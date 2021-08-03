ما هو جواز السفر المناعي؟

الكثير من المسافرين على دراية بالبطاقة الصفراء، أو الكارت الأصفر، وهو سجل تطعيم رسمي أنشأته منظمة الصحة العالمية. هذه الوثيقة، التي سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى الورق الأصفر الذي تُطبع عليه تقليدياً، هي أداة للصحة العامة تُستخدم للسفر الدولي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وعادةً ما يتم حملها مع جواز السفر. يُظهر للسلطات الجمركية أن المسافر قد تم تطعيمه ضد أمراض معينة، مثل الحمى الصفراء أو التيفوئيد أو الكوليرا.

على الرغم من أن بطاقات التطعيم مثل البطاقات الصفراء لا تزال تُستخدم وتظل وسيلة شائعة لتوثيق التطعيمات، إلا أن العديد من الحكومات تفكر في إنشاء جوازات سفر رقمية حديثة للتطعيمات يصعب تزويرها. في ظل التهديد الذي تشكله جائحة كوفيد-19 على الصحة العامة، تبحث عدة بلدان إمكانية استخدام جوازات السفر المناعية والتصاريح الصحية كدليل على التطعيم ضد كوفيد-19 لاستعادة الثقة في السفر الدولي ومساعدة الناس على استئناف أنشطتهم العادية.

كانت إسرائيل أول دولة تصدر جواز سفر مناعي حديث مع إطلاق Green Pass في فبراير 2021. واعتبارًا من مايو 2021، كانت إسرائيل والصين والبحرين واليابان هي الدول الوحيدة التي أصدرت جوازات سفر مناعية للأشخاص الذين تم تطعيمهم للسفر الدولي والاستخدامات الأخرى. وقد التزمت أستراليا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي، مثل الدنمارك واليونان، بتطوير برامج، بينما لا تزال دول أخرى تدرس خياراتها. في الولايات المتحدة، صرحت إدارة بايدن وقادة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن الحكومة الفيدرالية لن تدعم أو تصدر جوازات سفر مناعية للأمريكيين.

تستفيد جوازات السفر المناعية من الانتشار المتزايد لتكنولوجيا الاعتماد الرقمي الجديدة والآمنة. بالإضافة إلى استخدام جوازات السفر المناعية للسفر الدولي، يتم تطبيقها أيضاً في أماكن أخرى. على سبيل المثال، تبحث المؤسسات التي تجمع الناس في مجموعات عن بدائل رقمية لكل من بطاقات التطعيم الورقية ونتائج الاختبارات. في بعض الحالات، يعني ذلك تحديد ما إذا كان الأفراد قد خضعوا للاختبار أو التطعيم بطريقة طوعية ومحافظة على الخصوصية.