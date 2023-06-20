تحسين عملية ضمان المنتج باستخدام تقنية التوأم الرقمي

بفضل استخدام تحليلات البيانات، استجدت أشياء كثيرة في مجال الهندسة (كتجنب مشكلات الضمان من خلال المحاكاة بإنشاء نموذج حاسوبي)، ومجال التصنيع (كاكتشاف الأعطال ومنعها من خلال تحليل بيانات أجهزة الاستشعار) ومجال خدمة ما بعد البيع (مثل اكتشاف الاتجاهات من خلال تحليل وسائل التواصل الاجتماعي). لكن حتى مع اعتماد التقنية الجديدة التي دعمت ممارسات تحسين الضمانات الجديدة، لا يزال الأمر يمثل مهمة ضخمة في معالجة السبب الأساسي للفشل العكسي عبر سلسلة القيمة. وإضافة إلى ذلك، لا تزال تكاليف الضمان تُعاد إلى المورِّد ليتحملها هو.

تتعدد الأسباب، بدءًا من المعلومات الموجودة في وحدات تخزين معزول بعضها عن بعض، والبيانات المفقودة، وملكية البيانات غير الواضحة، إلى أدوات التحليل التي عفا عليها الزمن، كما أن طرق واتجاهات المصانع الذكية الحديثة أو إنترنت الأشياء لا تحل هذه المشكلات بشكل كامل ومُرضٍ تمامًا.

التوأم الرقمي: الفارس الجديد المتألق الذي سيُحدث ثورة في تحليل الضمانات. إليكم السبب: التوأم الرقمي ليس مشروعًا لمرة واحدة لتوصيل أنظمة مختلفة معًا بغرض الربط بين أجهزة استشعار مختلفة. بل هو عملية متكاملة. وبشكل أكثر تحديدًا، فهو عملية حية تجعل من الممكن الكشف عن الأسباب الجذرية الحقيقية والاكتشاف المبكر لها، بما في ذلك التنبيهات المرجعية على طول سلسلة القيمة، بدءًا من التصميم والبناء وحتى المبيعات وما بعد البيع. فهو يجمع ويربط المعلومات، مما يجعلها قابلة للمقارنة والمراجعة الشاملة، وجاهزة للتحليل على مستوى المجموعات

يتمتع التوأم الرقمي بالقدرة على حل المشكلة القديمة المتمثلة في السيناريو التالي: "نحن نعرف قطعة الغيار التي بها الخلل، ونعرف تقريبًا في أي مركبات تم تركيب هذه القطعة، لكننا لا نعرف في أي دفعة إنتاج من دفعات المورِّد ظهر هذا العيب." لذلك، لا يمكننا سحب المركبات المتأثرة فقط، بل نحتاج إلى سحب كل المنتج وجميع المركبات التي يُحتمل أنها تأثرت بهذا العيب".

عندما يغطي التوأم الرقمي ضمان المركبة في جميع مراحلها، من التصميم والتصنيع وصولًا إلى عملها الفعلي، فإننا نجمع كل المعلومات الضرورية لتقليل تكاليف الضمانات وتفادي حدوثها من الأساس.

إدارة ضمان المنتج عملية مستمرة لا تتوقف. وسيتم تحسين ضمان المنتج باستخدام التوافر واسع النطاق لتقنيات التوائم الرقمية.