التوائم الرقمية للطاقة المتجددة

يستوعب التوأم الرقمي البيانات الآنية بصورة مستمرة مما يتيح مقارنة دقيقة مع نظيراتها في العالم الحقيقي.

وتُنشئ هذه التقنية، المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، نسخة رقمية من نظام الطاقة يمكن للمشغلين محاكاتها وتحليلها وتحسينها بالاستفادة من البيانات الآنية والرؤى الذكية. وبإمكان المشغلين محاكاة سلوك الأصل، والتنبؤ بالمشكلات، وتحسين أداء الأصل وكل ذلك دون المساس بالمعدات المادية.

وتُثبت هذه التقنية قدرتها على إحداث تحول جذري في كفاءة عمليات الطاقة. وأظهرت دراسة حالة حول مزرعة الرياح الرقمية التابعة لشركة جنرال إلكتريك أن التوائم الرقمية أسهمت في إطالة العمر التشغيلي للتوربينات بما يصل إلى خمس سنوات، وخفضت فترات التوقف عن العمل بما يصل إلى 25%، بناءً على دراسة نشرتها Energy Strategy Review حول التوائم الرقمية في أنظمة الطاقة المتجددة.

وتُغيّر تقنية التوأمة الرقمية الطريقة التي يدير بها قطاع الطاقة أنظمة مثل شبكة الطاقة، التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد اليوم. ويشهد المشهد الحالي لقطاع الطاقة تحولًا بعيدًا عن الوقود الأحفوري التقليدي نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة، وتحسين كفاءة أنظمة الطاقة.