أربع طرق لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

في اقتصاد يزداد تشددًا، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحدّي تحقيق النمو مع حماية هوامش الربح التي تتقلص تدريجيًا. وبالمقارنة مع الشركات الكبرى، تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة موارد أقل تساعدها على مواجهة فترات الانكماش الاقتصادي أو التنويع في مصادر قيمة جديدة. ولذلك، يتعين على المؤسسات التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم حلول تقلل الأعباء الإدارية وتحقق قيمة ملموسة. ومع تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فإن تأثيرها الاقتصادي لا يمكن تجاهله.
من خلال تبني هذه الممارسات الأربع الأفضل للاستثمار في التكنولوجيا المناسبة والاستفادة من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تستطيع المؤسسات ابتكار خدمات متمايزة وقيمة لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مع ازدياد حذر الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه الإنفاق، تحتاج المؤسسات التي تخدمها إلى تقديم قيمة أعلى عبر تعزيز مستوى التخصيص. ويتطلب ذلك من مزوّدي الخدمات امتلاك أنظمة تقنية مزوّدة بسجل مركزي لرحلة العميل، يتيح تتبّع التفاعلات والمشاعر والخطوات اللاحقة عبر مختلف نقاط الاتصال، لضمان تقديم تجربة سلسلة للعميل. لكن البيانات النوعية المعزولة وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات العميل. فأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل IBM watsonx.ai، قادرة على تحليل اتجاهات العملاء الواسعة وقوى السوق — إلى جانب بيانات العملاء والمعاملات التاريخية — لتقديم توصيات بمنتجات تلائم الاحتياجات المحددة لكل شركة صغيرة ومتوسطة. أصبح التخصيص القائم على البيانات عنصرًا أساسيًا في بيئة الأعمال الحالية. ومع استثمار 89% من الشركات الرقمية في تقنيات التخصيص لتعزيز تجربة العملاء الرقمية، فإن الشركات التي لا تواكب هذا التوجه تُخاطر بالتراجع عن المنافسين.
لا تمتلك معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة فرقًا تقنية كبيرة لدعم اعتماد المنتجات والخدمات الجديدة. ولضمان استخدام هذه المنتجات بفعالية، يحتاج مقدّمو الخدمات إلى أدوات تقنية مناسبة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم قيمة المنتجات، ودعم عمليات الاختبار والتنفيذ. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحويل احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حالات استخدام واضحة للمنتجات، كما تتيح الأنظمة التقنية المناسبة لهذه الشركات اختبار المنتجات في بيئة تجريبية (sandbox) قبل اعتمادها. وعلاوة على ذلك، يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل watsonx™ Code Assistant تلبية الاحتياجات التقنية الأساسية للمؤسسات.
تُتيح نماذج التسعير القائمة على الاستخدام أو النماذج الثابتة المبنية على الوقت — مثل الاشتراكات الشهرية أو المدفوعات لمرة واحدة — للمؤسسات تلبية الاحتياجات المختلفة لكل شركة صغيرة ومتوسطة. ومع نماذج التسعير القائمة على الاستخدام، تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط مقابل ما تستخدمه. ويتطلب هذا النهج أن تمتلك المؤسسة تدفقات بيانات نظيفة من مصدر واحد للحقيقة لضمان تتبّع دقيق للاستخدام. ويُتيح watsonx.data للمؤسسات جمع البيانات وتصنيفها وتصفيتها مركزيًا من مصادر متعددة. ومن خلال تحسين أحمال التشغيل، يمكن لمستودع watsonx.data خفض تكلفة مستودع البيانات بنسبة تصل إلى %50. بالاقتران مع خدمات استشارات البيانات من IBM، يمكن للمؤسسات الاستفادة من watsonx.data لتتبّع الاستخدام، وإنشاء لوحات المعلومات، وتمكين اتخاذ القرار على نحو أكثر فعالية. وبدلاً من ذلك، يعني التسعير الثابت القائم على الوقت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تدفع تكلفة محددة مسبقًا وفق قدرتها، مع إمكانية الاستفادة الكاملة من المنتج أو الخدمة خلال فترة الشراء.
تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عمليات مبسّطة تعتمد على قوى عاملة محدودة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة. وأقل من 15% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضّل التفاعل مع مقدمي الخدمات عبر الهاتف أو أنظمة الصوت الآلي. ولخدمة هذه الشريحة، يتعيّن على الشركات توفير تجارب رقمية شاملة من مرحلة البحث وحتى ما بعد الشراء. وتسهّل منصات الخدمة الذاتية إنجاز المهام البسيطة؛ فبوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديث معلومات الفوترة ومعلومات الاتصال دون الحاجة إلى التواصل مع ممثلي مقدّم الخدمة. يمكن أن يساعد IBM watsonx Assistant في معالجة المهام المعقدة من خلال توفير خدمة عملاء ذكية عبر جميع نقاط الاتصال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتعلم ويتحسّن تلقائيًا بمرور الوقت مع كل محادثة.
وإذا جرى تطبيق هذه التقنيات بالشكل الصحيح، فإنها تعزّز القيمة لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تخدمها. ومع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونضجها، يمكن للمؤسسات تلبية احتياجاتها من خلال البيع المتبادل للحلول. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة مواصلة الاعتماد على المؤسسة الموثوقة نفسها للحصول على حلولها التشغيلية، بينما تستطيع المؤسسة تعزيز القيمة الدائمة للعميل عبر تقديم حلول تناسب مراحل نمو الشركة المختلفة.
وحتى إذا لم تكن الشركة الصغيرة والمتوسطة تستهدف النمو، يمكن للمؤسسة تقديم حلول استراتيجية تعزّز كفاءتها التشغيلية—مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة علاقات العملاء، وتسريع إتمام عمليات البيع، والردود الذكية المُنشأة، وخيارات الخدمة الذاتية.من خلال توفير حلول قوية وفعّالة للذكاء الاصطناعي التوليدي، تستطيع الشركات تلبية الاحتياجات المحددة لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم في تحقيق النجاح.
تعلّم كيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحقيق التوازن بين القيمة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي مقابل الاستثمار الذي يتطلبه والمخاطر التي يثيرها.
تعلّم المفاهيم الأساسية وطوّر مهاراتك من خلال المختبرات العملية والدورات التدريبية والمشاريع الموجهة والتجارب وغيرها.
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
يُعَد IBM Granite مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي، وهي مصممة خصيصًا للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وضوابط الحماية.
تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.