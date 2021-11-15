تتمثل الميزة الرئيسية لأتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة في أنها تتيح للعاملين البشريين إمكانية تسليم المهام المتكررة إلى زملائهم الروبوتات حتى يتمكن الموظفون من التركيز على المهام التي تطلب إبداعًا وإستراتيجية أكبر والتي تنطوي على قيمة مضافة. على سبيل المثال، يمكن أن تقلل أتمتة العمليات الآلية من الأخطاء في مهام مثل نسخ البيانات والطلب ودعم العملاء. ويمكن جدولة الروبوتات غير المراقبة للتعامل مع الأعمال القابلة للتكرار مثل تحديثات قاعدة البيانات على مدار الساعة، ما يؤدي إلى أوقات إنجاز أسرع. يمكن أيضًا استخدام أتمتة العمليات الآلية مع روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء وخدمة العملاء في المهام الأساسية مثل الاستفسار عن المنتج أو عملية الإرجاع. عندما يقدم أحد العملاء أو أحد أعضاء الفريق طلبًا (على سبيل المثال، التحقق من حالة الطلب) يمكن لروبوت المحادثة نقل الطلب إلى روبوت أتمتة العمليات الآلية لتنفيذ المهمة.

تعمل أتمتة العمليات الآلية بمفردها على أتمتة المهام المباشرة التي تستغرق وقتًا طويلاً وتستند إلى القواعد. ومع ذلك، يمكن أن تكون أتمتة العمليات الآلية أيضًا بمثابة بوابة قيّمة لجهود الأتمتة الأوسع نطاقًا، وذلك بسبب تكلفتها المنخفضة وسهولة إعدادها النسبية وإمكانية دمجها لأنظمة متعددة ومتباينة. غالبًا ما تستفيد حلول أتمتة العمليات الآلية الرائدة من الأنظمة الأساسية منخفضة الرمز أو التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والتي تتيح للمستخدمين الذين لديهم القليل من المعرفة التقنية إمكانية إنشاء برامج نصية فعالة للروبوتات، ما يجعل أتمتة العمليات الآلية نقطة انطلاق يمكن الوصول إليها للأتمتة الفائقة وتحسين العمليات على نطاق أوسع.

وبمجرد أن يتم تطبيق أتمتة العمليات الآلية، يمكن لتجار البيع بالتجزئة الاستفادة من هذا الأساس لأتمتة المهام المعقدة بشكل متزايد من خلال زيادة القدرات الأساسية لأتمتة العمليات الآلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الآلي المتقدمة. على سبيل المثال، يمكن لنظام إدارة قواعد العمل (BRMS) أن يساعد روبوتات أتمتة العمليات الآلية، ليس فقط في محاكاة الأنشطة البشرية، بل وأيضًا في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً حول المهام التي يجب تنفيذها والأوقات التي ينبغي تنفيذها فيها.يمكن لبرامج أتمتة سير العمل إنشاء عمليات ذاتية بالكامل لأتمتة العمليات الآلية، والتي يشرف عليها الذكاء الاصطناعي. باستخدام خوارزميات عملية التعدين، يمكن لتجار البيع بالتجزئة أيضًا البحث في البيانات المتعلقة بأداء أتمتة العمليات الآلية وتحديد المزيد من الطرق لتحسين نشرها.