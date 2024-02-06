مقارنة بين المدفوعات النقدية والمدفوعات الرقمية: كيفية تحقيق الشمول المالي

يُعَدّ أحد أكثر التحديات تعقيدًا التي يتعين على البنوك التعامل معها هو تحقيق مزيد من الكفاءة في عمليات الدفع. وتُظهر عناوين الأخبار الأخيرة تحوّلًا كبيرًا في العديد من الأسواق من الاعتماد على وسائل التحقق المادية وطرق الدفع التقليدية إلى الأساليب الرقمية. أعلنت أوروبا مؤخرًا عن تفويض يفرض إتاحة المدفوعات في الوقت الفعلي من أي مزوّد يقدّم حاليًا مدفوعات باليورو على دفعات (مثل التحويلات الائتمانية عبر SEPA) وبسعر لا يتجاوز تكلفة المدفوعات الدفعيّة.
ويمثّل هذا التطور، إلى جانب الزيادة الملحوظة في استخدام الهوية الرقمية في أوروبا والعديد من الدول الأخرى، خبرًا سارًا لكل من المستهلكين والشركات. وقد تسهم هذه التغييرات، إلى جانب جهود تحديث أنظمة الدفع، في الحدّ من الاحتكاك داخل النظام البنائي المالي وفي الاقتصاد على نطاق أوسع. لكن بينما تمضي بعض الدول قُدمًا في تطوير الهويات الرقمية والمدفوعات الرقمية، ما زالت دول أخرى تعجز عن إدراك الإمكانات الكاملة لهذه الحلول.
تتجه ماليزيا، إلى جانب العديد من دول جنوب شرق آسيا، إلى مواءمة وتكامل أنظمة المدفوعات الرقمية الخاصة بها مع شبكات أخرى لتسهيل المدفوعات عبر الحدود. وتتعاون شبكة المدفوعات الماليزية PayNet مع Ant Group (الشركة الأم لشركة Alipay) لتمكين مستخدمي محافظ Alipay+ من سبع دول من الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة باستخدام نظام DuitNow QR التابع لشبكة PayNet. ويعني إطلاق هذه الخدمة أنه إذا كان البنك أو المحفظة مشاركًا في Alipay+، فيمكن للعملاء إجراء مدفوعات في الوقت الفعلي بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة عبر تطبيق DuitNow داخل ماليزيا.
وتُتيح هذه الميزة العابرة للحدود للعملاء في الصين، وهونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة)، والفلبين، ومنغوليا، وماكاو (منطقة إدارية خاصة)، وكوريا الجنوبية، وتايلاند إجراء المدفوعات باستخدام محفظة واحدة مدعومة من Alipay. كما قدمت Alipay في عام 2017 تطبيق التعرف على الوجه Smile to Pay على الأجهزة المحمولة، والذي يتيح للعملاء إتمام عمليات الشراء بمجرد الوقوف أمام أجهزة منافذ البيع. وفي السياق نفسه، أعلنت Mastercard عن إطلاق برنامجها التجريبي لتقنية التعرّف البيومتري قبل أقل من عامين. من المحتمل أن يستمر هذا النوع من الهويات الرقمية المخصّصة للمدفوعات في التوسع.
وعلى عكس التطورات الأخيرة في مجال المدفوعات الرقمية، حظر مجلس واشنطن العاصمة مؤخرًا الأنشطة التجارية التي لا تقبل الدفع النقدي. يُعدّ النقد، بوصفه سلعة مادية، وسيلة مكلفة للدفع نظرًا لمتطلبات الأمن والمخاطر وتكاليف التداول التي يتحملها كل طرف معني ضمن سلسلة القيمة التي تتعامل مع النقد. زيادة استخدام النقد لا تخفّض التكاليف ولا تقلّل من الاحتكاك في الاقتصاد.
ويرجع سبب الحظر في العاصمة إلى أنّ كثيرًا من الأفراد لا يمتلكون بطاقات خصم أو بطاقات ائتمان مصرفية، مما يجعل النقد الوسيلة المتاحة أمامهم لإجراء المدفوعات. في الولايات المتحدة، تشير مجلة Global Finance إلى أنّ نحو 7% من السكان لا يتعاملون مع البنوك. ورغم أنّ نسبة 7% قد تبدو ضئيلة، فإنها تمثل نحو 23 مليون شخص يعتمدون على النقد أو وسائل دفع أخرى خارج النظام المصرفي.
يساهم هذا الحظر في إتاحة وصول أكثر عدالة إلى منافذ البيع للأفراد غير المتعاملين مع البنوك، لكنه لا يعالج السبب الأساسي لعدم امتلاكهم حسابات مصرفية. ويُعزى أحد التفسيرات إلى صعوبة الحصول على هوية رسمية صادرة عن الحكومة، لأسباب منها عدم توفر عنوان سكن ثابت. أما الهوية الرقمية التي تُنشأ استنادًا إلى سمات الشخص ذاته، بدلًا من محل السكن أو القدرة على القيادة، فإنها تجعل مسألة الوصول الاقتصادي أسهل في المعالجة.
وللحصول على مثال واضح، يمكن النظر إلى ما حدث في الهند منذ إطلاق نظام Aadhaar، وهو نظام الهوية الرقمية الذي أنشأته الحكومة الفيدرالية في البلاد. وقد مكّن هذا النظام ملايين الأفراد من تحقيق الشمول المالي. إذ أصبح بإمكان الأفراد التقدّم للحصول على حساب مصرفي أو محفظة رقمية باستخدام هويتهم الرقمية، لتخزين الأموال التي يحصلون عليها من الحكومة أو من مصادر أخرى. أولئك الذين لم تكن لديهم سابقًا أي فرصة للمشاركة في الاقتصاد، باستثناء الاعتماد على النقد أو مساعدة الآخرين، أصبح بإمكانهم الآن إجراء المدفوعات لدى التجار باستخدام نظام المدفوعات الرقمية الفورية UPI في الهند.
العلاقة بين الهوية الرقمية والشمول المالي واضحة؛ فقد أدّى هذا النظام إلى انخفاض معدل الفقر في الهند بنسبة تقارب 10%، أي ما يعادل حوالي 135 مليون شخص خلال 5 سنوات. كما استفاد الاقتصاد الهندي من هذا الشمول المالي. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.9% في السنة المالية 2022-2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.3% في السنة المالية 2023-2024. ويمثّل انخفاض الاعتماد على النقد أحد العوامل المساهمة في هذا التحسّن. ومن المنطقي أن تنظر الولايات المتحدة ودول أخرى في تسريع الانتقال من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية بهدف تحقيق الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي.
هناك فرصة مباشرة لتسريع تبنّي البدائل الرقمية للنقد. ومع اعتماد الهوية الرقمية، ستشهد اقتصادات الدول التي تسلك هذا المسار نموًا أكبر وقدرة أعلى على المنافسة عالميًا مقارنة بالدول التي لا تتبنّاه. كما ستزداد مستويات رضا الشركات والمستهلكين بفضل سهولة إجراء المعاملات، مع تحسّن كفاءة الاقتصادات التي نعيش فيها.