تحسين عملية ضمان المنتج باستخدام تقنية التوأم الرقمي

وفقًا لموقع Warranty Week، دفعت شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات مطالبات ضمان في عام 2021 بقيمة 46 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم. وخصصت هذه الشركات مبلغ 54 مليار دولار أمريكي في حساباتها لتغطية تكلفة مطالبات الضمان المتوقعة في المستقبل. وهذا يعني أنه يتم حجز ما يقرب من 630 دولارًا أمريكيًّا لكل مركبة مبيعة لمواجهة مشكلات الضمان القادمة، وهذا الرقم يستند إلى خبرة واقعية. ويعتبر التحدي المتمثل في تجنب أو تقليل مطالبات الضمان وتكاليفها تحديًا ضخمًا، حيث يمكن أن تحدث العيوب على امتداد سلسلة القيمة الكاملة. وهنا يأتي دور تقنية التوأم الرقمي.
يؤدي الإنتاج الخالي من الهدر إلى كفاءة أعلى واستخدام أقل للمواد وخفض التكاليف. لكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة مخاطر مشكلات الجودة الجديدة غير المعروفة، وبالتالي ظهور مشكلات في الضمان. ومع دمج المزيد من البرامج في المركبات، تتزايد نسبة مطالبات الضمان المتعلقة بالبرامج عامًا بعد عام. فتظهر الحاجة إلى اكتشاف الأعطال والمشكلات الجديدة غير المعروفة من قبلُ، وفي أسرع وقت ممكن.
بشكل عام، يمكن إصلاح مشكلات البرامج بسهولة عن بُعد ولا تحتاج إلى سحب المنتج من السوق. ويؤدي هذا إلى خفض إجمالي تكاليف الضمان الخاصة بمشكلات الضمان المتعلق بالبرامج، بطريقة فعالة ومريحة وسهلة على العميل. وفي الوقت نفسه، لم تتغير الأرقام الإجمالية لمطالبات الضمان والمخصصات العالمية كثيرًا خلال السنوات الخمس الماضية. ماذا يعني ذلك؟
لطالما واجهت الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية للسيارات مشاكل تتعلق بالضمان، وبالتالي فإن قدراتها في إدارة ضمان المنتج ناضجة جدًا وراسخة. بدءًا من تضمين بيانات وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على دراية بالاتجاهات السائدة، إلى استخدام بيانات إنترنت الأشياء (IoT) لتقليل معدلات الأعطال في المصانع، نجحت بعض الشركات ذات الأداء الفائق في قيادة التوجه إلى الاستفادة من البيانات في موضوعات الضمان.
وتؤكد دراسة IBV المرجعية الخاصة بنا لعام 2020، تحت عنوان "إعادة ابتكار الضمان المعتمد على البيانات"، هذه النقطة، بناءً على ردود 300 قائد من قادة قطاع السيارات المسؤولين عن إدارة مطالبات الضمان في مؤسساتهم، في 11 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة وكندا. وقد سُئلوا، من بين أمور أخرى، عن مؤشرات الأداء الرئيسية للضمان لديهم. وتُظهر نطاقات الأداء المُقدمة إلينا إمكانية التحسين لكل شركة. بل إن الأوائل ممن سارعوا إلى اعتماد هذه التكنولوجيا، والذين يتجاوز أداؤهم التوقعات، لا يزال لديهم الكثير من الإمكانيات لاستخدام بياناتهم بشكل أفضل.
بفضل استخدام تحليلات البيانات، استجدت أشياء كثيرة في مجال الهندسة (كتجنب مشكلات الضمان من خلال المحاكاة بإنشاء نموذج حاسوبي)، ومجال التصنيع (كاكتشاف الأعطال ومنعها من خلال تحليل بيانات أجهزة الاستشعار) ومجال خدمة ما بعد البيع (مثل اكتشاف الاتجاهات من خلال تحليل وسائل التواصل الاجتماعي). لكن حتى مع اعتماد التقنية الجديدة التي دعمت ممارسات تحسين الضمانات الجديدة، لا يزال الأمر يمثل مهمة ضخمة في معالجة السبب الأساسي للفشل العكسي عبر سلسلة القيمة. وإضافة إلى ذلك، لا تزال تكاليف الضمان تُعاد إلى المورِّد ليتحملها هو.
تتعدد الأسباب، بدءًا من المعلومات الموجودة في وحدات تخزين معزول بعضها عن بعض، والبيانات المفقودة، وملكية البيانات غير الواضحة، إلى أدوات التحليل التي عفا عليها الزمن، كما أن طرق واتجاهات المصانع الذكية الحديثة أو إنترنت الأشياء لا تحل هذه المشكلات بشكل كامل ومُرضٍ تمامًا.
التوأم الرقمي: الفارس الجديد المتألق الذي سيُحدث ثورة في تحليل الضمانات. إليكم السبب: التوأم الرقمي ليس مشروعًا لمرة واحدة لتوصيل أنظمة مختلفة معًا بغرض الربط بين أجهزة استشعار مختلفة. بل هو عملية متكاملة. وبشكل أكثر تحديدًا، فهو عملية حية تجعل من الممكن الكشف عن الأسباب الجذرية الحقيقية والاكتشاف المبكر لها، بما في ذلك التنبيهات المرجعية على طول سلسلة القيمة، بدءًا من التصميم والبناء وحتى المبيعات وما بعد البيع. فهو يجمع ويربط المعلومات، مما يجعلها قابلة للمقارنة والمراجعة الشاملة، وجاهزة للتحليل على مستوى المجموعات
يتمتع التوأم الرقمي بالقدرة على حل المشكلة القديمة المتمثلة في السيناريو التالي: "نحن نعرف قطعة الغيار التي بها الخلل، ونعرف تقريبًا في أي مركبات تم تركيب هذه القطعة، لكننا لا نعرف في أي دفعة إنتاج من دفعات المورِّد ظهر هذا العيب." لذلك، لا يمكننا سحب المركبات المتأثرة فقط، بل نحتاج إلى سحب كل المنتج وجميع المركبات التي يُحتمل أنها تأثرت بهذا العيب".
عندما يغطي التوأم الرقمي ضمان المركبة في جميع مراحلها، من التصميم والتصنيع وصولًا إلى عملها الفعلي، فإننا نجمع كل المعلومات الضرورية لتقليل تكاليف الضمانات وتفادي حدوثها من الأساس.
إدارة ضمان المنتج عملية مستمرة لا تتوقف. وسيتم تحسين ضمان المنتج باستخدام التوافر واسع النطاق لتقنيات التوائم الرقمية.
