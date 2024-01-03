كشفت جائحة كوفيد-19 عن بيانات مقلقة تتعلق بعدم المساواة في الرعاية الصحية. في عام 2020، نشر المعهد الوطني للصحة (NIH) تقريرًا يفيد بأن الأمريكيين من أصل أفريقي توفوا بسبب كوفيد-19 بمعدلات أعلى من الأمريكيين البيض، على الرغم من أنهم يشكِّلون نسبة أصغر من السكان. وفقًا للمعهد الوطني للصحة (NIH)، تعود هذه الفوارق إلى محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، ونواقص السياسات العامة، والعبء غير المتناسب للأمراض المصاحبة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وأمراض الرئة.

وأشار المعهد الوطني للصحة (NIH) أيضًا إلى أن ما بين 47.5 مليون و51.6 مليون أمريكي غير قادرين على تحمُّل تكاليف زيارة الطبيب. هناك احتمال كبير أن تستخدم المجتمعات التي كانت محرومة تاريخيًا نموذج تحويل توليدي، خاصةً إذا كان مدمجًا ضمن محرك بحث دون وعيهم، لطلب المشورة الطبية. ليس من المستبعد أن يلجأ الأفراد إلى محرك بحث شهير مزوَّد بوكيل ذكاء اصطناعي مدمج ويسألوا: "والدي لم يَعُد قادرًا على تحمُّل تكاليف دواء القلب الموصوف له. ما الأدوية المتاحة دون وصفة طبية التي قد تكون فعَّالة كبديل؟"

وفقًا للباحثين في جامعة لونغ آيلاند، فإن ChatGPT يكون غير دقيق في 75% من الحالات، ووفقًا لـ CNN، قدَّم الروبوت أحيانًا نصائح خطيرة، مثل الموافقة على الجمع بين دوائين قد يؤدي إلى تفاعلات سلبية خطيرة.

نظرًا لأن نماذج التحويل التوليدية لا تفهم المعنى وقد تُنتج مخرجات خاطئة، فإن المجتمعات التي كانت محرومة تاريخيًا والتي تستخدم هذه التقنية بدلًا من المساعدة المهنية قد تتعرض للضرر بمعدلات أعلى بكثير من غيرها.