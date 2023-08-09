تساعد تحليلات الأشخاص المنظمات على فهم أداء الموظفين بشكل أفضل وتخصيص الموارد لتحقيق أقصى قدر من إدارة الأشخاص. وتُعد تحليلات الأشخاص، التي تتضمن عادةً تحليلات الموارد البشرية أو تحليلات المواهب أو تحليلات القوى العاملة، حجر الزاوية في تخطيط القوى العاملة.

تستخدم المنظمات تحليلات بيانات القوى العاملة بشكل أكثر تواترًا لرسم أهداف العمل والمساعدة على فهم مستقبل العمل في منظمتهم. والهدف النهائي لهذا النهج القائم على البيانات هو إنشاء المبادرات الصحيحة لتحسين نتائج الأعمال.