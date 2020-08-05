

لقد اخترت طبيبك لأنه مهتم بالتقنية، تمامًا مثلك. وطبيبك لا يخيب ظنك. لديها مساعد طبيب جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، تم تدريبه بخبرة، بعد أن استوعب ملايين الدوريات الطبية حتى الآن. ولن يكون من الممكن بشريًا لطبيبك مواكبة أحدث الاختراقات الطبية نظرًا لجدوله المزدحم.

خلال فحصي الأخير، اشتكيت من بعض آلام الظهر. وصف لي الطبيب، بنصيحة من طبيب الذكاء الاصطناعي، كبسولات تخفيف آلام الظهر من Big Pharma. لاحظ طبيب الذكاء الاصطناعي أيضًا أن ضغط دمي كان يتجه نحو الارتفاع قليلاً خلال العام الماضي، كما نصح طبيبي بوصف حبوب ارتفاع ضغط الدم التي تنتجها شركات الأدوية الكبرى.

حسنًا. عند هذه النقطة، بدأت أتساءل من الذي قدم بيانات التدريب للشبكات العصبية التي دربت الذكاء الاصطناعي. هل يمكن أن تكون شركة الأدوية الكبرى؟ إذا كانوا المزود الوحيد لبيانات التدريب، فسأكون متشككًا في موضوعية الذكاء الاصطناعي. كيف يمكنك (لماذا يجب عليك) الوثوق ببيانات هذا الروبوت أو أي روبوت ذكاء اصطناعي آخر دون معرفة مصدر بيانات التدريب وصحتها.

حسنًا، إذا كنت تعتقد أن هذا المثال مبالغ فيه بعض الشيء، فلن ألومك. إنه كذلك، لكنني أحاول أن أجعلنا نفكر قليلاً في الثقة التي نتمتع بها في بياناتنا اليوم. خاصةً عندما تفكر في الأمر من منظور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والسحابة. كيف يمكننا أن نثق في بياناتنا، والتوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وقراءات أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT)، والمصادر الأخرى؟



في هذه المقالة، أتحدث عن كيفية مساهمة سلسلة الكتل في تسريع تبني التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والسحابة وإنترنت الأشياء (IOT) من خلال توفير العنصر المفقود وهو الثقة، وهو أمر مطلوب حتى تتمكن الشركات من تبني هذه التقنيات بشكل كامل على نطاق واسع. وعلى الجانب الآخر، تستفيد شبكات أعمال سلسلة الكتل من دمج هذه التقنيات في منصات وتطبيقات سلسلة الكتل الحديثة. فوز للجميع.