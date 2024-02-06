مقارنة بين المدفوعات النقدية والمدفوعات الرقمية: كيفية تحقيق الشمول المالي

يُعَدّ أحد أكثر التحديات تعقيدًا التي يتعين على البنوك التعامل معها هو تحقيق مزيد من الكفاءة في عمليات الدفع. وتُظهر عناوين الأخبار الأخيرة تحوّلًا كبيرًا في العديد من الأسواق من الاعتماد على وسائل التحقق المادية وطرق الدفع التقليدية إلى الأساليب الرقمية. أعلنت أوروبا مؤخرًا عن تفويض يفرض إتاحة المدفوعات في الوقت الفعلي من أي مزوّد يقدّم حاليًا مدفوعات باليورو على دفعات (مثل التحويلات الائتمانية عبر SEPA) وبسعر لا يتجاوز تكلفة المدفوعات الدفعيّة.

ويمثّل هذا التطور، إلى جانب الزيادة الملحوظة في استخدام الهوية الرقمية في أوروبا والعديد من الدول الأخرى، خبرًا سارًا لكل من المستهلكين والشركات. وقد تسهم هذه التغييرات، إلى جانب جهود تحديث أنظمة الدفع، في الحدّ من الاحتكاك داخل النظام البنائي المالي وفي الاقتصاد على نطاق أوسع. لكن بينما تمضي بعض الدول قُدمًا في تطوير الهويات الرقمية والمدفوعات الرقمية، ما زالت دول أخرى تعجز عن إدراك الإمكانات الكاملة لهذه الحلول.