تاريخ الذكاء الاصطناعي

فبراير

أطلقت Google الإصدار التجريبي المحدود من Gemini 1.5، وهو نموذج لغوي متقدم قادر على التعامل مع طول السياق الذي يصل إلى مليون رمز.42 ويمكن للنموذج معالجة كميات هائلة من المعلومات في مطالبة واحدة وفهمها، ما يحسّن قدرته على الحفاظ على السياق في المحادثات والمهام المعقدة عبر نص طويل. ويمثل Gemini 1.5 قفزة ملحوظة في معالجة اللغة الطبيعية من خلال توفير قدرات ذاكرة محسّنة وفهم السياق للمدخلات الطويلة.

أعلنت OpenAI رسميًا عن Sora، وهو نموذج لتحويل النص إلى فيديو قادر على توليد مقاطع فيديو يصل طولها إلى دقيقة واحدة من الأوصاف النصية.43 ويوسع هذا الابتكار من استخدام المحتوى الذي يُنشئه الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الصور الثابتة، ما يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو ديناميكية ومفصلة بناءً على المطالبات. من المتوقع أن يفتح Sora آفاقًا جديدة في مجال إنشاء محتوى الفيديو.

أعلنت شركة StabilityAI عن Stable Diffusion 3، وهو أحدث نماذجها لتحويل النص إلى صورة. وعلى غرار Sora، يستخدم Stability Diffusion 3 بنية مماثلة لإنشاء محتوى مفصّل ومبتكر من المطالبات النصية.44

مايو

كشفت Google DeepMind عن امتداد جديد لنظام AlphaFold يساعد على تحديد السرطان والأمراض الوراثية، ما يوفر أداة قوية للتشخيص الوراثي والطب الشخصي.45

قدمت شركة IBM مجموعة Granite™ من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي كجزء من مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي watsonx™ لديها. وصُممت نماذج Granite، التي يتراوح حجمها بين 3 و34 مليار معلمة، لمهام مثل توليد الأكواد والتنبؤ بالسلاسل الزمنية ومعالجة المستندات. هذه النماذج مفتوحة المصدر ومتاحة بموجب ترخيص Apache 2.0، وهي خفيفة الوزن وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتخصيص، ما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من تطبيقات الأعمال.

يونيو

أعلنت شركة Apple عن Apple Intelligence، وهو عبارة عن دمج ChatGPT في أجهزة iPhone الجديدة وSiri.46 ويسمح هذا الدمج لنظام Siri بأداء مهام أكثر تعقيدًا وإجراء محادثات أكثر طبيعية وفهم الأوامر الدقيقة وتنفيذها بشكل أفضل.

سبتمبر

طرحت NotebookLM أداة DeepDive، وهو ذكاء اصطناعي جديد متعدد الوسائط قادر على تحويل مواد المصدر إلى عروض تقديمية صوتية جذابة منظمة على شكل مدونة صوتية.47 وتتيح قدرة DeepDive على تحليل المعلومات من تنسيقات مختلفة وتلخيصها، بما في ذلك صفحات الويب والنصوص والصوت والفيديو، فرصًا جديدة لإنشاء محتوى مخصص وآلي عبر منصات مختلفة. هذه القدرة تجعل منه أداة متعددة الاستخدامات للإنتاج الإعلامي والتعليم.



تشير الاتجاهات الحالية للذكاء الاصطناعي إلى تطورات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على نماذج أساسية أصغر وأكثر كفاءة، وظهور الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث تعمل نماذج محددة من الذكاء الاصطناعي معًا لإكمال طلبات المستخدم بشكل أسرع. وفي المستقبل، ستجوب السيارات ذاتية القيادة الطرق السريعة، وسينشئ الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط محتوى الصوت والفيديو والنصوص والصور في منصة واحدة، وسيساعد مساعدو الذكاء الاصطناعي المستخدمين على إدارة حياتهم الشخصية والمهنية.