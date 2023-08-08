لا يمكن إنكار البصمة الكربونية لقطاع النقل ومساهمته اللاحقة في تغيّر المناخ. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، فإن صناعة النقل مسؤولة عن 21%، أو ما يقرب من الربع، من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم. ويعزو المعهد الدولي للتنمية المستدامة64% من استهلاك النفط العالمي و27% من إجمالي استخدام الطاقة إلى خدمات النقل ــ فضلًا عن 23% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في العالم.

سيتطلب التخفيف من آثار تغيّر المناخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية المستدامة للنقل، ليس فقط في أوروبا والولايات المتحدة والصين، ولكن أيضًا في الدول النامية حيث يجب استبدال المعدات أو تحديثها وفقًا للمعايير الحديثة لتحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقيات باريس للمناخ لعام 2015. لكن البنية التحتية المستدامة للنقل لا تتعلق فقط بتحسين بيئتنا، بل تمثِّل أيضًا عملًا مجديًا من الناحية الاقتصادية. فيما يلي بعض الفوائد التي تعود بها البنية التحتية المستدامة للنقل على الشركات التي تستثمر في هذا المجال.

امتثال أفضل للوائح البيئة والصحة والسلامة (EHS)

مع تزايد تأثيرات التغيّر المناخي في المزيد والمزيد من الأماكن حول العالم، تواجه المؤسسات لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة (EHS). من خلال دمج مراقبة البيئة والصحة والسلامة (EHS) في برامج صيانة الأصول، يمكنهم مراقبة أنفسهم، وتتبع انبعاثاتهم، وضمان التزامهم باللوائح.

انخفاض تكاليف الوقود

تستخدم الشركات الحديثة الملتزمة بالبنية التحتية المستدامة للنقل حلولًا مثل مراقبة أداء الأصول (APM) وإدارة أصول المؤسسات (EAM)، لضمان تشغيل أصولها بكفاءة. تساعد أنظمة إدارة أصول المؤسسات (EAM) ومراقبة أداء الأصول (APM)، المزوَّدة بقدرات مثل المراقبة عن بُعد، المؤسسات على قياس استهلاك أصولها للوقود باستمرار وضمان عملها بأقصى كفاءة مع تقليل تأثيرها البيئي.

إجراءات صيانة أكثر موثوقية وكفاءة

من خلال الانتقال من برامج الصيانة القديمة غير الفعَّالة أو الصيانة التفاعلية القائمة على انتظار الأعطال إلى برامج صيانة متكاملة لضمان موثوقية الأصول مثل الصيانة الوقائية أو التنبؤية، يمكن للمؤسسات مراقبة وإدارة وصيانة أصولها بشكل أكثر فاعلية بما يعزز الاستدامة طوال دورة حياة الأصول.

زيادة توفُّر الأصول وتحسين أداء الأصول وإطالة عمر الأصول

تعتمد البنية التحتية المستدامة للنقل على برامج صيانة حديثة وقائية أو تنبؤية، تمكِّن من إدارة الأصول بشكل أذكى، والكشف عن المشكلات ومعالجتها قبل أن تتسبب في تعطُّل الأصول المكلِّف. تساعد كِلتا الاستراتيجيتين المؤسسات على التخطيط الأفضل للصيانة وتجنُّب فترات التعطل المكلِّفة التي قد تؤثِّر في الأعمال بأكملها.