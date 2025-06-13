8 دقائق
يشير الترحيل من مستأجر إلى مستأجر في Microsoft 365 إلى عملية نقل البيانات والمستخدمين والتكوينات والخدمات من مستأجر إلى آخر.
وتحدث هذه العملية المعقدة عادةً في سياق جهود الدمج الناتجة عن إعادة الهيكلة المؤسسية أو الاندماجات والاستحواذات أو عمليات الانفصال أو استيفاء متطلبات الامتثال واللوائح التنظيمية.
ولا تقتصر العملية على نقل البيانات فحسب، بل تشمل كذلك إعادة إنشاء حسابات المستخدمين ونقل أحمال التشغيل بالكامل، بما في ذلك صناديق بريد المستخدمين ومواقع SharePoint وملفات OneDrive وقنوات Microsoft Teams. كما يتضمن أيضًا ترحيل إعدادات الأمان وسياسات الامتثال. ويستوجب هذا النوع من الترحيل تخطيطًا دقيقًا للحفاظ على استمرارية الأعمال، وضمان سلامة البيانات، وتقليل أثر العملية على تجربة المستخدم النهائي إلى الحد الأدنى.
ومع توقّع نمو سوق الترحيل إلى السحابة من 232.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 806.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، ينبغي للمؤسسات الاستعداد للتعامل مع سيناريوهات الترحيل المعقّدة. وكما هو الحال مع ترحيل مستأجري Microsoft 365، فإن هذه السيناريوهات تظهر مع استمرار تسارع اعتماد السحابة وعمليات الدمج المؤسسي.1
تتوفر أمام المؤسسات ثلاثة نُهج رئيسية للترحيل من مستأجر إلى مستأجر في Microsoft، يَصلُح كلٌ منها لسيناريوهات عمل مختلفة. وقد صُمِّمت هذه النُهج لتلبية متطلبات نقل المستأجر المصدر إلى المستأجر الوجهة.
النهج الأول يتمثل في الترحيل الكامل، والذي يتضمن نقل جميع البيانات والمستخدمين والتكوينات في عملية شاملة واحدة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وعادةً ما تُنفذ العملية أثناء نافذة صيانة مخططة أو في لحظة التحوّل النهائي إلى المستأجر الجديد.
يمتاز هذا الأسلوب بأسرع وقت إنجاز إجمالي، ويُجنّب المؤسسة تعقيدات إدارة بيئتين متزامنتين. غير أنه يتطلب تخطيطًا واختبارًا شاملين. ويجب أن تكون المؤسسة مستعدة لانقطاع كامل في الخدمة خلال فترة الترحيل، ما يجعله ملائمًا للمؤسسات الصغيرة أو تلك التي تتحمّل فترات تعطل أطول.
يقسّم النهج المرحلي عملية الترحيل إلى مراحل متعددة، حيث يتم نقل مجموعات مختلفة من المستخدمين أو الإدارات أو الخدمات على نحو منفصل، خلال فترة تمتد لأسابيع أو حتى أشهر. ويُسهم هذا الأسلوب في تقليل المخاطر بشكل كبير، إذ يتيح للمؤسسات اختبار عملية الترحيل وتحسينها مع كل مرحلة.
كما يوفر الترحيل المرحلي فرصًا لمعالجة المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر في المؤسسة بأكملها، مع الحفاظ على توفر جزئي للخدمات طيلة مراحل التنفيذ. لكنه بالمقابل يتطلب تخطيطًا أكثر تعقيدًا، ويستلزم التعايش المؤقّت بين البيئة المصدر والمستأجر الوجهة، إلى جانب التكاليف المحتملة لتراخيص البيئتين خلال فترة الترحيل.
يتضمن هذا النهج المتخصص نقل وحدات تنظيمية محددة من مستأجر إلى آخر، أو تقسيم مستأجر واحد إلى عدة مستأجرين مستقلين.
ويُعد هذا الأسلوب شائعًا في حالات فصل الكيانات المؤسسية أو انبثاق وحدات جديدة، ويتطلب دراسة دقيقة للموارد المشتركة، والاعتماديات بين الأقسام، وملكية البيانات. وتكمن التعقيدات في تحديد المستخدمين والمجموعات والموارد التي تنتمي لكل كيان تنظيمي، مع الحفاظ على العلاقات التشغيلية عند الحاجة.
وتبدأ مرحلة ما قبل الترحيل بعملية استكشاف وتقييم شاملة، حيث يتعيّن على المؤسسات توثيق جميع المستخدمين والمجموعات والتطبيقات والتكوينات المخصصة ومستودعات البيانات في جميع بيئات الحوسبة المحلية والحوسبة السحابية.
تجري فرق تكنولوجيا المعلومات عمليات جرد تفصيلي للملفات والبيانات—على سبيل المثال: حسابات OneDrive للأعمال، وصناديق بريد المستخدمين في Exchange Online. كما يشمل الجرد توثيق تكوينات Entra ID (منصة الهوية في Microsoft)، ونطاقات المستأجر بما فيها النطاقات على microsoft.com (وهي النطاقات الافتراضية لموقع Microsoft)، إلى جانب إعدادات Outlook.
وتشمل أنشطة التخطيط تصميم بنية المستأجر الهدف، وتكوين أسماء النطاقات، وتحديد إستراتيجيات مطابقة المستخدمين، وإنشاء إجراءات تفصيلية لعملية الترحيل. ويجب على المؤسسات أيضًا معالجة متطلبات التراخيص. يجب عليهم التأكّد من أن التراخيص المناسبة متوفّرة في المستأجر الوجهة قبل بدء الترحيل.
كما تتطلب اعتبارات الأمان والامتثال اهتمامًا خاصًا، إذ يجب على الفرق التخطيط لترحيل سياسات الوصول المشروط، وآليات المصادقة، وقواعد منع فقدان البيانات، وسياسات الاحتفاظ، مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي طوال عملية الانتقال.
ويُمثل الاختبار عنصرًا بالغ الأهمية في مرحلة ما قبل الترحيل. ينبغي على المؤسسات إنشاء بيئة اختبار تحاكي بيئة الإنتاج، لتتمكّن من التحقق من إجراءات الترحيل، واختبار سيناريوهات المستخدم، وتحديد المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر في الترحيل الفعلي.
وتُعد خطة التواصل وإستراتيجيات إدارة التغيير عاملين لا يقلّان أهمية في هذه المرحلة. ولضمان انتقال سلس وتقليل الارتباك والمقاومة إلى أدنى حد ممكن، يُوصى بوضع استراتيجية لاعتماد المستخدمين، تتضمن خطة تواصل شاملة تُعدّ المستخدمين للتغييرات المقبلة.
أمّا مرحلة التنفيذ، فهي المرحلة التي تتحوّل فيها أشهرٌ من التخطيط إلى واقعٍ عملي، وتتطلّب تنسيقًا دقيقًا ومراقبة في الوقت الفعلي. ويبدأ الترحيل عادةً بالمكوّنات الإدارية، مثل إنشاء بنية المستأجر الهدف، وإنشاء حسابات المستخدمين، وتكوين الإعدادات الأساسية. ثم تبدأ عملية ترحيل البيانات الفعلية وفق ترتيب أولويّات واضح، حيث يبدأ ترحيل البيانات الحيوية للأعمال أولًا، ويلي ذلك ترحيل المحتوى المؤسسي بالكامل تدريجيًا.
وأثناء مرحلة التنفيذ، ينبغي على فرق الترحيل مراقبة عملية الترحيل باستمرار، من خلال متابعة معدلات نقل البيانات، وسجلات الأخطاء، وأداء النظام. تستخدم معظم عمليات الترحيل المزامنة التدريجية، والتي تتطلّب مرورًا متعدّدًا للتأكّد من اكتمال نقل البيانات، لأن هذا الأسلوب يلتقط التغييرات التي تحدث خلال نافذة الترحيل. وتُصبح خطة التواصل أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، حيث يحتاج المستخدمون إلى تحديثات منتظمة عن توفر الخدمات، والانقطاعات المتوقعة، وأي إجراءات مطلوبة منهم.
كما تتضمن مرحلة التنفيذ اختبارات واسعة النطاق وعمليات تحقق متكررة مع اكتمال ترحيل كل عنصر. ويجب على الفرق التحقق من سلامة البيانات، والحفاظ على البيانات الوصفية، واختبار وظائف التطبيقات، والتأكّد من تطبيق سياسات الأمان بشكل صحيح في المستأجر الوجهة. وأي مشكلات يتم اكتشافها أثناء التنفيذ تتطلّب معالجة فورية لمنع حدوث تأخيرات أو فقدان للبيانات.
تركّز مرحلة ما بعد الترحيل على التحسين ودعم المستخدمين وضمان نجاح بيئة مستأجر Microsoft 365 الجديدة على المدى الطويل. تشمل الأنشطة الأولية التحقق الشامل من جميع البيانات المُرحَّلة، واختبار تطبيقات الأعمال، والتأكّد من أن جميع سياسات الأمان والامتثال تعمل كما ينبغي. ويجب على الفرق معالجة أي مشكلات متعلّقة بالترحيل مثل الروابط المُعطّلة، أو الأذونات المفقودة، أو التباينات في التكوينات.
وينبغي أن تكون فرق تكنولوجيا المعلومات مستعدة لزيادة حجم طلبات الدعم الفني، وأن توفّر الموارد اللازمة لمعالجة أسئلة المستخدمين الشائعة حول إجراءات تسجيل الدخول الجديدة، أو الوصول إلى المحتوى الذي تم ترحيله، أو استخدام التطبيقات المُحدّثة. تصبح جلسات التدريب والوثائق المساندة أدوات أساسية لمساعدة المستخدمين على التكيف مع أي تغييرات في مهام سير العمل اليومية.
وقد تمتد هذه المرحلة لعدة أسابيع أو حتى أشهر بعد الانتهاء من الترحيل التقني، وذلك بحسب حجم المؤسسة وتعقيد بيئتها. تشمل أنشطة التحسين على المدى الطويل مراقبة أداء النظام، وضبط التكوينات استنادًا إلى أنماط الاستخدام الفعلية، وتنفيذ أي ميزات أو تكاملات إضافية تم تأجيلها أثناء الترحيل الأولي. كما ينبغي على المؤسسات إجراء مراجعات ما بعد الترحيل لاستخلاص الدروس المستفادة وتحسين العمليات في عمليات الترحيل المستقبلية أو تغييرات الأنظمة.
وتُعد هذه الممارسات الأساسية ضرورية لمساعدة المؤسسات على اجتياز التعقيدات وتحقيق ترحيل ناجح.
ينبغي على مؤسسات الأعمال من فئة المؤسسات تعيين مسؤول تنفيذي واحد يتولّى سلطة واضحة لحل النزاعات والموافقة بسرعة على تغييرات الميزانية خلال عملية الترحيل. ويساعد هذا النهج على ضمان اتخاذ قرارات سريعة ومبسطة عند ظهور المشكلات.
يجب أن تراعي خطط الميزانية فترات الترخيص المزدوج وإعادة بناء التطبيقات المخصصة، والتي غالبًا ما تتطلّب استثمارات كبيرة تتجاوز التقديرات الأولية. ويمكن أن تؤثر التكاليف الخفية بشكل ملحوظ في الجوانب المالية لمشروعات الترحيل من مستأجر إلى مستأجر.
تتطلّب إدارة التراخيص تنسيقًا دقيقًا لتوقيت إلغائها أو تفعيلها لتجنّب انقطاعات الخدمة. وقد يؤدي سوء التوقيت إلى تعطيل العمليات التجارية أثناء فترات انتقال حرجة.
يجب أن تتوقع المؤسسات تأثيرات مؤقتة على الإنتاجية حتى مع التخطيط الدقيق. يجب على المؤسسات أيضًا تخصيص موارد دعم تكنولوجيا المعلومات (IT) إضافية خلال فترات الترحيل لمعالجة أسئلة المستخدمين والمشكلات المتعلقة بالنظام.
للحفاظ على معايير أمن البيانات، يجب على المؤسسات ضمان وجود ضوابط وصول قوية، وإجراءات متكاملة في مجال الأمن السيبراني، وتشفير البيانات طوال عملية الترحيل. كما ينبغي أن يشمل ذلك تسجيلات شاملة لتلبية متطلبات الامتثال وحماية المعلومات التجارية الحساسة خلال الانتقال.
غالبًا ما تتطلّب التطبيقات الحيوية للأعمال إعادة بناء بدلاً من مجرد الترحيل البسيط. ويجب أن تستعد المؤسسات لاحتمال ارتباك المستخدمين عندما يُطلب منهم العمل عبر أنظمة متعددة في الوقت نفسه خلال نهج الترحيل المرحلي.
وتعتمد العديد من المؤسسات على مزوّدي خدمات الترحيل ذوي الخبرة لضمان نجاح عمليات الترحيل من مستأجر إلى مستأجر، مستفيدة من الخبرات المتخصصة والمنهجيات المثبتة لتقليل المخاطر والحد من تعطّل الأعمال.
يقدّم شركاء Microsoft مثل IBM وAccenture خدمات شاملة للترحيل من مستأجر إلى مستأجر، مدعومة بخبرة عميقة في Microsoft 365 ومعرفة متخصصة في الصناعات. ويُوفّر هؤلاء الشركاء المعتمدون دعمًا شاملاً يبدأ من التقييم الأولي وحتى التحسين بعد الترحيل، وغالبًا بأسعار تنافسية مع الاستفادة من موارد Microsoft المتخصصة. كما أن علاقتهم المباشرة مع Microsoft توفر رؤى حول التغييرات المرتقبة في المنصة التي يمكن أن تؤثر على توقيت أو استراتيجية الترحيل.
من أبرز المزايا الرئيسية لشركاء Microsoft ما يلي:
أما مزودو خدمات الترحيل المتخصصون (مثل BitTitan وQuest)، فيقدّمون عادةً أدوات ومنهجيات خاصة تم تطويرها عبر خبرات ناجحة في ترحيل مستأجري Office 365، مع خبرة قوية في البيئات المؤسسية المعقدة ومتطلبات الامتثال التنظيمي.
وعند اختيار مزوّد الخدمة، يجب على المؤسسات تقييم الخبرة المثبتة في الترحيل من مستأجر إلى مستأجر، ومدى توفر أدوات الأتمتة المتخصصة لترحيل OneDrive. وتشمل الاعتبارات الأخرى: التغطية الجغرافية، والخبرة المتخصصة في الصناعات، وشهادات الأمان، وخدمات الدعم الشاملة بعد الترحيل.
وتستفيد العديد من المؤسسات من نهج هجين يجمع بين خبرة الشركاء المعتمدين للإشراف الاستراتيجي، وخبرة المزوّدين المتخصصين في المكونات التقنية الدقيقة.
يوفّر مشهد أدوات الترحيل مجموعة واسعة من الحلول، بدءًا من القدرات الأصلية في Microsoft ووصولًا إلى منصات شاملة تابعة لأطراف ثالثة، بحيث يُلائم كل منها سيناريوهات ترحيل ومتطلبات تقنية مختلفة.
وغالبًا ما تعتمد المؤسسات أيضًا النهج الهجين؛ على سبيل المثال، قد تستخدم الأدوات الأصلية من Microsoft لترحيل البريد الإلكتروني، بينما تستعين بمنصات خارجية لترحيل مواقع SharePoint Online ومحتوى Teams. وتُساعد هذه الاستراتيجية على تحسين التكلفة والوظائف من خلال الاستفادة من نقاط القوة في كل أداة.
توفر أدوات Microsoft الأصلية قدرات أساسية للترحيل، مدمجة مباشرة مع خدمات Microsoft 365. تشمل هذه الخدمات أدوات Active Directory لإدارة المستخدمين، ونصوص PowerShell وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) للمهام الإدارية، وإمكانات ترحيل علب البريد بين المستأجرين، وأداة SharePoint Migration Tool لنقل المحتوى.
ورغم أن هذه الأدوات مجانية ومدعومة بالكامل من Microsoft، فإنها تتطلّب عادةً خبرة تقنية كبيرة وتنسيقًا يدويًا عبر خدمات متعددة.
توفّر منصات الترحيل التابعة لجهات خارجية (مثل AvePoint FLY وBitTitan MigrationWiz) أتمتة شاملة وواجهات سهلة التعلّم، ومصمَّمة خصيصًا لعمليات الترحيل بين المستأجرين.
وتقدّم هذه الأدوات لوحات معلومات موحّدة لإدارة عمليات الترحيل المعقّدة، وإمكانات الجدولة والمراقبة المؤتمتة، وميزات موسَّعة للتقارير والتحقق.
