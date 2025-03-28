ما المقصود بحوسبة الحافة متعددة الوصول؟

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Cloud

8 مارس 2021

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تخيل أنك متفرج في ملعب مفتوح تشاهد مباراة كرة قدم أو تستمتع بحفلة موسيقية. فإذا بعاصفة شديدة غير متوقعة تضرب المكان، ويجب عليك أن تخرج بطريقة تضمن سلامتك وأمانك.

وبعد مرور دقائق، تسمع إعلانًا بإلغاء الفعالية، وأنت محاصر مع آلاف آخرين – الجميع يريد الوصول إلى وسائل النقل الجماعي في أسرع وقت ممكن.

يبدو هذا وكأنه سيناريو سيئ محتمل، ولكن مع تقنية الجيل الخامس 5G المناسبة، يمكن للملعب نقل المحتوى المحلي بسهولة إلى الجمهور. ويمكنهم إعلام الناس بالخطوات الأكثر أمانًا وفعالية لنقل الأشخاص إلى المكان الذي يريدونه والتأكد من أنهم جميعًا اتبعوا مساراتهم الفردية – كل ذلك بفضل حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) — والمعروفة أيضًا باسم حوسبة الحافة المتنقلة.

     

    ما حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC)؟

    يمكن تعريف حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) على أنها خدمات سحابية تعمل على حافة الشبكة وتؤدي مهامًا محددة — بشكل فوري أو شبه فوري — والتي يمكن معالجتها في البنى التحتية الأساسية أو السحابية المركزية. تعمل حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) على نقل قوة الحوسبة بالقرب من المستخدم النهائي من أجل تمكين التطبيقات والخدمات التي تتطلب خصائص اتصال فريدة مثل زمن الانتقال القصير للغاية. وتسمح بتسريع المحتوى والخدمات والتطبيقات من خلال زيادة سرعة استجابتها.

    خصائص حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC)

    • مقربة: نظرًا لقربها من مصدر المعلومات، تلتقط الحافة المعلومات الأساسية لتحليلها ومعالجتها، ما يقلل من الحاجة إلى نقل البيانات إلى المواقع الأساسية.
    • فورية: التطبيقات التي تستفيد من حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) هي التطبيقات التي تتطلب معالجة القرارات والنتائج بشكل فوري أو شبه فوري.
    • زمن انتقال قصير: تتميز عادةً بوقت استجابة أقل من 20 مللي ثانية. يوفر هذا عملية استجابة أسرع وتجربة مستخدم محسنة.
    • عمليات مستمرة: تطبيقات الحافة متمركزة، ما يعني أنها يمكن أن تعمل بشكل مستقل عن بقية الشبكة — حتى بشكل مستقل إذا تم فصلها عن الأصل.
    • إمكانية تشغيل بيني: لا تتطلب حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) تبني بيئة جديدة أو ترحيل التطبيقات إليها، ما يجعل عمليات التطوير والنشر أكثر كفاءة.

    بالنسبة إلى مزود خدمات الاتصالات (CSP)، يمكن للتطبيقات الجديدة التي تراعي السياق المحلي الذي تعمل فيه (شروط RAN وvRAN، والموقع، ومعلومات المشترك، وما إلى ذلك) أن تفتح فئات خدمة جديدة خالصة. على سبيل المثال، يمكن لمشغلي شبكات الهاتف المحمول الذين يقدمون الآن تقنية الجيل الخامس الاستفادة من البنية التحتية للسحابة الأصلية نفسها لتشغيل كل من حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) وvRAN على أجهزة البرمجيات التجارية الجاهزة (COTs) نفسها.

    إن وضع التطبيقات ذات الصلة على محطة الأساس أو بالقرب منها لا يوفر مزايا للمستخدمين النهائيين من الأفراد والشركات فحسب، بل يقلل أيضًا من حجم حركة المرور التي يتم تحويلها إلى الشبكة الأساسية ويقلل من التكاليف التشغيلية (OPEX) ويساعد في معالجة مشكلات الأمان وإدارة البيانات

    وأخيرًا، تعني حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) القدرة على نشر خدمات جديدة بسرعة لقطاعات الأعمال الاستهلاكية والمؤسسية، والتي يمكن أن تساعدهم على تمييز مجموعة خدماتهم وزيادة تدفقات الإيرادات الجديدة.

    هل أنت مستعد لمعرفة المزيد؟

    يُرجى استكشاف حالات الاستخدام الأخرى — مثل  فتح RAN وvRAN  و تجزئة شبكة الجيل الخامس 5G (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) — ومواصلة فحص الطرق التي تدعم بها الأتمتة و الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التحول إلى شبكة الجيل الخامس 5G. في غضون ذلك، يرجى التحقق من الموارد التالية:

    المؤلف

    Jeffrey Palmer

    Content Director

    AIOps and Network Automation