على مدى العقود الماضية، حدد الباحثون وقادة الأعمال عددًا قليلًا من ما يسمى "الاستراتيجيات العامة" ذات التطبيق الواسع في مختلف مجالات الأعمال. استراتيجيات الأعمال الأساسية هذه هي:

إستراتيجية الريادة في التكلفة الواسعة

استراتيجية التمايز الواسعة

استراتيجية التمايز المركزة

استراتيجية الريادة في التكلفة المركزة

ولكن هناك العشرات من الاختلافات في هذه المفاهيم الأساسية، وقد تختار المؤسسة سن أنواع معينة من الاستراتيجيات في نقاط مختلفة. استراتيجيات العمل الجيدة مدروسة بعناية، ولكن هذا لا يعني أنها ثابتة. سيقوم القادة الناجحون بشكل روتيني بمراجعة المكونات الرئيسية للاستراتيجية وتحديث خططهم.

على سبيل المثال، قد يتبع رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى زيادة الأرباح استراتيجية خفض التكاليف، في حين أن الشركة التي تأمل في التوسع قد تفكر في استراتيجية النمو. إذا كان اضطراب العملاء أو عدم رضاهم يمثل مشكلة معينة، فستكون استراتيجية الاحتفاظ بالعملاء أكثر ملاءمة.

بالنسبة للشركات السليمة اقتصاديًا التي تحاول الانتقال إلى أسواق جديدة، قد تكون استراتيجية التنويع—التي تتضمن عملاء أو خطوط إنتاج جديدة—أو استراتيجية الشراكة—التي تتضمن الاستحواذ على شركات جديدة—هي الأفضل.

ومع ذلك، فإن استكشاف الاستراتيجيات العامة الأساسية يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية استفادة بعض الشركات الأكثر نجاحًا في العالم من أبحاث السوق لإنشاء خرائط طريق مربحة بشكل هائل. يتم استكشاف بعض الأمثلة على استراتيجيات الأعمال التي تجسد هذه النظريات التأسيسية أدناه.