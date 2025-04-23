ما المقصود بمراقبة المعاملات؟

مراقبة المعاملات هي عملية التحليل المستمر للمعاملات المالية للكشف عن الأنشطة التي ربما تكون مشبوهة والإبلاغ عنها والتعامل معها.
إن ممارسة مراقبة المعاملات أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى إدارة المخاطر لأنها تحمي المؤسسات وعملائها من جرائم مثل غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب، مع ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية. ومن خلال تحليل أنماط المعاملات، تساعد مراقبة المعاملات في حماية النظام المالي، والحد من المخاطر المؤسسية، وتجنب الغرامات المكلفة والأضرار المحتملة على السمعة.
وتعتمد العديد من المؤسسات، لا سيِّما المؤسسات المالية التقليدية (مثل البنوك، وشركات بطاقات الائتمان، وخدمات تحويل الأموال) على أنظمة مراقبة المعاملات. كما تنطبق الممارسة ذاتها على كيانات أخرى في المنظومة المالية الأوسع (مثل منصات التكنولوجيا المالية، وبورصات العملات المشفّرة) إلى جانب قطاعات غير مالية (مثل قطاع شركات التأمين والعقارات). أما الجهات التنظيمية، فهي تعتمد أيضًا على مراقبة المعاملات للكشف عن الأنشطة غير المشروعة، وفرض الامتثال، والحفاظ على نزاهة الأسواق والمؤسسات المالية.
قبل سبعينيات القرن الماضي، كانت البنوك تعتمد بشكل أساسي على الرقابة اليدوية والضوابط الداخلية، مع وجود توجيهات تنظيمية محدودة. لكن الوضع تغيّر بشكل كبير مع صدور قانون السرية المصرفية (BSA) في الولايات المتحدة عام 1970، والذي شكّل البداية لفرض متطلبات رسمية على المؤسسات المالية لتتبع المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. وعلى مدى العقود القليلة التالية، ظهرت تشريعات رئيسية أخرى، من ضمنها تأسيس فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) عام 1989.
وبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخاصةً بعد تنفيذ قانون باتريوت الأمريكي (USA PATRIOT Act)، أصبحت مراقبة المعاملات أكثر تطورًا وارتكازًا على التقنية. أما اليوم، فقد انتقلت المؤسسات المالية من عمليات الفحص اليدوية إلى أنظمة برمجية قائمة على قواعد قادرة على وضع علامات على السلوك المشبوه في وقت شبه آني.
أما اليوم، فقد تطورت عمليات مراقبة المعاملات لتدمج تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتحليلات السلوكية. تعمل هذه الأنظمة المؤتمتة المتقدمة على تحسين دقة الكشف وتقليل الإنذارات الكاذبة (المعاملات المشروعة التي تم وضع علامة عليها على أنها مشبوهة) آنيًّا. كما أنها تسمح للمؤسسات المالية والكيانات الأخرى بالتعامل مع أحجام المعاملات الكبيرة المتزايدة بكفاءة واستدامة أعلى.
فيما يلي بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا لمراقبة المعاملات:
تُعد مكافحة غسيل الأموال من أبرز حالات الاستخدام وأكثرها تنظيمًا في مجال مراقبة المعاملات. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن غسيل الأموال يمثل ما يقدر بـ 2–5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يقرب من 800 مليار دولار أمريكي إلى 2 تريليون دولار أمريكي سنويًّا.1
استجابة لحجم وتعقيد الجريمة المالية الحديثة ، تستثمر المؤسسات المالية بكثافة في الحلول التكنولوجية المتقدمة. تتوقع شركة بحوث الأعمال (The Business Research Company) أن ينمو سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال العالمي ليصل إلى 3.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مدفوعاً بالحاجة المتزايدة لكشف المعاملات آنيًّا والامتثال للوائح الأكثر صرامة.2 وتشير الاتجاهات إلى زيادة ملحوظة في استخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مراقبة العملات المشفرة مجالًا محوريًّا، إذ أدى صعود العملات الرقمية إلى جعل تتبع معاملات سلسلة الكتل أمرًا بالغ الأهمية لمؤسسات الخدمات المالية لمنع الأنشطة غير المشروعة.
صُممت أنظمة مراقبة المعاملات الخاصة بمكافحة غسل الأموال اليوم لتحديد السلوكيات المرتبطة بأنماط غسل الأموال المعروفة، مثل الهيكلة أو "التقزيم"، حيث تُقسَّم المعاملات الكبيرة إلى مبالغ أصغر لتفادي عتبات الإبلاغ. تقوم هذه الأنظمة أي بوضع علامات على أنماط المعاملات غير العادية، مثل الارتفاعات المفاجئة في النشاط أو السلوكيات التي تحيد عن النمط المعتاد للعميل. تُعد مراقبة المعاملات التي تنطوي على ولايات قضائية عالية المخاطر أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، إذ قد تشير هذه المعاملات إلى محاولات لتمرير الأموال عبر دول لديها ضوابط تنظيمية ضعيفة لمكافحة غسل الأموال أو تخضع للعقوبات.
يعد الكشف عن الغش أحد أكثر مجالات مراقبة المعاملات نشاطًا. تراقب الأنظمة معاملات بطاقات الائتمان تحسبًا لظهور علامات تشير إلى إساءة الاستخدام، مثل عمليات الشراء التي تتم من مواقع غير معتادة أو نشاط مفاجئ عالي القيمة. تساعد أيضًا في الكشف عن عمليات الاستيلاء على الحساب من خلال رصد محاولات تسجيل الدخول المشبوهة التي تليها معاملات محفوفة بالمخاطر. يمكنها أيضًا رصد التهديدات الداخلية مثل عمليات الاحتيال التي يقودها الموظفون، عند الكشف عن تحويلات داخلية غير منتظمة أو أنماط وصول غير اعتيادية إلى الأنظمة.
يجب على المؤسسات المالية الوفاء بالالتزامات التنظيمية المختلفة، وتدعم مراقبة المعاملات هذا الأمر من خلال فحص المعاملات مقابل قوائم العقوبات، مثل تلك الصادرة عن بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو الأمم المتحدة، ورصدد التعاملات مع الأشخاص البارزين سياسيًّا (PEPs). تضمن الأنظمة الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز العتبات القانونية (على سبيل المثال، الودائع النقدية التي تزيد قيمتها عن 10,000 دولار أمريكي في الولايات المتحدة) وتساعد في التأكد من أن سلوك العميل يتوافق مع ملفات "اعرف عميلك" (KYC) و"العناية الواجبة بالعميل" (CDD).
في مجال العملات المشفرة، تركز مراقبة المعاملات على تحليل سلسلة الكتل لتتبع حركة الأصول الرقمية. ويشمل ذلك تحديد مجموعة المحافظ (ربط العناوين ذات الصلة)، وتتبع الأموال من خلال المُخفّيات أو عملات الخصوصية، وووضع علامات على التفاعلات مع المحافظ المعروفة بارتباطها بنشاط غير قانوني. تعتمد بورصات العملات المشفرة على كل من المراقبة داخل السلسلة وخارجها للحفاظ على الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والكشف عن السلوكيات المشبوهة التي تشمل كل من العملات الرقمية والنقود الورقية التقليدية (مثل الدولار واليورو).
تستخدم منصات التجارة الإلكترونية ومعالجات الدفع مراقبة المعاملات لمنع الاحتيال والكشف عن إساءة استخدام خدماتها. يشمل ذلك تحديد التجار ذوي المخاطر العالية (مثل أحجام المبالغ المستردة الكبيرة)، ومراقبة سرعة المعاملات (مثل عمليات الشراء السريعة)، وتحديد حالات شذوذ الموقع الجغرافي التي قد تشير إلى اختبار البطاقات أو نشاط الروبوتات من منطقة تم وضع علامة عليها.
تراقب البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية مجموعة واسعة من المؤشرات التي تدل على إساءة الاستخدام المحتملة أو مخاطر الامتثال. تشمل المراقبة تتبع الحسابات الخاملة التي تعود فجأة للنشاط مع التحويلات الكبيرة، والتدقيق في المدفوعات العابرة للحدود التي تفتقر إلى مصادر واضحة للأموال، إضافةً إلى تحديد سلوكيات العملاء التي تنحرف عن أنماط معاملاتهم المعتادة.
وفي حين أن مراقبة المعاملات أمر بالغ الأهمية لمنع الجرائم المالية، فإنها تؤدي أيضًا دورًا رئيسيًّا في دعم التحقيقات الجارية. وتستخدم جهات إنفاذ القانون وفرق الامتثال هذه الأنظمة والأدوات ليس فقط للكشف عن الأنشطة المشبوهة حظة وقوعها، بل أيضًا لإدارة سير عمل القضايا وربط الأدلة المستندة إلى المعاملات. وتتيح التقنيات المتقدمة، مثل تحليل الشبكات، كشف العلاقات بين الحسابات وفضح أساليب التمويه المستخدمة كثيرًا في عمليات غسل الأموال المعقدة.
تلتزم مراقبة المعاملات بنهج قائم على المخاطر، باستخدام سلسلة من الأساليب المترابطة للكشف عن النشاط المالي المشبوه وضمان الامتثال.
تتضمن الوظائف الأساسية في هذه العملية عادةً ما يلي:
يتم جمع بيانات المعاملات من مصادر مختلفة، من ضمنها الأنظمة المصرفية ومعالجات الدفع ومقدمي الخدمات الخارجيين. تتضمن هذه البيانات تفاصيل المعاملات الرئيسية، مثل المبالغ والأطراف المشاركة والطوابع الزمنية، والتي يتم دمجها بعد ذلك في نظام مراقبة المعاملات لتحليلها.
بمجرد جمع البيانات ، تُفحَص كل معاملة وفقا للقواعد المحددة مسبقًا ومعايير المخاطر وقوائم المراقبة الخارجية. يساعد هذا في تحديد المعاملات التي يمكن أن تشير إلى نشاط مشبوه أو جرائم مالية محتملة.
بعد الفحص، يتم تعيين درجة المخاطر لكل معاملة بناءً على عوامل مثل ملفات تعريف مخاطر العملاء وسجل المعاملات. تساعد هذه الخطوة في تحديد أولويات المعاملات التي تحتاج إلى تحقيق أدق، مما يضمن وضع علامة على المعاملات عالية المخاطر لمراجعتها.
يحلل النظام بعد ذلك أنماط المعاملات للكشف عن السلوك غير المعتاد أو الشاذ، مثل النشاط السريع أو عمليات سحب العميل لمبالغ كبيرة لا تتماشى مع سلوكه المعتاد.
يُصدِر النظام تنبيهًا عندما يتم وضع علامة على معاملة ما على أنها مشبوهة، إما بسبب سلوك غير نمطي أو نتيجة تفعيل قواعد محددة لمراقبة المعاملات. وتُرسل هذه التنبيهات إلى مسؤولي الامتثال أو المحققين لمزيد من الفحص واتخاذ القرار بشأنها.
تقوم فرق الامتثال بمراجعة المعاملات التي تم وضع علامة عليها لتحديد ما إذا كانت مشبوهة بالفعل. تتضمن هذه الخطوة جمع المزيد من المعلومات ومراجعة سجل الحساب والاتصال بالأطراف المعنية، إذا لزم الأمر. تساعد أنظمة إدارة الحالات في تتبع التحقيقات وتوثيق النتائج وضمان اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة.
إذا تبيَّن أن المعاملة مشبوهة، يتم تقديم تقرير عن النشاط المشبوه (SAR) أو تقرير المعاملة المشبوهة (STR) إلى الجهات التنظيمية المختصة. يتضمن هذا التقرير معلومات مفصلة حول المعاملة والأطراف المشاركة والمنطق وراء الاشتباه. يُعد تقديم تقرير النشاط المشبوه من المتطلبات الرئيسية للحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تضمن المراقبة وحلقات التعقيبات المستمرة تكيف النظام مع التهديدات الناشئة. على سبيل المثال، تؤدي مراقبة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP) دورًا رئيسيًّا من خلال معالجة المعاملات آنيًّا، مما يسمح بالكشف والتدخل السريع لمنع الخسائر المالية أو الانتهاكات التنظيمية.
نظام مراقبة المعاملات (TMS) هو حل برمجي متخصص تستخدمه المؤسسات المالية لتتبع المعاملات المالية وتحليلها وتقييمها تلقائيًّا بحثًا عن مؤشرات النشاط المشبوه أو غير المعتاد (على سبيل المثال، المعاملات المرتبطة بـ اختراق أمن البيانات). يعتمد نظام إدارة المعاملات على عمليات إدارة المعاملات القوية، والتي تشكل الأساس للكشف الدقيق عن المخاطر والامتثال التنظيمي والامتثال للبيانات.
تتميز منصات برمجيات مراقبة المعاملات أيضًا بميزة لوحة المعلومات وأدوات التحليلات المدمجة التي تتعقب مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل أحجام التنبيهات والمعدلات الإيجابية الخاطئة ومعدلات تحويل تقرير النشاط المشبوه. تتيح مراقبة هذه المقاييس لفرق الامتثال تقييم فعالية النظام وتحسين سير العمل وضمان تلبية المتطلبات التنظيمية بكفاءة.
ولتعزيز الكشف بشكل أكبر، تتكامل حلول مراقبة المعاملات اليوم أيضًا مع أدوات الأمن الإلكتروني، مثل منصات استخبارات التهديدات وأدوات تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني. تساعد عمليات التكامل هذه في كشف التهديدات المالية المُمكّنة إلكترونيًّا (على سبيل المثال، عمليات الاستيلاء على الحسابات، ومحاولات الاحتيال القائمة على البيانات).
تعتمد المؤسسات الكبرى على مستوى مختلف الصناعات على أنظمة الكمبيوتر المركزي كجزء أساسي من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتتعامل أجهزة الكمبيوتر المركزي مع ما يقرب من 70% من أحمال التشغيل الإنتاجية في العالم. يتم دمج هذه الأنظمة عادةً ضمن بيئة تكنولوجيا معلومات أوسع، بما في ذلك بيئات الحوسبة السحابية، للتعامل مع الأحجام الكبيرة لمعالجة المعاملات بسرعة واستقرار وأمان. نتيجة لذلك، تعد أجهزة الكمبيوتر المركزي بيئة مثالية لدعم أنظمة معالجة المعاملات (TPS) وتغذية أنظمة مراقبة المعاملات بالبيانات.
تؤدي أجهزة الكمبيوتر المركزي مهمة حساسة، مما يضمن التقاط بيانات المعاملات واسعة النطاق ومعالجتها بشكل موثوق لتحليلها بواسطة نظام مراقبة المعاملات (TMS). تدعم هذه البيانات الكشف عن المخاطر آنيًّا وتتيح إجراء تحليل مالي متعمق داخل نظام المراقبة، مثل تحديد أنماط حركة الأموال أو الكشف عن التناقضات التي قد تشير إلى وقوع جرائم مالية.
في سياق نظام مراقبة المعاملات (TMS)، تقوم أجهزة الكمبيوتر المركزي بما يلي:
