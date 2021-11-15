العلامات
10 طرق أساسية لتطبيق أتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة

15 نوفمبر 2021
صورة دائرية لمندوب مبيعات وعميل فوق كومات من البناطيل الجينز

تساعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) قطاع البيع بالتجزئة على مسارات العمل الحساسة وتقديم تجارب جذابة للعملاء والتكيف مع عالم رقمي بشكل متزايد. وإليك الطريقة.

كما يعلم قادة قطاعي البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية، تتطلب عملية تسليم منتج إلى يد العميل -والتي تبدو بسيطة- تنسيقًا معقدًا للعمليات، يشمل إدارة المخزون وتخطيط المتاجر والتنبؤ بالمبيعات وإدارة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ودعم العملاء. ومع تطور توقعات العملاء وزيادة مرونة سلاسل التوريد وتحول التجارب الشاملة إلى معيار، تجد مؤسسات البيع بالتجزئة نفسها تتنقل في مشهد أعمال يزداد تعقيدًا.

تُقدِّر شركة Capgemini أن قطاع البيع بالتجزئة يمكنه توفير ما يصل إلى 340 مليار دولار أمريكي سنويًا عن طريق أتمتة العمليات الرئيسية مثل مرتجعات العملاء وإدارة سلسلة التوريد وتحديث قواعد بيانات العملاء وصيانة سجلات المخزون وغير ذلك الكثير. وتعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) إحدى الطرق الأكثر فعالية لتحقيق هذا المستوى من الأتمتة في قطاع البيع بالتجزئة، وهي شكل من أشكال الأتمتة التي تستخدم روبوتات برمجية لتنفيذ المهام المهيكلة والمتكررة التي يتعامل معها البشر عادة.

 

ما المقصود بأتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة؟

عند تطبيق أتمتة العمليات الآلية، فإنك تنشئ روبوتات تتبع نصوصًا محددة لمحاكاة الخطوات التي سيتخذها العامل البشري لإكمال مهمة ما في بيئة برمجية. لقد حظيت أتمتة العمليات الآلية بانتشار واسع النطاق في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية لأنها توفر طريقة لأتمتة وتبسيط العديد من التفاعلات بين الأشخاص والعمليات والتطبيقات التي تدعم الإستراتيجيات الناجحة للبيع بالتجزئة اليوم.

نظرًا إلى أن روبوتات أتمتة العمليات الآلية تحاكي الأفعال البشرية، فيمكنها أن تكون بمنزلة نقاط تكامل عالمية، ما يتيح حتى للتطبيقات وأنظمة التطبيقات التي تفتقر إلى واجهات برمجة التطبيقات إمكانية التكامل. إذا احتاج أحد أعضاء الفريق إلى نقل البيانات من جدول بيانات إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، فيمكن ببساطة برمجة روبوت لنقل تلك البيانات بين الأنظمة بالطريقة التي يقوم بها الإنسان. ولن تكون هناك حاجة إلى خبرة إضافية في البرمجة.

في قطاع البيع بالتجزئة، يتم تطبيق أتمتة العمليات الآلية عادةً على المهام الروتينية مثل جمع البيانات وتتبع حالة المخزون ومعالجة المرتجعات البسيطة للعملاء.

قيمة أتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة

تتمثل الميزة الرئيسية لأتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة في أنها تتيح للعاملين البشريين إمكانية تسليم المهام المتكررة إلى زملائهم الروبوتات حتى يتمكن الموظفون من التركيز على المهام التي تطلب إبداعًا وإستراتيجية أكبر والتي تنطوي على قيمة مضافة. على سبيل المثال، يمكن أن تقلل أتمتة العمليات الآلية من الأخطاء في مهام مثل نسخ البيانات والطلب ودعم العملاء. ويمكن جدولة الروبوتات غير المراقبة للتعامل مع الأعمال القابلة للتكرار مثل تحديثات قاعدة البيانات على مدار الساعة، ما يؤدي إلى أوقات إنجاز أسرع. يمكن أيضًا استخدام أتمتة العمليات الآلية مع روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء وخدمة العملاء في المهام الأساسية مثل الاستفسار عن المنتج أو عملية الإرجاع. عندما يقدم أحد العملاء أو أحد أعضاء الفريق طلبًا (على سبيل المثال، التحقق من حالة الطلب) يمكن لروبوت المحادثة نقل الطلب إلى روبوت أتمتة العمليات الآلية لتنفيذ المهمة.

تعمل أتمتة العمليات الآلية بمفردها على أتمتة المهام المباشرة التي تستغرق وقتًا طويلاً وتستند إلى القواعد. ومع ذلك، يمكن أن تكون أتمتة العمليات الآلية أيضًا بمثابة بوابة قيّمة لجهود الأتمتة الأوسع نطاقًا، وذلك بسبب تكلفتها المنخفضة وسهولة إعدادها النسبية وإمكانية دمجها لأنظمة متعددة ومتباينة. غالبًا ما تستفيد حلول أتمتة العمليات الآلية الرائدة من الأنظمة الأساسية منخفضة الرمز أو التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والتي تتيح للمستخدمين الذين لديهم القليل من المعرفة التقنية إمكانية إنشاء برامج نصية فعالة للروبوتات، ما يجعل أتمتة العمليات الآلية نقطة انطلاق يمكن الوصول إليها للأتمتة الفائقة وتحسين العمليات على نطاق أوسع.

وبمجرد أن يتم تطبيق أتمتة العمليات الآلية، يمكن لتجار البيع بالتجزئة الاستفادة من هذا الأساس لأتمتة المهام المعقدة بشكل متزايد من خلال زيادة القدرات الأساسية لأتمتة العمليات الآلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الآلي المتقدمة. على سبيل المثال، يمكن لنظام إدارة قواعد العمل (BRMS) أن يساعد روبوتات أتمتة العمليات الآلية، ليس فقط في محاكاة الأنشطة البشرية، بل وأيضًا في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً حول المهام التي يجب تنفيذها والأوقات التي ينبغي تنفيذها فيها.يمكن لبرامج أتمتة سير العمل إنشاء عمليات ذاتية بالكامل لأتمتة العمليات الآلية، والتي يشرف عليها الذكاء الاصطناعي. باستخدام خوارزميات عملية التعدين، يمكن لتجار البيع بالتجزئة أيضًا البحث في البيانات المتعلقة بأداء أتمتة العمليات الآلية وتحديد المزيد من الطرق لتحسين نشرها.

كيف تعمل أتمتة العمليات الآلية في مجال البيع بالتجزئة

في سياق البيع بالتجزئة، يمكن نشر أتمتة العمليات الآلية لتنفيذ وظائف كل من المكاتب الخلفية والواجهة الأمامية. ويمكنها تنفيذ أي مهمة تتطلب خطوات محددة وقابلة للتكرار أو معالجة البيانات المنظمة. تشمل التطبيقات النموذجية لأتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة ما يلي:

  • جمع معلومات الموظفين لاستخدامات المكتب الخلفي مثل التأهيل وكشوف المرتبات والجدولة
  • إنشاء الفواتير القياسية ومعالجتها
  • الإجابة عن أسئلة العملاء الشائعة عبر روبوت المحادثة
  • جمع تقارير السجلات وتصنيفها
  • إرسال رسائل آلية إلى العملاء والموردين
فوائد أتمتة العمليات الآلية في مجال البيع بالتجزئة

تقوم أتمتة العمليات الآلية بأتمتة المهام المتكررة لصالح كل من العملاء والموظفين. يمكن للموظفين التركيز على مهام أكثر إشباعًا وجاذبية وتأثيرًا من الناحية التنظيمية، ما يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي والإنتاجية. وبالمثل، يقدر العملاء سهولة الخدمات المقدمة عبر أتمتة العمليات الآلية وسرعتها، ما يعزز رضا العملاء ويؤثر بشكل مباشر في الإيرادات. وفقًا لشركة PwC، فإن العملاء على استعداد لزيادة إنفاقهم بنسبة 16% مقابل الحصول على تجربة عملاء رائعة.

تشمل بعض الفوائد المحددة لأتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة ما يلي:

  • تحسين مشاركة العملاء: باستخدام أتمتة العمليات الآلية، يمكن إجراء المهام الموجهة للعملاء مثل معالجة المرتجعات وتحديثات الطلبات والدعم القائم على الدردشة في الوقت الفعلي وعند الطلب، ما يسمح للمؤسسة بتقديم تجربة عملاء عالمية المستوى. عندما يكون لدى العملاء احتياجات أكثر تعقيدًا، يمكن للموظفين البشريين قضاء المزيد من الوقت في تقديم حلول فعالة، حيث لم تعد المهام الروتينية تعوقهم.
  • إدارة المخزون بكفاءة أكبر: يمكن لأتمتة العمليات الآلية تتبع بيانات المخزون وتنبيه الفرق عندما تكون مستويات المخزون منخفضة، وتسهيل إدارة المخزون لتجنب كل من زيادة المخزون ونقص العرض.
  • تقليل الأخطاء: تميل أتمتة العمليات الآلية إلى أن تكون أقل عرضة لاقتراف الأخطاء في إدخال البيانات وإعداد النماذج من العاملين البشريين، ما يؤدي إلى زيادة دقة معالجة الفواتير وإدارة الطلبات وحفظ السجلات العامة.
  • الوصول إلى بيانات أكثر إستراتيجية: يمكن أن تسهل أتمتة العمليات الآلية جمع البيانات المتعلقة بمشاعر العملاء وعمليات الشراء ومعاملات التخزين وتحليلها، ما قد يساعد على اتخاذ القرارات الإستراتيجية حول تخطيط المتجر والعروض الترويجية وطرح المنتجات الجديدة والتسعير.
  • توفير التكاليف: يمكن لأتمتة العمليات الآلية تنفيذ المهام نفسها التي يقوم بها العمال البشريون في وقت أقل، ما يؤدي إلى التخلص من الأخطاء البشرية وتقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير.
  • زيادة الإيرادات: عند النظر إلى فوائد أتمتة العمليات الآلية بشكل عام، فقد تؤدي فوائد أتمتة العمليات الآلية إلى زيادة الإيرادات من خلال السماح للشركات بالتخطيط بشكل أكثر ذكاءً واتخاذ قرارات أكثر إستراتيجية وتقديم تجربة عملاء محسّنة تجذب العملاء للعودة.

حالات استخدام أتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة

تكون أتمتة العمليات الآلية أكثر فاعلية في أتمتة المهام اليدوية والمتكررة والمعرضة للأخطاء والتي تستند إلى البيانات المنظمة، مع وجود فرصة ضئيلة أو معدومة للعمال البشريين لإضافة قيمة. إنها أيضًا طريقة فعالة لجعل الأنظمة المتباينة تتواصل مع بعضها. فيما يلي بعض حالات استخدام أتمتة العمليات الآلية الأكثر شيوعًا في قطاع البيع بالتجزئة:

  1. الإدارة الآلية لسلسلة التوريد: تعتمد دورة الشراء إلى الدفع بشكل كبير على البيانات الدقيقة وإعداد العديد من المستندات وتبادلها. لتبسيط العملية، يمكن لتجار البيع بالتجزئة تأليف روبوتات قادرة على نسخ البيانات من أنظمة سلسلة التوريد مثل Oracle وSAP Ariba إلى نماذج طلبات موحدة. يمكن للروبوتات إرسال الطلبات من خلال البوابات عبر الإنترنت. يمكن أن تساعد الروبوتات أيضًا في معالجة الفواتير عن طريق إدخال بيانات الفاتورة في أنظمة المحاسبة مثل FreshBooks وXero.
  2. الإدارة الآلية للمخزون: يمكن أن تضمن روبوتات أتمتة العمليات الآلية تحديث قواعد بيانات المخزون باستمرار. يمكن جدولة روبوت غير مراقب للعمل في نهاية كل يوم باستخدام بيانات المبيعات من كل متجر لتحديث السجلات في أنظمة إدارة المخزون مثل Zoho Inventory أو Square. إذا تم تزويد الروبوت بوظيفة معالجة الذكاء الاصطناعي، فيمكنه تحديد متى يشير اسمان مختلفان قليلاً إلى المنتج نفسه، ومن ثَمَّ يمكنه التخلص من أخطاء النسخ. 
  3. تخطيط العرض والطلب: من الممكن أن تساعد روبوتات أتمتة العمليات الآلية تجار البيع بالتجزئة على إعداد التقارير اللازمة لمستويات أوسع وأكثر إستراتيجية لتخطيط العرض والطلب. يمكن للفرق تجميع البيانات تلقائيًا من مستندات ومصادر متعددة في جدول بيانات واحد باستخدام الروبوتات المراقبة لسهولة التحليل. إذا كان بإمكان حل أتمتة العمليات الآلية تشغيل روبوتات متعددة في وقت واحد، فيمكن إنشاء مثل هذه التقارير الشاملة في أي لحظة.
  4. إدارة الطلبات آليًا: يمكن لأتمتة العمليات الآلية تحسين المكونات الرئيسية لعملية تحويل الطلبات إلى نقدية. فيمكن برمجة الروبوتات غير المراقبة لنقل المعلومات من منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify إلى أنظمة إدارة المستودعات مثل Fishbowl حتى يصبح من الممكن تلبية الطلبات بشكل أسرع. كما يمكن لروبوتات المحادثة الخاصة بالوكلاء الافتراضيين الأذكياء (IVA) أيضًا الإجابة عن أسئلة العملاء حول حالة طلباتهم، باستخدام روبوتات أتمتة العمليات الآلية لاستخلاص التفاصيل المطلوبة من نظام إدارة طلبات الشركة.
  5. تسهيل تحليلات المبيعات: يمكن أن تساعد أتمتة العمليات الآلية تجار البيع بالتجزئة على الحصول على رؤى أكثر دقة حول سلوكيات المستهلكين وأداء المتجر ونقاط البيانات الحساسة الأخرى. ويمكن جدولة الروبوتات غير المراقبة لسحب البيانات بانتظام من نظام نقاط البيع في الشركة، مثل NetSuite، وإنشاء تقارير لقادة الشركة لمراجعة أرقام المبيعات وأداء المتجر الاتجاهات الأخرى.
  6. معالجة المرتجعات: يمكن لأتمتة العمليات الآلية تسهيل عمليات الإرجاع على مدار الساعة وبأقل قدر من التدخل البشري. يمكن لروبوتات المحادثة الذكية وتقنية الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) توجيه العميل خلال عملية الإرجاع. وبينما يحدث هذا، يمكن تشغيل روبوتات أتمتة العمليات الآلية في الخلفية لتحديث أنظمة المخزون وسجلات العملاء وسجلات المحاسبة وأي أنظمة أخرى تشارك في معالجة الإرجاع.
  7. الوكلاء الافتراضيون الآليون: إن التوقعات متعددة القنوات لدى مستهلكي اليوم تعني أن العملاء يريدون تلقي الخدمة عبر القنوات الأكثر ملاءمة لهم في تلك اللحظة. يمكن لروبوتات المحادثة أن تكون متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال استفسارات العملاء، ويمكنها استخدام روبوتات أتمتة العمليات الآلية لتنفيذ مهام أساسية للعملاء، مثل عرض إجابات للأسئلة الشائعة. كما يمكن أن تعمل روبوتات المحادثة بصفتها أدوات مساعدة لوكلاء خدمة العملاء. إذا كان وكلاء خدمة العملاء يتعاملون بشكل متكرر مع أنواع الطلبات نفسها — مثل إعادة تعيين بيانات الاعتماد — فيمكنهم طلب المساعدة من روبوتات المحادثة بدلاً من القيام بالعملية يدويًا. ويقوم روبوت المحادثة بدوره بإحالة الطلب إلى روبوت أتمتة العمليات الآلية الذي ينفذه.
  8. الكشف عن الغش: عندما تصادف فرق منع الاحتيال طلبات مشبوهة، يمكنهم استخدام روبوت أتمتة العمليات الآلية لمساعدتهم على التحقيق. يمكن تشغيل العديد من الروبوتات في وقت واحد للتحقق من الطلب الحالي ومقارنته بقواعد بيانات العملاء والسجلات الأخرى، والاستفادة من معالجة الذكاء الاصطناعي لتحديد أي تناقضات قد تشير إلى الاحتيال
  9. العروض الترويجية المخصصة: يمكن لروبوت أتمتة العمليات الآلية نقل بيانات حول مشتريات العملاء السابقة من نظم إدارة علاقات العملاء إلى نظام تسويق مثل HubSpot، حيث يمكن استخدام هذه البيانات لتقسيم العملاء إلى شرائح للحصول على عروض وإعلانات مصممة خصوصًا. يمكن لأتمتة العمليات الآلية أيضًا التواصل مع العملاء بشأن العروض المخصصة من خلال روبوتات المحادثة التفاعلية والاستجابة الصوتية التفاعلية، ما يشجع على تكرار الأعمال.
  10. جدولة الموظفين: في ظل اعتماد العديد من تجار البيع بالتجزئة على الجدولة في الوقت المناسب في المتاجر التقليدية ومراكز تلبية الطلبات، يمكن لأتمتة العمليات الآلية تبسيط العملية. فيمكن لروبوت أتمتة العمليات الآلية نقل البيانات حول توفر الموظفين من مستندات مثل جداول بيانات Excel ونماذج Google إلى أحد برامج جدولة الموظفين مثل Sling، حيث يمكن للمديرين استخدام البيانات لإنشاء الجداول.

أتمتة العمليات الآلية في قطاع البيع بالتجزئة وIBM

تقدم IBM حلاً لأتمتة العمليات الآلية كامل الميزات ومنخفض الرمز، ما يساعد تجار البيع بالتجزئة على أتمتة عمليات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع. باستخدام IBM Robotic Process Automation، يمكن للمؤسسات دمج سهولة أتمتة العمليات الآلية التقليدية وسرعتها مع تحليلات الذكاء الاصطناعي التشغيلية، لتحقيق أتمتة أكثر ذكاءً وتسريع التحول الرقمي.

  • نجح مركز Cobmax Sales Center -وهو مزود لخدمات التسويق عن بُعد وخدمة العملاء- في خفض عمليات المكاتب الخلفية لديه بنسبة 50% باستخدام IBM Robotic Process Automation.
  • كما قامت شركة GAM -وهي شركة لتوزيع الأدوية- بأتمتة عملية تأهيل الموردين لديها باستخدام IBM Robotic Process Automation، ما أدى إلى توفير خمس ساعات من وقت الموظفين يوميًا.

لمعرفة المزيد، استكشف دليل المشترين الخالي من الدعاية وقم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من برنامج IBM Robotic Process Automation.

