وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه حول القطاع، لا يزال 78% من المشاركين يستخدمون عمليات سلسلة التوريد اليدوية. تُظهر عدة دراسات أن الممرضات في وحدات المرضى الداخليين الجراحية والطبية يقضين عادةً ما يصل إلى ساعتين من دوامهن في أداء مهام مرتبطة بالإمدادات. في عام 2022، شهدت صناعة الأدوية أكبر عدد من الوحدات المسترجعة مقارنةً بالست سنوات الماضية، حيث بلغت 567.3 مليون وحدة، بزيادة قدرها 114% مقارنةً بـ 264.6 مليون وحدة مسترجعة في 2021.

على الرغم من أن ضمان شعور الموظفين بأنهم مجهزون جيدًا للعمل بكفاءة أمر أساسي، خاصةً في ظل نقص اليد العاملة المستمر وواسع الانتشار في قطاع الرعاية الصحية، فمن المتوقع أن تتجاوز نفقات المستلزمات الطبية تكاليف العمالة. أما بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الأدوية التي قد تحتوي على مكونات ملوثة أو تم الاحتفاظ بها في درجات حرارة غير متسقة، فقد تكون النتائج وخيمة.

تُعَد هذه القضايا في سلسلة التوريد بقطاع الرعاية الصحية عاجلة بالقدر نفسه، وكل منها يتطلب اهتمامًا فوريًا. الخبر السار هو أنه يمكن التخفيف من هذه النقاط الحرجة عن طريق بناء مرونة في سلسلة التوريد بالقطاع.