أربع طرق لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

في اقتصاد يزداد تشددًا، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحدّي تحقيق النمو مع حماية هوامش الربح التي تتقلص تدريجيًا. وبالمقارنة مع الشركات الكبرى، تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة موارد أقل تساعدها على مواجهة فترات الانكماش الاقتصادي أو التنويع في مصادر قيمة جديدة. ولذلك، يتعين على المؤسسات التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم حلول تقلل الأعباء الإدارية وتحقق قيمة ملموسة. ومع تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فإن تأثيرها الاقتصادي لا يمكن تجاهله.

من خلال تبني هذه الممارسات الأربع الأفضل للاستثمار في التكنولوجيا المناسبة والاستفادة من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تستطيع المؤسسات ابتكار خدمات متمايزة وقيمة لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

1. على المؤسسات إنشاء تجارب مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة استنادًا إلى البيانات النوعية والكمية

مع ازدياد حذر الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه الإنفاق، تحتاج المؤسسات التي تخدمها إلى تقديم قيمة أعلى عبر تعزيز مستوى التخصيص. ويتطلب ذلك من مزوّدي الخدمات امتلاك أنظمة تقنية مزوّدة بسجل مركزي لرحلة العميل، يتيح تتبّع التفاعلات والمشاعر والخطوات اللاحقة عبر مختلف نقاط الاتصال، لضمان تقديم تجربة سلسلة للعميل. لكن البيانات النوعية المعزولة وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات العميل. فأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل IBM watsonx.ai، قادرة على تحليل اتجاهات العملاء الواسعة وقوى السوق — إلى جانب بيانات العملاء والمعاملات التاريخية — لتقديم توصيات بمنتجات تلائم الاحتياجات المحددة لكل شركة صغيرة ومتوسطة. أصبح التخصيص القائم على البيانات عنصرًا أساسيًا في بيئة الأعمال الحالية. ومع استثمار 89% من الشركات الرقمية في تقنيات التخصيص لتعزيز تجربة العملاء الرقمية، فإن الشركات التي لا تواكب هذا التوجه تُخاطر بالتراجع عن المنافسين.

2. يجب على المؤسسات توفير دعم مصمَّم خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة عند اعتماد منتجات جديدة

لا تمتلك معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة فرقًا تقنية كبيرة لدعم اعتماد المنتجات والخدمات الجديدة. ولضمان استخدام هذه المنتجات بفعالية، يحتاج مقدّمو الخدمات إلى أدوات تقنية مناسبة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم قيمة المنتجات، ودعم عمليات الاختبار والتنفيذ. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحويل احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حالات استخدام واضحة للمنتجات، كما تتيح الأنظمة التقنية المناسبة لهذه الشركات اختبار المنتجات في بيئة تجريبية (sandbox) قبل اعتمادها. وعلاوة على ذلك، يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل watsonx™ Code Assistant تلبية الاحتياجات التقنية الأساسية للمؤسسات.

3. يجب على المؤسسات مواءمة نماذج التسعير استراتيجيًا مع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة

تُتيح نماذج التسعير القائمة على الاستخدام أو النماذج الثابتة المبنية على الوقت — مثل الاشتراكات الشهرية أو المدفوعات لمرة واحدة — للمؤسسات تلبية الاحتياجات المختلفة لكل شركة صغيرة ومتوسطة. ومع نماذج التسعير القائمة على الاستخدام، تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط مقابل ما تستخدمه. ويتطلب هذا النهج أن تمتلك المؤسسة تدفقات بيانات نظيفة من مصدر واحد للحقيقة لضمان تتبّع دقيق للاستخدام. ويُتيح watsonx.data للمؤسسات جمع البيانات وتصنيفها وتصفيتها مركزيًا من مصادر متعددة. ومن خلال تحسين أحمال التشغيل، يمكن لمستودع watsonx.data خفض تكلفة مستودع البيانات بنسبة تصل إلى %50. بالاقتران مع خدمات استشارات البيانات من IBM، يمكن للمؤسسات الاستفادة من watsonx.data لتتبّع الاستخدام، وإنشاء لوحات المعلومات، وتمكين اتخاذ القرار على نحو أكثر فعالية. وبدلاً من ذلك، يعني التسعير الثابت القائم على الوقت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تدفع تكلفة محددة مسبقًا وفق قدرتها، مع إمكانية الاستفادة الكاملة من المنتج أو الخدمة خلال فترة الشراء.

4. يجب أن تقدّم الشركات تجربة رقمية تتضمن خيارات موسّعة للخدمة الذاتية.

تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عمليات مبسّطة تعتمد على قوى عاملة محدودة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة. وأقل من 15% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضّل التفاعل مع مقدمي الخدمات عبر الهاتف أو أنظمة الصوت الآلي. ولخدمة هذه الشريحة، يتعيّن على الشركات توفير تجارب رقمية شاملة من مرحلة البحث وحتى ما بعد الشراء. وتسهّل منصات الخدمة الذاتية إنجاز المهام البسيطة؛ فبوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديث معلومات الفوترة ومعلومات الاتصال دون الحاجة إلى التواصل مع ممثلي مقدّم الخدمة. يمكن أن يساعد IBM watsonx Assistant في معالجة المهام المعقدة من خلال توفير خدمة عملاء ذكية عبر جميع نقاط الاتصال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتعلم ويتحسّن تلقائيًا بمرور الوقت مع كل محادثة.