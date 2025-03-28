ما المقصود بحوسبة الحافة متعددة الوصول؟

مقربة: نظرًا لقربها من مصدر المعلومات، تلتقط الحافة المعلومات الأساسية لتحليلها ومعالجتها، ما يقلل من الحاجة إلى نقل البيانات إلى المواقع الأساسية.

نظرًا لقربها من مصدر المعلومات، تلتقط الحافة المعلومات الأساسية لتحليلها ومعالجتها، ما يقلل من الحاجة إلى نقل البيانات إلى المواقع الأساسية. فورية: التطبيقات التي تستفيد من حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) هي التطبيقات التي تتطلب معالجة القرارات والنتائج بشكل فوري أو شبه فوري.

التطبيقات التي تستفيد من حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) هي التطبيقات التي تتطلب معالجة القرارات والنتائج بشكل فوري أو شبه فوري. زمن انتقال قصير: تتميز عادةً بوقت استجابة أقل من 20 مللي ثانية. يوفر هذا عملية استجابة أسرع وتجربة مستخدم محسنة.

تتميز عادةً بوقت استجابة أقل من 20 مللي ثانية. يوفر هذا عملية استجابة أسرع وتجربة مستخدم محسنة. عمليات مستمرة: تطبيقات الحافة متمركزة، ما يعني أنها يمكن أن تعمل بشكل مستقل عن بقية الشبكة — حتى بشكل مستقل إذا تم فصلها عن الأصل.

تطبيقات الحافة متمركزة، ما يعني أنها يمكن أن تعمل بشكل مستقل عن بقية الشبكة — حتى بشكل مستقل إذا تم فصلها عن الأصل. إمكانية تشغيل بيني: لا تتطلب حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) تبني بيئة جديدة أو ترحيل التطبيقات إليها، ما يجعل عمليات التطوير والنشر أكثر كفاءة.

بالنسبة إلى مزود خدمات الاتصالات (CSP)، يمكن للتطبيقات الجديدة التي تراعي السياق المحلي الذي تعمل فيه (شروط RAN وvRAN، والموقع، ومعلومات المشترك، وما إلى ذلك) أن تفتح فئات خدمة جديدة خالصة. على سبيل المثال، يمكن لمشغلي شبكات الهاتف المحمول الذين يقدمون الآن تقنية الجيل الخامس الاستفادة من البنية التحتية للسحابة الأصلية نفسها لتشغيل كل من حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) وvRAN على أجهزة البرمجيات التجارية الجاهزة (COTs) نفسها.

إن وضع التطبيقات ذات الصلة على محطة الأساس أو بالقرب منها لا يوفر مزايا للمستخدمين النهائيين من الأفراد والشركات فحسب، بل يقلل أيضًا من حجم حركة المرور التي يتم تحويلها إلى الشبكة الأساسية ويقلل من التكاليف التشغيلية (OPEX) ويساعد في معالجة مشكلات الأمان وإدارة البيانات

وأخيرًا، تعني حوسبة الحافة متعددة الوصول (MEC) القدرة على نشر خدمات جديدة بسرعة لقطاعات الأعمال الاستهلاكية والمؤسسية، والتي يمكن أن تساعدهم على تمييز مجموعة خدماتهم وزيادة تدفقات الإيرادات الجديدة.