حالة تَصِف الانقطاع وتوفِّر وقتًا تقديريًا لحل المشكلة. يمكنها أيضًا تقديم طرق بديلة لمعرفة المزيد عن المؤسسة ومنتجاتها أو خدماتها. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الحد الأقصى لمدة التشغيل يُعَد أفضل من أكثر استراتيجيات التواصل وضوحًا.

سرعة الصفحة

هذا المقياس مخصص لتتبُّع مدى سرعة تحميل الصفحة. يمكن أن يؤثِّر بطء سرعة الصفحات على ترتيب الموقع في نتائج البحث، ما يجعل من الصعب على المستخدمين العثور على موقع المؤسسة الإلكتروني. يمكن للمؤسسات إعداد تنبيهات عند تجاوز الحدود القصوى تُشير إلى متى تتباطأ سرعة الصفحة إلى الحد الذي يؤثِّر في تجربة المستخدم. يشير مصطلح سرعة الصفحة إلى مجموعة من العوامل الأساسية التي تحِّدد كفاءة أداء صفحات الموقع الإلكتروني:

  • وقت البايت الأول (TTFB): TTFB هي المدة الزمنية بين طلب المتصفح وعندما يتلقى أول جزء من المعلومات من الخادم المستجيب.

  • وقت تحميل الصفحة: أوقات التحميل تتتَّبع وقت استجابة صفحة الويب، أي المدة التي تستغرقها الصفحة لتصبح متاحة للمستخدمين. هناك عدة أسباب محتملة قد تجعل المستخدم يواجه بطئًا في تحميل الصفحة. بعضها مشكلات من جانب المستخدم: قد يتم تحميل الصفحة ببطء بسبب ضعف الاتصال بالإنترنت أو مشكلات في أجهزة المستخدم. ولكن يمكن أن تتسبب مشكلات الخادم أو التكوين أو الأمان أيضًا في بطء تحميل الصفحات. قد تخسر المؤسسة العملاء لصالح المنافسين إذا واجهت بطء تحميل صفحات الموقع، بينما يتمكن المنافسون من تقديم تجربة ويب سريعة ومتسقة.

  • أكبر محتوى مرئي (LCP): يقيس هذا المؤشر الوقت المستغرق لتحميل المحتوى الرئيسي للصفحة، مثل أكبر صورة أو ملف نصي.

معدلات الخطأ

معدل الأخطاء: هو عدد الأخطاء التي تحدث مقارنةً بعدد الطلبات المرسلة إلى الموقع الإلكتروني. يتتبع هذا المقياس العديد من المشكلات مثل أخطاء 404 (لم يتم العثور على صفحة الويب) وأخطاء 500 (خطأ داخلي في الخادم).

استخدام النطاق الترددي

يتتبع هذا مقدار نقل البيانات بين خادم المؤسسة وأجهزة المستخدم في الثانية. يؤدي النطاق الترددي المحدود إلى بطء الأداء، في حين أن الحصول على نطاق ترددي أكبر من اللازم يرفع التكاليف بلا داعٍ. يساعد القياس الدقيق لاستهلاك النطاق الترددي المؤسسات على تحقيق التوازن الأمثل.

فوائد مراقبة المواقع الإلكترونية

يمكن للمؤسسات التي تعطي أولوية لمراقبة المواقع الإلكترونية وتضع خطة شاملة لتحسين أداء موقعها أن تحقق فوائد متعددة، منها:

تقليل وقت التوقف عن العمل

إن فرق تكنولوجيا المعلومات وخدمة الويب التي تحصل على تنبيهات تلقائية وفورية عندما تؤثِّر مشكلة في الموقع الإلكتروني على تقديم الخدمة بشكل عام تكون في وضع أفضل من حيث تقليل فترة التعطل. إن تقليل فترة التعطل له تأثير إيجابي في رضا العملاء ويساعد على ضمان التزام المؤسسة باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs).
تعزيز الأمن وسلامة البيانات

الهجمات الإلكترونية آخذة في الازدياد، ويتطلب الحفاظ على أمن المواقع الإلكترونية يقظة مستمرة. تُعَد تدابير الوقاية من التهديدات المعززة مهمة بشكل خاص بالنظر إلى أن العديد من المؤسسات تتلقى معلومات الدفع من العملاء عبر الإنترنت، وهو تبادل ينتج عنه عدة أشكال من البيانات التي يمكن أن تكون مربحة للمجرمين. قد يكون للمشكلات المتعلقة بالأمان وسلامة البيانات تداعيات مالية هائلة على سمعة المؤسسة - يجب أن تكون حماية بيانات العملاء أولوية قصوى بالنسبة للمؤسسة.
تحسين نتائج محركات البحث

يساعد الحفاظ على أوقات التحميل وسرعات الموقع الإلكتروني المثالية، وتقليل زمن الانتقال ومشكلات الأداء الأخرى، المواقع الإلكترونية في الحصول على مرتبة عالية في النتائج، ما يزيد من حركة الزيارات إلى المواقع الإلكترونية.
تحسين معدلات التحويل

المؤسسات التي تراقب مواقعها الإلكترونية تكون أكثر قدرة على معالجة الصفحات البطيئة ومشكلات الخدمات ومشكلات إتمام الطلبات التي قد تؤثِّر سلبًا في معدلات التحويل. من خلال معالجة المشكلات بشكل استباقي أو توقعها ومنعها تمامًا، يمكن للمؤسسة رفع معدلات التحويل.
تحسين الأداء

تمكِّن مراقبة المواقع الإلكترونية المؤسسة من الكشف عن العوائق وحل مشكلات الأداء والحوادث قبل أن تصبح مشكلات أكبر. تمكِّن هذه التقنية من رفع كفاءة الأداء وتحسين تفاعل المستخدمين مع الموقع الإلكتروني.

