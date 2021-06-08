أتمتة العمليات الآلية (RPA) — وهي استخدام روبوتات البرمجيات للتعامل مع المهام الروتينية على مستوى ضغطات المفاتيح — أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في صناعة التأمين. في الواقع، تظهر أبحاث Novarica أن أكثر من نصف شركات التأمين نشرت أتمتة العمليات الآلية (RPA)، مقارنة بأقل من ربعها في عام 2018. [1]
بدءًا من الاكتتاب والتأهيل إلى خدمات حاملي وثائق التأمين ومعالجة المطالبات، تعمل أتمتة العمليات الآلية (RPA) على تغيير الطريقة التي تقوم بها شركات التأمين بأعمالها. من خلال تحرير الموظفين من المهام اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، تعمل شركات التأمين على زيادة الكفاءة، وتسريع العمليات، وتحقيق تجربة أفضل للعملاء. فيما يلي نظرة فاحصة على حالة العمل لأتمتة العمليات الآلية (RPA).
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
في التأمين، يشير مصطلح أتمتة العمليات الآلية (RPA) إلى استخدام روبوتات برمجية ذات رمز منخفض قائمة على القواعد للتعامل مع المهام المتكررة للموظفين البشريين، مثل جمع معلومات العملاء، واستخراج البيانات من المطالبات، وإجراء فحوصات الخلفية، وما إلى ذلك. تُعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) جزءًا من الاتجاه الأكبر نحو الأتمتة الفائقة، ما يمكّن المؤسسات من تحويل العمليات لتصبح أكثر تنافسية.
تعمل أتمتة العمليات الآلية (RPA) على تبسيط عمليات الأعمال اليومية التي تستنزف وقت الموظفين وطاقتهم ومعنوياتهم. من خلال نشر روبوتات أتمتة العمليات الآلية (RPA) عبر أنظمة متعددة، يمكن لشركات التأمين تحسين الدقة والكفاءة، ما يحرر الموارد البشرية للقيام بمهام أكثر إستراتيجية. أظهرت دراسات الحالة زيادة تصل إلى 200% في عائد الاستثمار خلال السنة الأولى من تطبيق أتمتة العمليات الآلية (RPA) في الخدمات المالية.
تعتمد شركات التأمين على مزيج من التطبيقات والأنظمة القديمة. يمكن أن تساعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) على ربط هذه الأنظمة المتباينة — باستخدام الحد الأدنى من التعليمات البرمجية — حتى تتمكن شركات التأمين من إجراء العمليات بسرعة أكبر، وتقليل تكاليف العمالة واستكشاف مجالات جديدة من الأعمال. في الواقع، تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2025، ستستخدم 70% من التطبيقات الجديدة التي تطورها المؤسسات تقنيات من دون تعليمات برمجية، أو بتعليمات برمجية منخفضة. [2]
تعمل تقنية أتمتة العمليات الآلية (RPA) على سد الفجوة بين أنظمة التأمين القديمة بطريقة تحسن تجربة العملاء وكفاءة العمليات. على وجه التحديد، يمكن لمنصات أتمتة العمليات الآلية (RPA) معالجة الإجراءات حتى مستوى الفأرة ولوحة المفاتيح، مع التكامل مع الأنظمة على مستوى أدنى عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). يمكن للمؤسسات استخدام موصلات واجهة برمجة تطبيقات عند إنشاء مهام سير العمل باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) لتطبيق الأتمتة من البداية إلى النهاية.
تُعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) مثالية للقوى العاملة الموزعة، ويمكنها القيام بما يلي:
من خلال تطبيق أتمتة العمليات الآلية، يمكن لشركات التأمين تحسين عمليات المكاتب الخلفية والخدمات التي تواجه العملاء، مع تغيير بيئة العمل في الوقت نفسه. ففي نهاية الأمر، لا ينبغي أن يظل الموظفون محصورين في مهام إدخال البيانات المملة.
تتضمن بعض المزايا الرئيسية لاستخدام أتمتة العمليات الآلية في عمليات التأمين ما يلي:
تساعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) شركات التأمين بالفعل على تحسين مجموعة كبيرة من مهام معالجة البيانات:
تعمل IBM على إنشاء أكثر مجموعة شاملة من قدرات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الصناعة. باستخدام IBM Robotic Process Automation، يمكن لشركات التأمين مثل Lojacorr Network أتمتة المزيد من العمليات التجارية وتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع بسهولة وسرعة أتمتة العمليات الآلية (RPA) التقليدية. يمكن للبرامج التلقائية أو روبوتات البرامج، العمل استنادًا إلى معارف الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام من دون أي تأخير وتسريع التحول الرقمي.
احصل على IBM Robotic Process Automation كجزء من IBM Cloud Pak for Business Automation. لمعرفة المزيد، استكشف "أتمتة العمليات الآلية (RPA): دليل المشتري" وسجل في النسخة التجريبية المجانية لبرنامج IBM Robotic Process Automation.
[1] Novarica Research Council، "التقنية الناشئة في التأمين: الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، وروبوتات المحادثة، وإنترنت الأشياء، وأتمتة العمليات الآلية (RPA)، والمزيد"، يناير 2021.
[2] Gartner، "توقعات 2021: تسريع النتائج بما يتجاوز أتمتة العمليات الآلية (RPA) إلى الأتمتة الفائقة"، بتاريخ 4 ديسمبر 2020.
وفقًا لدراسة Forrester Total Economic Impact، يوفر IBM Process Mining عائد استثمار بنسبة 176%، ونمو إيرادات قدره 968 ألف دولار أمريكي، فضلًا عن التوفير في التكاليف.
تعرَّف على كيفية تحسين الذكاء الاصطناعي لتجارب خدمة العملاء من خلال تمكين الخدمة الذاتية، وإحالة العملاء إلى الوكلاء البشريين، وتعزيز قدرات حل المشكلات.
أعِد التفكير في أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة من IBM، واجعل أنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر استباقية، والعمليات أكثر كفاءة، والموظفين أكثر إنتاجية.
تضمن IBM تحول الأعمال لعملائها من الشركات من خلال خدمات استشارات الأتمتة المتقدمة.
IBM Cloud Pak for Business Automation عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لإدارة العمليات والأتمتة.
اكتشف حلول أتمتة عمليات الأعمال التي توفر عمليات أتمتة ذكية بسرعة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية.