سلسلة الكتل (البلوك تشين) والفئات التي لا تمتلك حسابات بنكية: تغييرات قادمة في التمويل العالمي

ربما أصبحت العملات المشفرة معروفة بشكل أكبر بتقلباتها الجامحة وارتباطاتها السلبي بالاحتيال في الآونة الأخيرة، لكن يجدر بنا أن نتذكر الإمكانات التي تمتلكها العملات الرقمية كأداة قوية لتحقيق المنفعة. فهناك أكثر من 1.7 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى أي شكل من أشكال البنية التحتية المصرفية، رغم أن العديد منهم يمتلك هواتف محمولة. وفي مقال كتبه لمجلة Forbes، اقترح Robert Anzalone أن "العملة المستقرة يمكن أن تصبح طريقًا لغير المصرفيين لإنشاء تخزين مستقر للقيمة النقدية والتبادل. فإذا ما زاد الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية في جميع الدول، فقد تكون النتيجة بالنسبة لمن لا يملكون حسابات مصرفية وللفقراء هي تبني واسع النطاق للعملات المشفرة كبديل عن المنظومات المتكاملة المالية المحلية الأقل مرونة."

نظرًا لأن العملات المستقرة مرتبطة بأصول ملموسة كالذهب أو الدولار الأمريكي، فهي مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مثالية للاستخدام اليومي. وقد قوبلت فكرة العملة التي تعمل على تعزيز الشمول المالي بتشكيك كبير من قبل المعلقين الماليين في جميع أنحاء العالم. لكن هل يمكن لفكرة توفير الحلول المالية القائمة على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، للمواطنين الذين لا يملكون حسابات مصرفية في كل أنحاء العالم، أن تحمل قيمة حقيقية؟

أدرجت صحيفة فاينانشيال تايمز عيبًا رئيسيًا في التأثير المحتمل الذي يمكن أن تُحدثه العملات المستقرة على الذين لا يملكون حسابات مصرفية استنادًا إلى حقيقة أن أكثر من ثلث المدرجين، ممن لا يملكون حسابات مصرفية، هم في هذا الوضع بسبب عدم امتلاكهم ما يكفي من المال لفتح حساب مصرفي. فإذا كان 34% ممن لا يملكون حسابات مصرفية غير قادرين على فتح حساب، فإن ذلك يزيل جزءًا كبيرًا من السوق الذي يضم 1.7 مليار شخص فورًا. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من المستخدمين المحتملين الذين قد يستفيدون من أحد أشكال الخدمات المصرفية الرقمية. ولا يزال موضوع الشمول المالي مثارًا للجدل في جميع أنحاء العالم. وفي الواقع، تشير أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة إلى الشمول المالي باعتباره عامل تمكين.

بعد الضجة الكبيرة التي أحاطت بإعلانها الأولي، يبدو من المرجح بشكل متزايد أن العملة لن تكون قادرة على الوفاء بوعدها بتقديم حلول مالية لفئات السكان الذين لا يملكون حسابات مصرفية، لكن هذا لا يُخرج تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) من الحسبان. فهل يمكن أن تساهم التكنولوجيا بشكل كبير في سد الفجوة بين التمويل وبين الذين لا يملكون حسابات مصرفية؟ دعونا نلقِ نظرة أعمق على الكيفية التي من خلالها يمكن لسلسلة الكتل (البلوك تشين) أن تُحدث ثورة في الخدمات المصرفية العالمية: