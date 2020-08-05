لقد اخترت طبيبك لأنه مهتم بالتقنية، تمامًا مثلك. وطبيبك لا يخيب ظنك. لديها مساعد طبيب جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، تم تدريبه بخبرة، بعد أن استوعب ملايين الدوريات الطبية حتى الآن. ولن يكون من الممكن بشريًا لطبيبك مواكبة أحدث الاختراقات الطبية نظرًا لجدوله المزدحم.
خلال فحصي الأخير، اشتكيت من بعض آلام الظهر. وصف لي الطبيب، بنصيحة من طبيب الذكاء الاصطناعي، كبسولات تخفيف آلام الظهر من Big Pharma. لاحظ طبيب الذكاء الاصطناعي أيضًا أن ضغط دمي كان يتجه نحو الارتفاع قليلاً خلال العام الماضي، كما نصح طبيبي بوصف حبوب ارتفاع ضغط الدم التي تنتجها شركات الأدوية الكبرى.
حسنًا. عند هذه النقطة، بدأت أتساءل من الذي قدم بيانات التدريب للشبكات العصبية التي دربت الذكاء الاصطناعي. هل يمكن أن تكون شركة الأدوية الكبرى؟ إذا كانوا المزود الوحيد لبيانات التدريب، فسأكون متشككًا في موضوعية الذكاء الاصطناعي. كيف يمكنك (لماذا يجب عليك) الوثوق ببيانات هذا الروبوت أو أي روبوت ذكاء اصطناعي آخر دون معرفة مصدر بيانات التدريب وصحتها.
حسنًا، إذا كنت تعتقد أن هذا المثال مبالغ فيه بعض الشيء، فلن ألومك. إنه كذلك، لكنني أحاول أن أجعلنا نفكر قليلاً في الثقة التي نتمتع بها في بياناتنا اليوم. خاصةً عندما تفكر في الأمر من منظور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والسحابة. كيف يمكننا أن نثق في بياناتنا، والتوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وقراءات أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT)، والمصادر الأخرى؟
في هذه المقالة، أتحدث عن كيفية مساهمة سلسلة الكتل في تسريع تبني التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والسحابة وإنترنت الأشياء (IOT) من خلال توفير العنصر المفقود وهو الثقة، وهو أمر مطلوب حتى تتمكن الشركات من تبني هذه التقنيات بشكل كامل على نطاق واسع. وعلى الجانب الآخر، تستفيد شبكات أعمال سلسلة الكتل من دمج هذه التقنيات في منصات وتطبيقات سلسلة الكتل الحديثة. فوز للجميع.
سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي موجودان في قائمة مراقبة كل المدير التنفيذي للمعلومات تقريبًا للتقنيات التي تغير قواعد اللعبة والتي ستعيد تشكيل الصناعات. وتأتي كلتا التقنيتين بفوائد هائلة، ولكن كلاهما يجلب أيضًا تحديات للتبني. ومن الإنصاف القول أيضًا أن الضجة التي تحيط بهذه التقنيات كل على حدة قد تكون غير مسبوقة، لذا فإن فكرة الجمع بين هذين المكونين معًا قد ينظر إليها البعض على أنها تحضير نسخة حديثة من تكنولوجيا المعلومات. وفي الوقت نفسه، هناك طريقة منطقية للتفكير في هذا المزيج، وهي طريقة معقولة وعملية.
اليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي في جميع الأغراض والمقاصد عملية مركزية. ويجب أن يكون لدى المستخدم النهائي ثقة كبيرة في السلطة المركزية لإنتاج نتائج أعمال موثوقة. ومن خلال إضفاء اللامركزية على العناصر الرئيسية الثلاثة للذكاء الاصطناعي — أي البيانات والنماذج والتحليلات — ويمكن أن توفر سلسلة الكتل الثقة والاطمئنان اللازمين في كثير من الأحيان للمستخدمين النهائيين لاعتماد العمليات التجارية القائمة على الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها بشكل كامل. دعنا نستكشف كيف تستعد سلسلة الكتل لإثراء الذكاء الاصطناعي من خلال جلب الثقة إلى البيانات والنماذج والتحليلات.
العديد من أبرز خدمات الذكاء الاصطناعي في العالم مركزية — بما في ذلك Amazon وApple وFacebook وGoogle، بالإضافة إلى الشركات الصينية Alibaba وBaidu وTencent. ومع ذلك، فقد واجه الجميع تحديات في بناء الثقة بين مستخدميهم المتحمسين، ولكن الحذرين إلى حد ما. كيف يمكن للشركة أن توفر ضمانات لمستخدميها بأن الذكاء الاصطناعي الخاص بها لم يتجاوز حدودها؟
تخيل لو أن خدمات الذكاء الاصطناعي هذه يمكن أن تنتج "تقريرًا جنائيًا"، يتم التحقق منه من قِبل جهة خارجية، ليثبت لك، بما لا يدع مجالاً للشك، كيف ومتى تستخدم الشركات بياناتك بمجرد استيعابها. وتخيل كذلك أنه لا يمكن استخدام بياناتك إلا إذا أعطيت الإذن للقيام بذلك.
يمكن استخدام دفتر الأستاذ في سلسلة الكتل كنظام لإدارة الحقوق الرقمية، ما يسمح "بترخيص" بياناتك لمزود الذكاء الاصطناعي بموجب شروطك وأحكامك ومدة خدمتك. وسيعمل دفتر الأستاذ كنظام لإدارة وصول تخزين الإثباتات والأذونات التي يمكن من خلالها للأعمال الوصول إلى بيانات المستخدم واستخدامها.
ضع في حسبانك مثال استخدام تقنية سلسلة الكتل كوسيلة لتوفير بيانات موثوقة ومصدر لنماذج التدريب للتعلم الآلي. في هذه الحالة، أنشأنا نظامًا وهميًا للإجابة عن سؤال ما إذا كانت الفاكهة تفاحة أم برتقالية.
يسمى نظام الإجابة عن الأسئلة الذي نبنيه نموذجًا، ويتم إنشاء هذا النموذج عبر عملية تسمى التدريب. والهدف من التدريب هو إنشاء نموذج دقيق يجيب عن أسئلتنا بشكل صحيح في معظم الأوقات. بالطبع، للتدريب على النموذج، نحتاج إلى جمع بيانات للتدريب عليها — في هذا المثال، يمكن أن يكون ذلك لون الفاكهة (كطول موجي للضوء) ومحتوى السكر (كنسبة مئوية).
باستخدام سلسلة الكتل، يمكنك تتبع مصدر بيانات التدريب بالإضافة إلى الاطلاع على مسار تدقيق للأدلة التي أدت إلى التنبؤ بسبب اعتبار فاكهة معينة تفاحة مقابل برتقالة. ويمكن للشركة أن تبرهن أنها لا تقوم بتضخيم أرقامها المالية من خلال تسمية الفاكهة على أنها تفاح بشكل متكرر، إذا كان التفاح هو المنتج الأعلى سعرًا بين الاثنين.
اعتمد الاتحاد الأوروبي قانونًا يتطلب أن يكون أي قرار تتخذه آلة قابلاً للتفسير بسهولة، بشأن غرامة قد تكلف الشركات مليارات الدولارات. وتتضمن اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018، الحق في الحصول على تفسير للقرارات التي تتخذها الخوارزميات والحق في إلغاء الاشتراك في بعض القرارات الخوارزمية تمامًا.
يتم إنتاج كميات هائلة من البيانات كل ثانية — بيانات أكثر مما يمتلك البشر القدرة على تقييمها واستخدامها كأساس لاستخلاص النتائج. ومع ذلك، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تقييم مجموعات كبيرة من البيانات والعديد من المتغيرات، مع التعرف على تلك المتغيرات ذات الصلة بمهامها وأهدافها أو ربطها. ولهذا السبب بالذات، تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والتطبيقات، ونحن نعتمد أكثر فأكثر على نتائجه. ومع ذلك، فمن الضروري أن يتم التحقق من دقة أي قرارات يتخذها الذكاء الاصطناعي من قِبل البشر.
يمكن أن تساعد سلسلة الكتل على توضيح مصدر تلك النتائج والقرارات وشفافيتها وفهمها وتفسيراتها. إذا تم تسجيل القرارات ونقاط البيانات المرتبطة بها عبر المعاملات على سلسلة الكتل، فإن السمات المتأصلة في سلسلة الكتل ستجعل تدقيقها أبسط بكثير. وتُعد سلسلة الكتل تقنية رئيسية تجلب الثقة للمعاملات في الشبكة؛ ومن ثَمَّ، فإن بث سلسلة الكتل في عمليات صناعة القرار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون العنصر اللازم لتحقيق الشفافية اللازمة للثقة الكاملة في القرارات والنتائج المستمدة من الذكاء الاصطناعي.
يُعد أكثر من مليار جهاز ذكي متصل جزءًا من إنترنت الأشياء (IOT) اليوم. إن الانتشار المتوقع لمئات المليارات الأخرى يضعنا على عتبة تحول يجتاح صناعة الإلكترونيات والعديد من المجالات الأخرى.
مع التقدم في إنترنت الأشياء (IOT)، أصبحت الصناعات الآن قادرة على التقاط البيانات، واكتساب رؤى من البيانات، واتخاذ القرارات بناءً على البيانات. لذلك ، هناك الكثير من "الثقة" في المعلومات التي تم الحصول عليها. ولكن حقيقة الأمر هي: هل نعرف حقًا من أين أتت هذه البيانات، وهل يجب أن نتخذ قرارات ونتعامل بناءً على بيانات لا يمكننا التحقق من صحتها؟
على سبيل المثال، هل جاءت بيانات الطقس حقًا من جهاز استشعار في المحيط الأطلسي أم أن حاوية الشحن لم تتجاوز الحد الأقصى لدرجة الحرارة المتفق عليه؟ حالات الاستخدام الخاصة بإنترنت الأشياء (IOT) هائلة، لكنها جميعها تشترك في المشكلة نفسها المتعلقة بالثقة.
يمكن أن يجلب إنترنت الأشياء (IOT) مع سلسلة الكت،ل ثقة حقيقية للبيانات الملتقطة. وتتمثل الفكرة الأساسية في إعطاء الأجهزة، وقت إنشائها، هوية يمكن التحقق من صحتها والتحقق منها طوال دورة حياتها باستخدام سلسلة الكتل. هناك إمكانات كبيرة لأنظمة إنترنت الأشياء (IOT) في القدرات التقنية لسلسلة الكتل التي تعتمد على بروتوكولات هوية الجهاز وأنظمة السمعة. ومن خلال بروتوكول هوية الجهاز، يمكن أن يكون لكل جهاز مفتاح عام خاص به في سلسلة الكتل وإرسال رسائل تحدي واستجابة مشفرة إلى الأجهزة الأخرى، ومن ثَمَّ ضمان بقاء الجهاز متحكمًا في هويته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجهاز به هوية أن يطور سمعة أو تاريخًا يتم تعقبه بواسطة سلسلة الكتل.
تمثل العقود الذكية منطق الأعمال لشبكة سلسلة الكتل. وعند اقتراح معاملة، يتم تنفيذ هذه العقود الذكية بشكل مستقل ضمن الإرشادات التي وضعتها الشبكة. في شبكات إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن للعقود الذكية أن تؤدي دورًا محوريًا من خلال توفير التنسيق المؤتمت والتفويض للمعاملات والتفاعلات. وكانت الفكرة الأصلية وراء إنترنت الأشياء (IOT) هي عرض البيانات واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت المناسب.
على سبيل المثال، تعد المنازل الذكية شيئًا من الحاضر ويمكن توصيل معظم الأشياء. في الواقع، مع إنترنت الأشياء (IOT)، عندما يحدث خطأ ما، يمكن لأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) هذه اتخاذ إجراء — على سبيل المثال، طلب جزء جديد. ونحن بحاجة إلى طريقة للتحكم في الإجراءات التي تتخذها هذه الأجهزة، والعقود الذكية طريقة رائعة للقيام بذلك.
في تجربة جارية تابعتُها في بروكلين، نيويورك، يستخدم أحد المجتمعات المحلية سلسلة الكتل لتسجيل إنتاج الطاقة الشمسية وتمكين شراء أرصدة الطاقة المتجددة الزائدة. والجهاز نفسه له هوية ويبني سمعة من خلال تاريخه في السجلات والتبادل. ومن خلال سلسلة الكتل، يمكن للأشخاص تجميع قوتهم الشرائية بسهولة أكبر، ومشاركة عبء الصيانة، والثقة في أن الأجهزة تسجل الإنتاج الفعلي للطاقة الشمسية.
مع استمرار تطوّر إنترنت الأشياء (IOT) وتزايد اعتماده بشكل مستمر، ستكون القدرة على إدارة الأجهزة والإجراءات التي تتخذها الأجهزة بشكل مستقل أمرًا ضروريًا. وتم وضع سلسلة الكتل والعقود الذكية بشكل جيد لدمج القدرات في إنترنت الأشياء (IOT).
تُعد سلسلة الكتل بمنزلة نقطة ترابط بين التقنيات مثل إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي والسحابة. ولديها الوسائل لجلب عنصر الثقة المفقود الذي تفتقر إليه حاليًا هذه التقنيات. كما يتم اكتساب الثقة من خلال تنوع المستخدمين.
على عكس قاعدة البيانات التي تحتوي على مسؤول واحد، تتيح سلسلة الكتل لمجموعة من المسؤولين المتنوعين "تحكيم" البيانات، بحيث لا يمكن لمسؤول واحد تغيير البيانات أو حذفها بشكل ضار أو غير مقصود. وبمجرد أن يتوصل المسؤولون إلى توافق في الآراء، يتم تأمين البيانات في كتل "متسلسلة" ببعضها البعض بشكل مشفر لتشكيل دفتر أستاذ مقاوم للعبث.
عندما يستخدم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) والسحابة سلسلة الكتل لتتبع المصدر والإثباتات والأذونات المرتبطة بالبيانات المستخدمة والمنبثقة من هذه الأنظمة، تزداد الثقة في البيانات بشكل جذري. وستسمح هذه الثقة بتبني إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي والسحابة دون خوف من المساس بها، ما يبشر بعصر جديد من التطبيق واعتماد هذه التقنيات لتغيير الحياة اليومية نحو الأفضل.
نحن نثق في البيانات... ولكن يجب أن ندعمها بلمسة من سلسلة الكتل.
Hyperledger Fabric هو إطار عمل سلسلة الكتل المعيارية مفتوح المصدر لتطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات ذات إستراتيجيات خاصة بالمجال.
تستخدم الحكومات والشركات والمؤسسات سلسلة الكتل لتمكين بنية تحتية آمنة وموثوقة للهوية الرقمية وبيانات الاعتماد.
تنفذ Home Depot تقنية IBM Blockchain لحل النزاعات بين البائعين وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
تستخدم IPwe تقنية IBM Blockchain والذكاء الاصطناعي لإنشاء سوق براءات اختراع عالمية شفافة، بمساعدة IBM من أجل زيادة الوضوح والمرونة.
يمكنك بناء سلاسل توريد مرنة وشفافة وموثوق بها باستخدام تقنية IBM Blockchain لتحويل عملياتك التجارية وتبسيط العمليات وتعزيز الثقة بفضل الحلول الرائدة في الصناعات.