هذا العام، ستتوجه أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي (الذي يمثِّل نحو نصف سكان العالم) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم. يواجه قادة الحكومات تحديات عديدة، بما في ذلك ضمان أن تعمل التقنيات لصالح المبادئ والمؤسسات والمجتمعات الديموقراطية، لا ضدها.

قال David Zaharchuck، مدير البحث وقيادة الفكر في IBV: "إن ضمان التكامل الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي داخل مجتمعاتنا والاقتصاد العالمي سيكون من أكبر التحديات والفرص أمام الحكومات خلال ربع القرن المقبل."



ويشير معظم الأفراد الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم يشعرون بالقلق إزاء التأثيرات السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي. ويوضح ذلك أن جزءًا كبيرًا من الجمهور لا يزال يحاول فهم هذه التقنية، وكيف يمكن للجهات المختلفة تصميمها ونشرها بأسلوب موثوق ومسؤول يلتزم بمتطلبات أمنية وتنظيمية صارمة.

وكشفت دراسة معهد IBV أن الأفراد لا يزالون يشعرون بقدر من القلق تجاه تبنّي هذه التقنية الناشئة وتأثيرها المحتمل على مجالات مثل اتخاذ القرار، والخصوصية، وأمن البيانات، أو الأمن الوظيفي.

وعلى الرغم من ضعف ثقتهم العامة في الحكومات والتقنيات الناشئة، يتفق معظم المشاركين في الاستطلاع مع استخدام الحكومات للذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء، ويرون أن وتيرة اعتماد الحكومات لهذه التقنية مناسبة. يرى أقل من 30% من المشاركين في الاستطلاع أن وتيرة اعتماد هذه التقنية في القطاعين العام والخاص أسرع مما ينبغي. ويرى معظم المشاركين أن الوتيرة مناسبة، ويرى بعضهم حتى أنها أبطأ مما ينبغي.

وعند النظر في حالات الاستخدام المحددة للذكاء الاصطناعي التوليدي، جاءت آراء المشاركين متباينة بشأن توظيفه في مختلف الخدمات المقدَّمة للمواطنين؛ إلا أن الغالبية تتفق مع استخدام الحكومات للذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء، والخدمات الاستشارية الضريبية والقانونية، وكذلك للأغراض التعليمية.

وتُظهر هذه النتائج أن المواطنين يدركون القيمة التي يمكن أن تحققها الحكومات من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع ذلك، تبقى الثقة تحديًا قائمًا. فإذا كان المواطنون لا يثقون بالحكومات الآن، فمن غير المرجّح أن تتعزّز ثقتهم إذا ارتُكبت أخطاء أثناء تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي بأسلوب منفتح وشفاف في تمكين الحكومات من بناء الثقة وتعزيز قدراتها في الوقت نفسه.



وبحسب Casey Wreth، رئيس الصناعات الحكومية العالمية في IBM Technology: "يبدو مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع العام واعدًا، إلا أن هذه التقنية تجلب معها تعقيدات ومخاطر جديدة يجب معالجتها بشكل استباقي.” ويحتاج القادة الحكوميون إلى تطبيق حوكمة فعّالة للذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر، ودعم برامج الامتثال، والأهمّ من ذلك كسب ثقة الجمهور في الاستخدام الأوسع لهذه التقنية."