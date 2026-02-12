ما المقصود بمراقبة عمليات التطوير؟

تُعد مراقبة عمليات التطوير أحد فروع مراقبة تكنولوجيا المعلومات، وهي تركز على جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي عبر مسارات عمليات التطوير وبيئات التشغيل.
تستخدم مراقبة عمليات التطوير القياس عن بُعد (المقاييس والسجلات والتتبعات) وبيانات الأحداث لجمع التعليقات التي تساعد في تعزيز قابلية الملاحظة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) والكشف الاستباقي عن المشكلات وتسريع تسليم البرمجيات في مسارات عمليات التطوير
توفر أدوات مراقبة عمليات التطوير رؤية عميقة لعملية تطوير البرمجيات بأكملها، بدءًا من البرمجة والبناء ووصولاً إلى النشر والتحسين. فهي تتبع صحة البنية التحتية وأدائها ومكونات الشبكة والتطبيقات ومسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والاعتمادات لتحسين المنتجات البرمجية وطريقة تقديمها.
بينما تُعد المراقبة وقابلية الملاحظة— وهي القدرة على فهم الحالة الداخلية لنظام معقد بناءً على مخرجاته الخارجية—تخصصين متميزين في الغالب، إلا أن جهود المراقبة غالبًا ما تدعم قابلية الملاحظة، خاصة في بيئات عمليات التطوير. تساعد ممارسات قابلية الملاحظة، والتي يمكن أن تشمل مراقبة عمليات التطوير، في تفسير سبب تصرف الأنظمة بطريقة معينة، لا سيما في بنى الخدمات المصغرة والأنظمة السحابية الأصلية. وغالبًا ما تعتمد الشركات على منصات مراقبة متقدمة لتحقيق قابلية الملاحظة، بينما تساعد منصات قابلية الملاحظة في توجيه إستراتيجيات المراقبة الخاصة بها.
في نهاية المطاف، تُمكّن منصات المراقبة المتقدمة فرق عمليات التطوير من الاستفادة من قدرات شاملة للكشف عن المشكلات ومعالجتها، ما يسمح لهم ببناء تطبيقات برمجية مبسطة وعالية القابلية للتوسع، وتقديم تجارب مستخدم سلسة.
تُمكّن مراقبة عمليات التطوير الفرق والمؤسسات من الانتقال من النهج التفاعلي القائم على معالجة الأزمات في تسليم البرمجيات وإدارتها، إلى نهج استباقي ووقائي. فهي توفر رؤية شاملة ومستمرة عبر البنى الموزعة والقائمة على السحابة، وهي ميزة لا تُقدّر بثمن في البيئات التي تظهر فيها الإخفاقات غالبًا نتيجة تفاعلات دقيقة بين الخدمات، بدلاً من وجود أعطال فردية واضحة.
على سبيل المثال، لنفترض أن المرضى في منصة للمواعيد الصحية يشتكون من عدم بدء مواعيد الفيديو، لكن خدمة جلسات الفيديو في المنصة لا تظهر أي فترة تعطل كبيرة. هنا، يمكن لحل مراقبة عالي الجودة استخدام بيانات القياس عن بُعد لاكتشاف أن الزيارات الفاشلة ترتبط بفترات زمنية شهدت فيها خدمة جلسات الفيديو الخارجية زيادات طفيفة ولكن ملحوظة في زمن الاستجابة ومشكلات في تقييد المعدل، ما أدى إلى تأخير إنشاء غرف الاجتماعات للمرضى.
من منظور عمليات التطوير، تُعد المراقبة المستمرة عامل تمكين للتعاون. تعمل جميع الأطراف المعنية (فرق التطوير والعمليات هندسة موثوقية الموقع (SRE) والأمان والمنتج) من مصدر واحد للحقيقة، وغالبًا ما يكون ذلك في لوحة معلومات موحدة. تمكّن بيانات القياس عن بُعد المشتركة من إنشاء حلقات تعليقات مستمرة، ما يساعد فرق عمليات التطوير على اتخاذ قرارات بشأن قوائم المهام المتراكمة وإجراء تغييرات بنيوية وتحسين العمليات طوال دورة حياة عمليات التطوير.
كما تدعم عمليات التطوير مراقبة ممارسات الأمن المبكر. ينقل "التحول إلى اليسار" مهام التطوير الحيوية—مثل الاختبار وحل المشكلات والأمان—إلى مراحل مبكرة من دورة حياة تطوير البرمجيات. يتم اكتشاف عيوب التعليمات البرمجية والثغرات الأمنية (من الناحية المثالية) أثناء البرمجة بدلاً من النشر.
بينما تجمع أدوات المراقبة البيانات، فإنها تعيد تغذيتها مرة أخرى في مسار عمليات التطوير. وباستخدام بيانات القياس عن بُعد من بيئة التشغيل الحية وأنماط الحوادث، يمكن للمراقبة الكشف عن المشكلات التي تفلت من جولات الاختبار المبكرة. وتقوم خطافات المراقبة بإرسال بيانات ورؤى ما بعد الإنتاج إلى فرق عمليات التطوير، الذين يمكنهم استخدام هذه المعلومات لتصميم اختبارات جديدة لمرحلة ما قبل الإنتاج، والتي تهدف إلى اكتشاف عيوب مماثلة أثناء عملية التطوير في الإصدارات البرمجية المستقبلية.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
تغطي مراقبة عمليات التطوير أنواعًا متعددة ومتميزة—ولكنها مرتبطة ببعضها—من مراقبة تكنولوجيا المعلومات، والتي توفر معًا رؤية كاملة للأنظمة والتطبيقات وسلوك المستخدمين. ويركز كل نوع على تزويد طبقات أو مكونات محددة من دورة حياة تسليم البرمجيات بالأدوات اللازمة للقياس، بدءًا من صحة البنية التحتية ووصولاً إلى تفاعلات المستخدم النهائي.
تشمل أنواع المراقبة ما يلي:
تركز مراقبة البنية التحتية على الخوادم والشبكات وقواعد البيانات والأجهزة الافتراضية (VMs) والخدمات السحابية وأنظمة التشغيل ومنصات تخزين الأقراص التي تدعم التطبيقات. والهدف هو استيعاب بيانات القياس عن بُعد من هذه الموارد للمساعدة على ضمان عمل الواجهة الخلفية لشبكة الحوسبة كما هو متوقع واكتشاف الأنماط غير الطبيعية قبل أن تؤثر في المستخدمين النهائيين.
تجمع أدوات مراقبة البنية التحتية مقاييس مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستهلاك الذاكرة ومعدل نقل الشبكة وزمن الانتقال ومدة التشغيل. بعد ذلك، تشحن المعلومات إلى منصة مراقبة مركزية تقوم بتخزين البيانات وتحليلها وتصورها لفرق عمليات التطوير.
تتعقب أدوات مراقبة الشبكة تدفق البيانات بين الموجهات والمبدلات وجدران الحماية وموازنات التحميل والأجهزة الافتراضية والحاويات وأعباء عمل السحابة، حيث تراقب مشكلات الاتصال والتهيئة الخطأ التي يمكن أن تبطئ نقل البيانات. كما أنها تغذي المعلومات في مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) وإدارة الحوادث وسير العمل، بحيث يمكن لفرق عمليات التطوير إعداد تنبيهات تلقائية وعمليات التراجع بناءً على البيانات في الوقت الفعلي.
تنطوي عمليات التطوير على إصدارات سريعة للبرمجيات وموثوقية عالية، لذلك يجب أن تمتلك الفرق الأدوات التي تحتاجها للعثور على المشكلات وإصلاحها قبل أن تتسبب في فشل النشر. تساعد أدوات مراقبة الشبكة في تلبية هذه الحاجة، حيث تعمل على أتمتة المهام التي يقوم بها مسؤول الشبكة يدويًا.
في بيئات عمليات التطوير الناضجة، يتم دمج مراقبة الشبكة مع أدوات الدردشة وأدوات إدارة السجلات وأنظمة إصدار التذاكر وتناوب الموظفين عند الطلب بحيث تصبح التنبيهات حوادث قابلة للتنفيذ. يمكن للبيانات نفسها أن تساعد فرق عمليات التطوير على تبسيط تقييمات ما بعد الحوادث، ما يمكّنهم من القيام بالضبط الدقيق للبنية التحتية وتحديث التكوينات وتحسين الإصدارات المستقبلية بناءً على ما يكشفه القياس عن بُعد للشبكة.
تراقب أداة مراقبة أداء التطبيقات مجموعة التطبيقات بأكملها، بما في ذلك إطار عمل التطبيق (Java أو .NET، على سبيل المثال) ونظام التشغيل وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والبرمجيات الوسيطة وخوادم تطبيقات الويب. فهي تقيس مدى سرعة استجابة التطبيقات لإجراءات المستخدم وموثوقيتها، وما إذا كانت التطبيقات متاحة عندما يحتاجها المستخدمون.
توفر مراقبة أداء التطبيقات لفرق عمليات التطوير إمكانية رؤية كل شيء بدءًا من تجربة المستخدم عالية المستوى إلى عناصر تقنية منخفضة المستوى، مثل قواعد البيانات والخدمات الخارجية.
على سبيل المثال، توفر العديد من أدوات المراقبة تتبعات تفصيلية للمعاملات ورؤى على مستوى الرمز، بحيث يمكن للفرق تحديد بطء استعلامات قواعد البيانات ومسارات الرمز غير الفعالة والتبعيات الفاشلة.
تعتمد حلول مراقبة التطبيقات التقليدية على مكونات برمجية صغيرة تسمى "الوكلاء". يتم نشر الوكلاء في جميع أنحاء بيئة التطبيق والبنية التحتية الداعمة لأخذ عينات من الأداء والقياس عن بُعد على فترات منتظمة (تصل إلى مرة واحدة كل دقيقة). تستخدم الحلول الأكثر حداثة المراقبة دون وكيل من أجل اتباع نهج غير تدخلي لجمع البيانات، بالاعتماد على تحليل حركة مرور الشبكة لجمع بيانات أداء التطبيق.
في كلتا الحالتين، يمكن لأدوات مراقبة أداء التطبيقات أن تسهّل على فرق عمليات التطوير الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وأتمتة إدارة المشكلات وتحسين جودة التعليمات البرمجية بمرور الوقت.
تتمحور مراقبة تجربة المستخدم—والتي غالبًا ما تُسمى مراقبة التجربة الرقمية (DEM)—حول فهم كيفية تجربة الأشخاص الحقيقيين للموقع أو التطبيق من حيث السرعة والموثوقية وسهولة الاستخدام. فهي تجمع البيانات من متصفحات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والأنظمة الخلفية لتوضيح أين يواجه المستخدمون صعوبات ولماذا.
تتتبع أدوات مراقبة تجربة المستخدم مقاييس مثل أوقات استجابة الصفحة وتأخيرات التفاعل ومعدلات الخطأ، كما أنها تقيِّم نجاح مسارات المستخدم الرئيسية (مثل التسجيل وإتمام الشراء والبحث). وعادةً ما تدمج هذه الأدوات مقاييس واجهة المستخدم من المتصفحات والتطبيقات مع بيانات قابلية الملاحظة الخاصة بالأنظمة الخلفية، بحيث تتمكن الفرق من تتبع التفاعلات السيئة للمستخدم وصولاً إلى خدمة أو اعتمادية محددة.
تتألف مراقبة تجربة المستخدم من مناهج مراقبة متنوعة، بما في ذلك مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM) والمراقبة الاصطناعية. تلتقط مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM) بيانات الأداء والأخطاء من جلسات المستخدمين الفعليين في بيئات التشغيل الحية. أما المراقبة الاصطناعية (والتي تُسمى أيضًا مراقبة المعاملات الاصطناعية) فتستخدم اختبارات مبرمجة ومؤتمتة تحاكي إجراءات المستخدمين من مواقع وبيئات مختلفة.
وبغض النظر عن المنهج المتبع، تُمكّن أدوات مراقبة المستخدم فرق عمليات التطوير من رؤية اتجاهات الأداء النظامية عبر المنظومة الكاملة للتطبيق.
تقيس مراقبة الأنظمة التابعة مدى توافر الأنظمة والخدمات الخارجية -التي تعتمد عليها التطبيقات لكي تعمل- وأدائها وسلوكها (مثل بوابات الدفع ومزودي خدمات التحقق من الهوية وواجهات برمجة تطبيقات الشركاء).
على الرغم من أن الأنظمة التابعة—أو الاعتماديات—توجد خارج قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق، فإنها قد تؤثر تأثيرًا عميقًا في وظائفه. فعلى سبيل المثال، إذا تعطلت واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تربط تطبيق الحجز الخاص بشركة طيران بمنصة الدفع، فلن يتمكن العملاء من حجز رحلاتهم، بغض النظر عن مدى جودة عمل التطبيق نفسه.
تتسم بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة بأنها موزعة للغاية، لذا فإن عددًا كبيرًا من الحوادث ينبع من حالات الفشل والاختناقات في الخدمات الأولية أو النهائية. وتساعد مراقبة الأنظمة التابعة فرق عمليات التطوير على التمييز بسرعة بين حالة "تعليماتنا البرمجية معطلة" وحالة :الاعتمادية متدهورة".
وعلى هذا النحو، تساعد مراقبة الأنظمة التابعة فرق عمليات التطوير على تسريع الاستجابة للحوادث وتحسين موثوقية التطبيقات وتطوير إستراتيجيات التراجع وإعادة المحاولة المستقبلية.
أما المراقبة الأمنية في عمليات التطوير، فهي التتبع المستمر للأنظمة والتطبيقات ومسارات العمل بحثًا عن الثغرات الأمنية والأخطاء في الإعدادات. وهي تُمكّن فرق عمليات التطوير من الانتقال من الفحوصات الأمنية التي تُجرى مرة واحدة وفي وقت محدد، إلى المراقبة المستمرة والمؤتمتة للمجموعة بأكملها.
تجمع أدوات المراقبة الأمنية بين مراقبة القياس عن بُعد وضوابط الأمن مثل كشف الثغرات الأمنية ومراقبة الوصول وفحوصات الامتثال. وبهذه الطريقة، يمكن دمج الضوابط الأمنية في مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) وبيئات التشغيل؛ وذلك لمساعدة الفرق على اكتشاف التهديدات الأمنية ومعالجتها طوال دورة حياة البرمجيات.
بينما تدعم حلول المراقبة وحلول قابلية الملاحظة بعضها بعضًا وتتكامل فيما بينها في أغلب الأحيان، فمن الضروري فهم الفرق بين ممارسات المراقبة التقليدية وممارسات قابلية الملاحظة.
فعلى أبسط مستوى، تُعد المراقبة رد فعل، في حين تُعد قابلية الملاحظة استباقية. كما تختلف المراقبة وقابلية الملاحظة بشكل كبير من حيث استخدام البيانات والنطاق والعمق والمرونة وقدرات التصور.
تستخدم كل من المراقبة وقابلية الملاحظة أنواع بيانات القياس عن بُعد نفسها—وهي المقاييس والسجلات والتتبعات.
وفي المراقبة، تستخدم الفرق بيانات القياس عن بُعد للكشف عما يحدث في النظام. فعلى سبيل المثال، قد تضع الفرق معايير مرجعية أو تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وتضع عتبات لتفعيل التنبيهات والإجراءات استجابةً لأحداث معينة، وتقوم الفرق بإعداد لوحات معلومات (لتصور بيانات القياس عن بُعد).
كما يمكن للفرق استخدام هذه البيانات لتحديد الاعتماديات وتوثيقها، ما يوضح كيفية عمل كل من المكونات والتطبيقات وموارد تكنولوجيا المعلومات الأخرى.
لكن المراقبة لا تستطيع تفسير سبب حدوث الأحداث الإشكالية.
تخطو منصات قابلية الملاحظة خطوة إضافية تتجاوز المراقبة التقليدية، وذلك من خلال استخدام بيانات القياس عن بُعد بطريقة استباقية.
حيث تستخدم هذه الأدوات البيانات السطحية وبيانات مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) والبيانات التاريخية لتوفير السياق وربط أحداث النظام التي تبدو غير مترابطة، ما يخلق رؤية كاملة وسياقية لسلامة النظام. وتساعد ميزات الربط المطورين على تحديد السبب الأساسي للمشكلات بدقة، سواء في الوقت الفعلي أو بأثر رجعي.
ومن خلال قابلية الملاحظة، تحصل فرق عمليات التطوير على رؤية عميقة لـ "ماذا" و"أين" و"لماذا" حدثت الأحداث، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك الحدث في أداء البيئة بالكامل.
علاوة على ذلك، يمكن للعديد من حلول قابلية الملاحظة اكتشاف مصادر جديدة لبيانات القياس عن بُعد التي تظهر في النظام تلقائيًا (مثل استدعاء واجهة برمجة تطبيقات جديدة لتطبيق برمجي). وتتضمن العديد من منصات قابلية الملاحظة اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) التي تساعد الفرق على استخلاص رؤى أكثر دقة من الكميات الضخمة من البيانات غير المنسقة التي تولدها بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
تعتمد أدوات المراقبة على مقاييس وسجلات محددة لاكتشاف أخطاء النظام وأنماط استخدام الموارد وأنواع الأعطال المعروفة. فهي تساعد الفرق على تحديد "المعروفات المعروفة"، ما يعني أن فرق تكنولوجيا المعلومات يمكنها العثور على المشكلات التي تعرفها بالفعل فحسب. فعلى سبيل المثال، يمكن لبرمجيات مراقبة أداء التطبيقات أن تُظهر ما إذا كان التطبيق متصلاً بالإنترنت أو غير متصل، أو يواجه مشكلات في زمن الانتقال.
تساعد أدوات قابلية الملاحظة في الكشف عن "المجهولات غير المعروفة" من خلال إثراء بيانات القياس عن بُعد بمعلومات إضافية حول بيئة الشبكة (مثل الطوبولوجيا والإعدادات وأدوار الأجهزة واعتماديات التطبيقات)، والتي تُستمد من مصادر بيانات متنوعة عبر الشبكة.
تمكّن هذه الرؤية المعززة والرؤى الأعمق فرق تكنولوجيا المعلومات من اتباع نهج أكثر استكشافًا لإدارة الشبكات والتطبيقات. فبدلاً من مراقبة لوحات المعلومات بحثًا عن حالات الفشل المعروفة، يمكن للفرق طرح أسئلة مفتوحة على أنظمة قابلية الملاحظة حول الأنظمة الحية و"فحص السلوك واستقصائه" بشكل متكرر لتحديد أنماط الفشل الجديدة أو الحالات الطرفية.
فعلى سبيل المثال، قد يطلب المهندسون من أداة قابلية الملاحظة "عرض التتبعات التي يتجاوز فيها زمن التأخير خمس ثوانٍ للمستخدمين في سيدني بأستراليا، والذين مرّت حركة بياناتهم عبر الخدمة X بعد عملية النشر Y"؛ وذلك لاكتشاف مشكلات الأداء الخاصة بفئة معينة والتي قد تخفيها المتوسطات العامة.
تقتصر عملية المراقبة على مجموعات البيانات المحددة مسبقًا التي توفرها فرق تكنولوجيا المعلومات. يمكنها فقط تحديد المشكلات التي تبرمجها فرق تكنولوجيا المعلومات لكي تتعرف عليها برمجيات المراقبة، ولذلك غالبًا ما تكون أدوات المراقبة غير كافية لإدارة البيئات الديناميكية.
الاعتماد على أدوات المراقبة وحدها يعني الاعتماد على بيانات مراقبة مجزأة، ما يفرض على الفرق استهلاك موارد إضافية لربط البيانات يدويًا وتحليل الأسباب الأساسية للمشكلات. تؤدي العمليات اليدوية إلى إبطاء حل المشكلات وزيادة احتمالية حدوث أخطاء بشرية، ما يزيد بدوره من تكرار انقطاع الخدمات وتوقف الأنظمة.
أما أدوات قابلية الملاحظة، فيمكنها تحديد تفاعلات البيانات عبر مصادر بيانات ديناميكية ومتنوعة ضمن بيئات سحابية (مثل البيئات الهجينة ومتعددة السُحب)، إضافة إلى البنية التحتية المحلية والتطبيقات الخارجية. تتميّز أدوات قابلية الملاحظة بأنها قابلة للتكيّف بطبيعتها، ما يجعلها ملائمة تمامًا لتلبية متطلبات حل المشكلات في بُنى تكنولوجيا المعلومات التحتية الحديثة.
وبفضل قدراتها في الأتمتة والذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات، يمكن لمنصات قابلية الملاحظة التوسع جنبًا إلى جنب مع المنظومات، ما يتيح للفرق إدارة البنى التحتية لديها بفعالية أثناء توسعها.
تعرض أدوات المراقبة بيانات النظام من خلال لوحات معلومات تتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات الاطلاع على المقاييس الرئيسية من موقع مركزي. لكنها لا يمكنها توضيح مصادر الأخطاء في النظام، بل تترك مهام التنبؤ وتحليل السبب الأساسي للمستخدمين البشريين.
تتيح أدوات قابلية الملاحظة إمكانية إنشاء خرائط تفاعلية تمكن فرق عمليات التطوير من رؤية قاعدة التعليمات البرمجية ومنظومة التطبيقات بالكامل، مع توفير سياق شامل ورؤى مترابطة. تمكِّن هذه الميزة الفرق من تتبع أخطاء النظام بدقة وصولاً إلى أسبابها الأساسية، ما يؤدي إلى تبسيط عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
يوفر اعتماد ممارسات شاملة لمراقبة عمليات التطوير وقابلية الملاحظة مجموعة واسعة من الفوائد للمؤسسات، بما في ذلك:
تتتبّع أدوات مراقبة عمليات التطوير بيانات القياس عن بُعد باستمرار عبر المجموعة التقنية بأكملها، ما يضمن اكتشاف الأخطاء وحالات التباطؤ والفشل فور حدوثها. فعلى سبيل المثال، إذا بدأت إحدى الخدمات المصغرة فجأة في إصدار أخطاء، فستقوم أدوات المراقبة بتفعيل تنبيهات فورية، ما يسمح للفريق بالتحقيق في المشكلة وإصلاحها قبل أن يتأثر المستخدمون.
وتساعد هذه القدرات فرق عمليات التطوير على تقليل متوسط وقت الاكتشاف (MTTD) ومتوسط وقت الإصلاح (MTTR)، ما يسهم في تقديم تجارب مستخدم أكثر سلاسة واستقرارًا.
تساعد مراقبة عمليات التطوير في ضمان عمل الأنظمة ضمن نطاق الحدود الصحية المحددة لها. وتعمل أدوات المراقبة على تبسيط عملية إعداد التنبيهات وسير عمل الأتمتة، ما يمكِّن الفرق من منع المشكلات الصغيرة من التحول إلى فترات تعطل كاملة في الخدمة. ويُعد هذا النهج الاستباقي أمرًا حيويًا في البيئات التي تتسم بكثرة عمليات نشر البرمجيات وتكرارها.
في بيئات عمليات التطوير، تنشر الفرق تغييرات التعليمات البرمجية بشكل متكرر (غالبًا يوميًا أو عدة مرات في اليوم). فالمراقبة ضرورية للتحقق من أن كل إصدار يعمل كما هو متوقع في بيئة التشغيل.
تستطيع الفرق استخدام المراقبة لمقارنة الأداء قبل النشر وبعده واكتشاف أي تراجع في الأداء ودعم أنماط التسليم التدريجي للبرمجيات (مثل "إصدارات الكناري"، حيث تظهر النسخة الجديدة لنسبة صغيرة من المستخدمين قبل تعميمها بالكامل). ونتيجة لذلك، يمكن لمراقبة عمليات التطوير تقليل مخاطر الإصدارات المعطلة وتمكين الفرق من تنفيذ عمليات تراجع سريعة في حال حدوث أي خلل.
تتضمن مراقبة عمليات التطوير ممارسات تركز على الأمان، مثل تتبع محاولات المصادقة وسجلات الوصول وحركة مرور الشبكة وأنماط السلوك غير العادية. وتساعد هذه الميزات فرق عمليات التطوير على اكتشاف التهديدات الأمنية والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
كما أنها توفر سجلات تدقيق وأدلة تثبت أن الأنظمة تعمل بشكل آمن وضمن السياسات المعتمدة، ما يساعد المؤسسات على الامتثال للمعايير التنظيمية والقانونية.
تعمل العديد من تطبيقات اليوم على حاويات Kubernetes والخدمات المصغرة والحوسبة من دون خوادم والبنى متعددة السحابة، والتي يصعب استكشاف أخطائها وإصلاحها باستخدام الأدوات التقليدية.
توفر أدوات مراقبة عمليات التطوير رؤية شاملة عبر هذه المكونات، ما يتيح تتبع الطلبات وربط الأحداث ببعضها وإدارة التعقيد على نطاق واسع. ومن دون المراقبة، سيكون من المستحيل تقريبًا الحفاظ على استقرار النظام وأدائه في مثل هذه البيئات.
