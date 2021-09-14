خمس طرق لاستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) في القطاع المالي

على مدى السنوات، اعتمدت فِرق المالية على أتمتة العمليات الآلية لتحسين سرعة وكفاءة ودقة مهام محددة. والآن، يرفعون مستوى أتمتة العمليات الآلية إلى مرحلة متقدمة من خلال دمجها مع التعلم الآلي. في الواقع، أظهرت الدراسة الأخيرة أن حوالي 80% من قادة القطاع المالي قد نفَّذوا بالفعل أو يخططون لتنفيذ أتمتة العمليات الآلية.
حصلت أتمتة التمويل على دفعة قوية في تسعينيات القرن العشرين، عندما طوَّر باحثو MIT تقنية التعرُّف البصري على الأحرف (OCR) لقراءة الأجزاء المكتوبة بخط اليد من الشيكات بسرعة ودقة عالية. بالإضافة إلى معالجة الشيكات، تستخدم البنوك وشركات الخدمات المالية اليوم أدوات الأتمتة الآلية للتفاعل مع مجموعة واسعة من التطبيقات الحساسة، مثل منصات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM). يمكن للأدوات معالجة البيانات وتحفيز الاستجابات والتواصل مع أنظمة أخرى بطريقة كانت تتطلب في السابق التفاعل البشري.
تستخدم أحدث حلول أتمتة العمليات الآلية القدرات المتكاملة لنماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي "لمراجعة" التقارير والإشارة إلى المشكلات المحتملة والتعلم من التجربة. تتمتع حلول أتمتة العمليات الآلية بمستوى عالٍ من الأمان للوظائف المالية، وتعمل دون انقطاع لتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف.
ما هي أفضل طريقة للنظر في تنفيذ أتمتة العمليات الآلية في مؤسستك المالية الخاصة؟ توضِّح هذه المقالة خمس حالات استخدام لأتمتة العمليات الآلية تستحق نظرة فاحصة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يتم استخدام أتمتة العمليات الآلية في مجموعة متنوعة من الصناعات، وتُشير إلى استخدام "روبوت" منخفض الكود للتعامل مع المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلًا للعمال البشريين - مثل معالجة الفواتير وإدخال البيانات وتقارير الامتثال وما إلى ذلك. تُعَد تقنية أتمتة العمليات الآلية جزءًا من التوجه الأكبر للأتمتة الفائقة، ما يمكِّن المؤسسات من الانتقال من الأتمتة التي تحاكي الإجراءات البشرية إلى الأتمتة التي تستخدم البيانات لتحسين عمليات التمويل الشاملة.
تُعَد الروبوتات المستخدمة في تقنية أتمتة العمليات الآلية مثالية للتعامل مع الحجم الكبير من المهام المتكررة دون تدخل بشري. يُتيح ذلك للموظفين التركيز على أعمال أكثر قيمة، بدءًا من بناء علاقات قوية مع العملاء، مرورًا بتحليل البيانات لتحقيق ميزة تنافسية، ووصولًا إلى تحويل الأفكار المتميزة إلى منتجات مالية جديدة.
تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على تعزيز قوة أتمتة العمليات الآلية من خلال القيام بما يلي:
على سبيل المثال، لنفترض أنك تستخدم برنامج RPA للمساعدة على دمج البيانات من مصادر مختلفة حول مدفوعات العملاء المقرر إدخالها، إلى جانب الفواتير التي يجب دفعها. يمكن للتعلم الآلي التنبؤ باحتمالية قيام كل عميل بسداد مدفوعاته في الوقت المحدد. يتم الاسترشاد بهذا التوقع في اتخاذ إجراءات مثل خفض التكاليف الإدارية أو تمديد شروط الدفع للمورِّدين أو الاستثمار في معدات جديدة. [1]
عند البدء باستخدام تقنية أتمتة العمليات الآلية، يبحث العديد من قادة الشؤون المالية عن المهام الأكثر عرضةً للخطأ البشري، أو التي تسبِّب أكبر عوائق في سير العمل أو تُتنج أوجه قصور تؤدي إلى ضعف خدمة العملاء ومشاركة الموظفين.
فيما يلي خمسة مجالات للنظر في استخدام منصة أتمتة العمليات الآلية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML)، لتحويل مؤسستك المالية.
المنافسة بين البنوك وشركات الخدمات المالية شديدة، لا سيّما في عالم يتميّز بانخفاض معدلات الفائدة ومبادرات التحول الرقمي المكلِّفة. إحدى طرق زيادة الإيرادات هي من خلال تحديد فرص البيع المتقاطع لمنتجات التخطيط المالي الجديدة. هنا يأتي دور تقنية أتمتة العمليات الآلية (RPA).
من خلال تطبيق أتمتة العمليات الآلية، يمكن لمؤسستك المالية إرسال بيانات سلوك العميل تلقائيًا إلى أشخاص محددين في المؤسسة. تساعد نماذج التعلم الآلي على تصنيف العملاء إلى مجموعات بناءً على سلوكهم، بحيث يمكن توصية كل مجموعة بالمنتجات أو الخدمات الأكثر جاذبية لها. على سبيل المثال، تعرف البنوك أي العملاء قد يكونون الأكثر اهتمامًا بفتح خط ائتماني جديد.
تعمل تقنية أتمتة العمليات الآلية على خفض التكاليف التشغيلية من خلال أتمتة المهام التي تتطلب تسوية المعاملات الثقيلة والمكثفة يدويًا. يمكن للعمال الرقميين استرداد البيانات وتجميعها من أنظمة متعددة في المكتب الخلفي، ومطابقة المبالغ (على سبيل المثال، لمدفوعات الفواتير أو المبالغ المفوترة) واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الاختلافات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، يستطيع العامل الرقمي تحليل النص الذي يأتي مع الفواتير وتوجيه المشكلات تلقائيًا إلى الفريق الصحيح.
لدى المستهلكين اليوم خيارات أكثر من أي وقت مضى للخدمات المالية، ولديهم توقعات عالية للخدمات الشخصية وأوقات المعالجة السريعة والدعم سريع الاستجابة. يمكن لأدوات أتمتة العمليات الآلية تحسين جميع جوانب تجربة العملاء، بدءًا من الإعداد الأوَّلي وحتى تحديثات الحساب. يمكن للعملاء الجُدُد فتح حسابات جديدة والتقدم بطلب للحصول على منتجات إضافية في دقائق من خلال التحقق الآلي باستخدام طريقة "اعرف عميلك (KYC)".
تساعد أتمتة العمليات الآلية أيضًا على إخطار الأطراف المعنية بشأن أحداث معيّنة، مثل شكاوى العملاء حول ميزة مصرفية جديدة بالأجهزة المحمولة. باستخدام التعلم الآلي، يمكن تصفية البيانات المتعلقة بالشكاوى السابقة المماثلة للتنبؤ بفرص التحسين الأكثر تأثيرًا.
للمساعدة على الكشف عن الاحتيال ومنعه، تحتاج المؤسسات المالية إلى الأمن الإلكتروني المناسب للتحقق من العناية الواجبة وفحص العقوبات ومراقبة المعاملات والتحقيق فيها. تعمل تقنية أتمتة العمليات الآلية على تحسين سرعة ودقة الكشف عن الاحتيال. أولًا، تؤكِّد روبوتات RPA إذا ما كانت البيانات تلتزم بالإرشادات الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال (AML). ويساعد التعلم الآلي على تحليل الفروقات لاستنتاج أسباب حدوثها وللإشارة إلى أي حالات قد تكون احتيالية.
للحد من مخاطر الغرامات التنظيمية والإضرار بالسمعة، يمكن للمؤسسات المالية استخدام تقنية أتمتة العمليات الآلية لتعزيز حوكمة العمليات المالية. تساعد تقنية أتمتة العمليات الآلية على دمج البيانات من أنظمة أو مستندات معيّنة لتقليل عمليات الأعمال اليدوية المتضمنة في إعداد تقارير الامتثال. يذهب التعلم الآلي إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال تحديد البيانات التي قد يحتاج المدقق إلى مراجعتها، والعثور عليها وتخزينها في موقع مناسب لصناعة القرار بشكل أسرع.
تعمل شركة IBM على تطوير أكثر مجموعة شاملة من قدرات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في القطاع. باستخدام IBM® Robotic Process Automation، يمكن لشركات الخدمات المالية مثل Credigy Solutions أتمتة المزيد من مهام الأعمال وتكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع بسهولة وسرعة تشبه ما توفِّره حلول أتمتة العمليات الآلية التقليدية. يمكن للروبوتات البرمجية، أو "البوتات"، الاستفادة من رؤى الذكاء الاصطناعي لأداء المهام دون أي تأخير وتسريع التحول الرقمي.
لمعرفة المزيد عن حلول الأتمتة من IBM، استكشِف "دليل المشتري الواضح حول تقنية أتمتة العمليات الآلية (RPA) " وسجِّل للحصول على نسخة تجريبية من برنامج IBM Robotic Process Automation.
[1] Gartner, “When and How to Use Machine Learning with RPA in Finance,” October 30, 2020.