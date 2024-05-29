مَن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي؟

يُعد كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي دورًا جديدًا نسبيًا ظهر كاستجابة لأهمية الذكاء الاصطناعي المتزايدة في إستراتيجية الأعمال والعمليات. يشير وجود كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الإدارة العليا إلى أن الشركة قد التزمت بقوة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في إستراتيجيتها، ومن المرجح أن تكون لديها مبادرات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ.

وبينما نجد أن العديد من المؤسسات ذات التفكير المستقبلي كانت تستكشف الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من عشر سنوات، فإن إصدار ChatGPT والنمو الهائل اللاحق للذكاء الاصطناعي التوليدي أوضح أن العديد من المؤسسات يمكنها الاستفادة من هذه الأدوات.وحيث إن الشركات في كل صناعة أصبحت حاليًا تستكشف تطبيقات معقدة تتضمن العديد من الأطراف المعنية، فقد بدأ دور كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي يزداد شهرة. وفقًا لبيانات موقع LinkedIn، قد ازداد عدد رؤساء أقسام الذكاء الاصطناعي حوالي ثلاث مرات خلال الخمس سنوات الماضية.¹

كان ظهور منصب "كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي" أمرًا لا محيد عنه، يرجع ذلك جزئيًا إلى أن فوائد تطوير الذكاء الاصطناعي واضحة جدًا، وكذلك بسبب المخاطر التي ينطوي عليها هذا المنصب. تتضمن مشاريع الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق أسئلة أخلاقية صعبة وعلى الممارسين إيجاد إجابات عنها. بينما من الضروري أن يتمتع كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي بخبرة تقنية وإستراتيجية عميقة، يجب أيضًا أن يمتلك القدرة على التنقل في بيئة تنظيمية عالمية دائمة التغير، وأن يجيد التعامل مع الآثار الأخلاقية الخطيرة التي ينطوي عليها تطوير الذكاء الاصطناعي.

يوفر كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي المساءلة المطلقة والإشراف المطلق على كل عمل تستخدم فيه المؤسسة تقنيات الذكاء الاصطناعي. فمثلاً في الولايات المتحدة، أصدرت إدارة الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يتطلب من الوكالات الفيدرالية تعيين كبراء مسؤولي الذكاء الاصطناعي "لضمان المساءلة والقيادة والإشراف" على التقنيات.²