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إدارة الأصول

قائمة فحص المعدات

By Phill Powell , Ian Smalley
تاريخ النشر 1 يوليو 2026

ما المقصود بقائمة فحص المعدات؟

قائمة فحص المعدات هي وثيقة معيارية تستخدمها المؤسسات لتقييم الجاهزية التشغيلية للمعدات أو الأدوات وتوثيقها خلال جميع دورة حياتها.

وتُعد قوائم فحص المعدات من الأدوات الأساسية في العديد من القطاعات ومواقع العمل التي تعتمد على المعدات الثقيلة، مثل المستودعات والمصانع ومواقع البناء.

وتحقق الشركات التي تعتمد قوائم فحص المعدات الفوائد التالية:

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طريقة إنشاء قائمة فحص المعدات

وتساعد الخطوات التالية على إعداد قائمة فحص معدات فعالة ومنظمة:

  • اختيار نموذج قائمة الفحص: إذا كانت المؤسسة تعتمد القوائم الورقية، فينبغي طباعة النماذج المطلوبة. ومن الأفضل اعتماد نموذج رقمي من خلال تطبيقات الفحص على الأجهزة المحمولة أو برامج برنامج إدارة الصيانة المحوسب (CMMS). ويحقق التحول الرقمي مزايا عديدة، وتزداد فوائده كلما بدأ تطبيقه في مرحلة مبكرة.
  • تحديد نوع الفحص وتكراره: في معظم الحالات، يتطلب الأمر الجمع بين أنواع متعددة من الفحوصات، بما يشمل الفحوصات الدورية المنتظمة وفحوصات الصيانة الوقائية الأقل تكرارًا. كما ينبغي تحديد فترات الفحص بوضوح لضمان عدم خروجها عن جدول الصيانة الدورية عند ظهور أولويات أخرى.
  • حصر المعدات المشمولة بالفحص: يجب تحديد حجم المعدات وأنواعها التي ستُدرج ضمن قائمة الفحص. فليست جميع الأصول بحاجة إلى الفحص، أو إلى إدراجها ضمن قوائم الفحص الدورية. وبعد تحديد مستوى التفصيل المطلوب لكل معدة، تُجمع جميع العناصر في قائمة فحص شاملة.
  • تصنيف المعدات ضمن فئات محددة: يفشل العديد من برامج فحص المعدات بسبب التنظيم العشوائي وغياب الهيكل المنطقي. ولذلك ينبغي تجميع فئات الفحص وفقًا لسير العمل والأنظمة التشغيلية لضمان عرض البنود بصورة منظمة ومنطقية.
  • تحديد نقاط الأعطال الحرجة: ينبغي مراجعة أدلة المُصنِّعين وجداول الصيانة الموصى بها للمعدات. وبالاستناد إلى هذه المعلومات، يمكن التنبؤ بالموعد المتوقع لصيانة المكونات الرئيسية أو استبدالها. كما ينبغي دمج هذه التوقعات في عملية الجدولة بحيث تتوافق خطط الصيانة مع أنماط تشغيل المعدات ومتطلباتها.
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فوائد استخدام قوائم فحص المعدات

ومن أبرز النتائج الإيجابية المترتبة على استخدام قوائم فحص المعدات:

  • تحسين العمليات التشغيلية بوجه عام: يساعد تطبيق برامج الفحص المنتظم للمعدات على إطالة عمرها التشغيلي، إذ تزداد احتمالية استمرار المعدات التي تخضع للفحص المستمر في العمل بكفاءة لفترات أطول. كما تزداد احتمالية تحقيق المعدات مستويات أداء أعلى نتيجة الرعاية الاستباقية التي تتلقاها. وتؤدي المعدات ذات الأداء الأفضل إلى مخرجات أعلى جودة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الإنتاج.
  • وفورات الصيانة الوقائية: غالبًا ما تتحمل الشركات تكاليف إضافية عندما تتعرض المعدات ضعيفة الصيانة لأعطال جسيمة. وقد تستلزم إعادة هذه المعدات إلى الخدمة إصلاحات باهظة التكلفة تستنزف ميزانيات الصيانة والمعدات. وتدعم قوائم فحص المعدات برامج الصيانة الوقائية وتمنع تحول المشكلات البسيطة إلى أعطال كارثية.
  • تعزيز الامتثال لمتطلبات السلامة تواجه الشركات مخاطر كبيرة إذا تجاهلت العلاقة المباشرة بين سلامة العمليات والامتثال التنظيمي. وتلتزم الشركات بمعايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) لتجنب العقوبات الناتجة عن عمليات التدقيق والمساءلات القانونية الأخرى. وتساعد قوائم الفحص على دعم الامتثال لمتطلبات إدارة السلامة والصحة المهنية.

ما الذي ينبغي أن تتضمنه قائمة فحص المعدات؟

ويعتمد نوع قائمة الفحص المطلوبة بدرجة كبيرة على القطاع الذي تخدمه. فعلى سبيل المثال، تتطلب قوائم فحص المعدات الطبية المعقدة مستوى أعلى من التفصيل والتعقيد مقارنةً بالقوائم المخصصة للمعدات الأبسط.ذ

ومع ذلك، توجد عناصر أساسية مشتركة يمكن تطبيقها على معظم قوائم فحص المعدات، وتشمل:

  • تتبُّع الأصول
  • فحوصات الحالة الظاهرية
  • الفحوصات التشغيلية
  • تصنيف العيوب واعتماد النتائج

تتبع الأصول

ولتسهيل استرجاع المعلومات، ينبغي أن يتضمن رأس الصفحة الأولى من تقرير الفحص البيانات الأساسية اللازمة لتتبع الأصل، ومنها:

  • بيانات الأصل الخاضع للفحص: رقم تعريف المعدة أو رقم الجزء، إلى جانب المعلومات الرئيسية المتعلقة بالشركة المصنِّعة والطراز.
  • بيانات ظروف الفحص: تاريخ ووقت إجراء الفحص، بالإضافة إلى أي قراءات أو مؤشرات ذات صلة، مثل قراءات العدادات الخاصة بالمعدة وقت الاختبار.
  • بيانات المفتش: يجب أن يتضمن رأس التقرير اسم المفتش والفرق أو الورديات المشاركة في عملية الفحص. كما ينبغي أن يحتوي على توقيع المفتش لإثبات صحة النتائج الواردة في التقرير.

فحوصات الحالة الظاهرية

خلال الفحص الظاهري (ويُعرف أيضًا باسم الفحص المحيطي للمعدة)، يتفقد المفتش المعدة من مختلف الجوانب ويُجري تقييمًا بصريًا لمكوناتها وحالتها التشغيلي. فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

  • مستويات السوائل: قد تتطلب بعض المعدات عدة قياسات للحصول على صورة متكاملة عن السوائل الضرورية لتشغيلها، بما في ذلك ضغط زيت المحرك، والزيت الهيدروليكي، وسائل المكابح، وسائل التبريد. كما تركز هذه المرحلة على أي تسربات ظاهرة أو محتملة، مثل تسربات الزيت المرئية أو الانخفاض غير المبرر في مستوى السائل الهيدروليكي، والذي قد يشير إلى وجود تسرب داخلي.
  • الحالة المادية للمعدة: ينبغي للمفتش فحص الأجزاء الخارجية للمعدة للتحقق من أي مخاطر قد تؤثر في سلامتها الهيكلية. هل توجد آثار تآكل؟ هل تظهر شقوق واضحة في الأجزاء المعدنية؟ هل تبدو أي من الأجزاء الملحومة متضررة أو خاضعة لإجهادات مفرطة؟
  • التآكل والاستهلاك الطبيعي: يركز هذا الجانب على آثار الاستخدام والتقادم الطبيعي للمعدات بمرور الوقت، دون أن يستدعي بالضرورة تنفيذ إصلاحات رئيسية. بالنسبة إلى المركبات الخاضعة للفحص، تُعد حالة الإطارات من العناصر الأساسية التي تستوجب التحقق، إلى جانب متانة السيور والخراطيم ومرشحات الهواء المختلفة. وفي التطبيقات الصناعية، تتطلب المكونات الحيوية للمعدات الثقيلة، مثل موانع التسرب والمحامل والعجلات المسننة، مراقبة مماثلة لضمان استمرار صلاحيتها التشغيلية.
  • ملصقات وإشارات السلامة: تتميز الآلات الصناعية بقدرات تشغيلية عالية وقد تشكل مخاطر جسيمة عند التعامل معها دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة. ولذلك ينبغي أن يتحقق الفحص من وجود ملصقات تحذيرية واضحة على المعدات الخطرة. كما تشمل تدابير السلامة وسائل الحماية الميكانيكية للآلات، والتي تعتمد على حواجز واقية شفافة لحماية المشغلين من الشظايا أو الأجسام المتطايرة الناتجة عن تشغيل المعدات.

الفحوصات التشغيلية

ويتطلب التأكد من أداء العمليات والمعدات لوظائفها الأساسية إجراء الاختبارات التشغيلية التالية:

  • أنظمة ومعدات السلامة: تظل السلامة أولوية قصوى في جميع البيئات الصناعية. فالمركبات الصناعية، مثل اللوادر ذات العجلات والرافعات الشوكية، تحتاج إلى أحزمة أمان صالحة للاستخدام، وقد تتطلب أيضًا تجهيزها بهياكل الحماية من الانقلاب لتوفير حماية إضافية لمقصورة القيادة. كما ينبغي لمديري المنشآت توفير العدد المطلوب من طفايات الحريق وأجهزة الإنذار الصوتي وفقًا لحجم المنشأة وعدد شاغليها. وقد يستدعي الأمر أيضًا فحص معدات الوقاية الشخصية (PPE) إذا كانت لوائح التشغيل تفرض استخدامها في مناطق الإنتاج.
  • ضوابط الطوارئ: كما ذُكر سابقًا، قد تصبح الآلات الصناعية مصدر خطر مفاجئ، وقد يحدد جزء من الثانية الفارق بين تجنب الإصابة ووقوعها. ولهذا السبب، تعتمد العديد من البيئات الصناعية على أزرار الإيقاف الاضطراري (E-Stop) التي تقطع التغذية الكهربائية عن الآلة أو نظام التصنيع فورًا. ويجب أن يؤكد الفحص قدرة هذه الأزرار على الاستجابة بالسرعة المطلوبة.
  • الأنظمة الميكانيكية والكهربائية: تهدف هذه الفحوصات إلى التحقق من تكامل المكونات المختلفة وعملها ضمن منظومة تشغيلية متجانسة. ففي المعدات الصناعية، ينبغي التأكد من عمل الأجزاء المتحركة والأنظمة الهيدروليكية وفق المواصفات المحددة. أما في المركبات، فيشمل الفحص التحقق من كفاءة المكابح وقدرتها على توفير مسافة توقف آمنة، والتأكد من سلامة عمل مكابح التوقف. كما قد تشمل الاختبارات تقييم أنظمة أخرى مثل نظام العادم أو نظام التبريد.
  • علامات حالة المعايرة: تتسم معدات الاختبار الحديثة بدرجة عالية من الدقة والتعقيد، وغالبًا ما تتطلب معايرة دورية لضمان دقة القياسات. وتوضح بطاقات المعايرة تاريخ آخر عملية معايرة وأحرف اسم الفني الذي نفذها. وتساعد هذه المعلومات المستخدم على تحديد ما إذا كانت المعدات تحتاج إلى إعادة المعايرة قبل استخدامها مرة أخرى.

تصنيف العيوب واعتماد النتائج

وتُستكمل قائمة فحص المعدات عادةً بالعناصر الختامية التالية:

  • تحديد مؤشرات الفشل: مع اقتراب عملية الفحص من نهايتها، يحدد المفتش المعايير التي ستُستخدم لتقييم الأداء التشغيلي للمعدة في المستقبل. فمتى يصبح تشغيلها مصدرًا للمشكلات؟ وما المؤشرات أو العلامات التي ينبغي مراقبتها للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة؟
  • تحديد المهام اللاحقة: إذا كشف الفحص عن الحاجة إلى إجراء إصلاحات، فينبغي أن يتضمن هذا القسم وصفًا واضحًا للإجراءات التصحيحية المطلوبة وتحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن تنفيذها. كما ينبغي تخصيص مساحة لتوقيع المشرف المسؤول تأكيدًا لإتمام أعمال الإصلاح واعتمادها بعد الانتهاء منها.
  • إعادة المعدة إلى الخدمة: في هذه المرحلة من سيناريو الصيانة التصحيحية هذا، لا يتبقى سوى إجراء واحد، وهو إعادة الأصل الذي خضع للإصلاح إلى التشغيل.. وينبغي تخصيص مساحة في نهاية النموذج ليعتمد شخص مخوّل بالمستوى المناسب من الصلاحيات إعادة المعدة إلى الخدمة رسميًا.

كيفية إعداد أفضل قائمة فحص للمعدات

من الصفات التي جعلت Ulysses Grant قائدًا عسكريًا فعّالًا خلال الحرب الأهلية الأمريكية أسلوبه في كتابة أوامر القتال لقادته. فقد اتسمت تعليماته بالبساطة والوضوح واستحالة إساءة فهمها. وينبغي أن تتسم قوائم فحص المعدات بالخصائص نفسها. وفيما يلي مجموعة من الإرشادات التي تساعد على إعداد قوائم فحص أكثر فاعلية:

  • استخدم لغة دقيقة وواضحة: تؤدي العبارات غير الدقيقة إلى إضعاف فعالية العديد من قوائم الفحص. فلكل شخص تصور مختلف لما يُعد «جيدًا» أو «سيئًا». ولذلك يُفضَّل استخدام عبارات محددة مثل «ناجح» و«راسب» أو «نعم» و«لا»، لأنها تقلل احتمالات اللبس. ومن الأفضل أيضًا استخدام المقاييس الرقمية كلما أمكن، لأن الأرقام تحد من التفسيرات المتباينة.
  • اربط بنود الفحص بالأنشطة المطلوبة: تذكّر أنك تُعد قائمة فحص عملية وليست مجرد قائمة بالمكونات. ولذلك ينبغي أن تركز البنود على تزويد المشغلين بتعليمات واضحة لتنفيذ الاختبارات. ويُفضَّل أن يبدأ كل بند من هذه التعليمات بفعلٍ مباشر يبرز المهمة المحددة المطلوب تنفيذها أثناء عملية التقييم. وتشمل الأمثلة المناسبة: «قِس»، و«تحقق بصريًا»، و«عاير».
  • قم بتجميع مناطق التفتيش بشكل منطقي: قم بتنظيم الإدخالات الفردية لقائمة التحقق بطريقة منطقية تتيح الاستخدام الأسهل والأسرع والأكثر منطقية. إذا كانت قائمتك تتعلق بشاحنة واحتياجات صيانتها، قم بتضمين جميع الأجزاء ذات الصلة بنظام أو سير عمل معين (مثل المحرك) ضمن تلك المجموعة من الإدخالات. ويُقلِّل ذلك عدد الخطوات غير الضرورية التي يقطعها المفتش، فلا يضطر إلى الانتقال من أحد أجزاء الشاحنة إلى طرفها الآخر بصورة متكررة أثناء الفحص.
  • حدد بوضوح معايير النجاح والإخفاق: يجب أن تعرض نتائج الفحص بصورة واضحة وصريحة. وفي كل بند يخضع للتقييم، ينبغي توضيح ما إذا كان قد اجتاز الفحص أو أخفق فيه. وعند الإمكان، يُستحسن توضيح مقدار الانحراف أو تقديم ملاحظات إضافية تشرح سبب الإخفاق.
  • وفّر آلية فعّالة للتنبيه: ينبغي أن تتمكن قائمة الفحص من إبراز الحالات التي تنطوي على أعطال أو مخاطر حرجة لا يمكن تجاهلها. فهل يتطلب الوضع إيقاف التشغيل إلى حين تنفيذ الإصلاح؟ ويمكن اعتماد نظام ترميز أو تلوين يوضح الإجراء المطلوب اتخاذه، بحيث لا يترك القرار لتقدير المفتش وحده.
  • أتِح للمفتش إدخال الملاحظات: ينبغي أن تتسم بنود القائمة بالاختصار لضمان سهولة استخدامها. وفي الوقت نفسه، يجب توفير مساحة كافية لتدوين الملاحظات عند الحاجة. وتزداد أهمية ذلك عند تسجيل حالات الإخفاق، إذ قد تمثل ملاحظات المفتش مرجعًا مهمًا للفنيين المكلفين بمعالجة المشكلة. إذ قد تمثل ملاحظات المفتش مرجعًا مهمًا للفنيين المكلفين بمعالجة المشكلة.
  • اشترط اعتماد المفتش:يجب أن تتضمن القوائم حقولًا مخصصة لاعتماد نتائج الفحص. وينبغي أن تتضمن هذه الحقول اسم المفتش مكتوبًا بوضوح، وتاريخ إجراء الاختبار، وبيانات تعريف الأصل (من خلال رقم تعريف الأصل أو الرقم التسلسلي للجزء)، وتوقيع المفتش لإقرار صحة نتائج الاختبار.
  • التحول إلى النماذج غير الورقية: يمثل الانتقال من قوائم الفحص الورقية إلى الصيغ الرقمية خطوة منطقية للغاية. وعند حفظ قوائم الفحص على منصات رقمية مثل MaintainX أو Safety Culture، تستطيع الأتمتة تحسين جانب كبير من عملية إعداد التقارير. كما تساعد نتائج قوائم الفحص على تتبع الاتجاهات وتحليلها وإطلاق تنبيهات الصيانة.
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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