تشارك فرق تكنولوجيا المعلومات في مراقبة أداء التطبيقات (APM) ومراقبة أداء الشبكة لتقييم العمليات الفنية لخدمتهم. ومع ذلك، فإن فهم وجهة نظر المستخدم النهائي هو المفتاح لتحليل وظائف المنتجات والميزات. تساعد EUEM على جعل التطبيقات أكثر موثوقية وكفاءة مع توفير تجربة مستخدم أفضل.



للحصول على فهم شامل لتجربة المستخدم النهائي، تعمل أدوات EUEM على جمع وتجميع البيانات المتعلقة برحلة المستخدم بأكملها، بما في ذلك أداء أجهزة المستخدم النهائي والتطبيقات والشبكات. يمكن أن يكون المستخدم النهائي عميلًا خارجيًا يستخدم منتجًا أو تطبيقًا أو ميزة أو موظفًا. ومن الضروري وضع هذا التمييز في الاعتبار.

أدوات إدارة تجربة المستخدم النهائي تقدِّم لوحات معلومات مع تحليلات فورية تساعد أقسام تكنولوجيا المعلومات في الحصول على رؤية شاملة لتقديم الخدمة. توفِّر هذه الأدوات القدرات لمراقبة الأداء في الوقت الفعلي، ومراقبة الاتصال بالشبكة، وتحليل السبب الأساسي لمشكلات الأداء، والمعالجة التلقائية لهذه المشكلات.

بفضل الفهم المعزز لتجارب العملاء والموظفين الخارجيين مع موارد تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة، تكتسب المؤسسة قدرة أكبر على مراقبة عمليات الأعمال. يساعد ذلك على تحديد العوائق ومشكلات الأداء الأخرى، ومراقبة إنتاجية العمل عن بُعد، وتقديم منتجات وخدمات أفضل، وتحسين نتائج الأعمال في نهاية المطاف، وغير ذلك من الفوائد.