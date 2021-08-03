إحداث تغيير جذري في أسواق شهادات الطاقة المتجددة باستخدام الترميز



تحدِّد اتفاقية باريس إطار العمل لتجنّب تغيُّر المناخ من خلال الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية (3.6 درجات فهرنهايت) ومواصلة الجهود للحد منه إلى 1.5 درجة مئوية (2.5 درجة فهرنهايت). كما تهدف إلى تعزيز قدرة الدول على التعامل مع آثار تغيُّر المناخ ودعمها في جهودها.

أصبح المزيد من المؤسسات أكثر وعيًا باستراتيجيات الأعمال المستدامة ومواءمة وحدات الأعمال المختلفة نحو الهدف المذكور أعلاه. أكَّدت IBM لأكثر من عقد من الزمن أن تغيُّر المناخ يشكِّل قضية خطيرة تتطلب اتخاذ إجراءات فعَّالة على مستوى عالمي.

حاليًا، تشتري الشركات شهادات الطاقة المتجددة (REC) التي تمثِّل 1 ميجاواط/ساعة من الكهرباء صفرية الانبعاثات الكربونية التي تم توليدها بواسطة جهة أخرى. يمكن أن يكون بائع شهادات الطاقة المتجددة خارج المنطقة أو الدولة التي تنتمي إليها المؤسسة. ثم تستخدم الشركات بعد ذلك شهادات الطاقة المتجددة لتعويض بصمتها الكربونية والامتثال للوائح التنظيمية الخاصة بانبعاثات الكربون والمعايير البيئية. في حالة التجارة الدولية (غير المجمَّعة)، على الرغم من أن تعويض الكربون يمكِّن الشركات من الوفاء بالتزاماتها، فإن شهادات الطاقة المتجددة لا تضمن أن كل الطاقة المستهلكة قد جاءت من مصادر متجددة.

تركِّز الشركات جهودها على استخدام التكنولوجيا لمعالجة هذه المشكلة. حيث تتطلع الشركات إلى حلول أحدث لالتقاط معلومات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحليلها وإعداد التقارير بشأنها والحد من تأثيرها البيئي. يمكن لشبكة سلسلة الكتل اللامركزية والثابتة، التي تستفيد من خصائص محسّنة لتقنية دفتر الحسابات الموزع (DLT)، أن تزيد بشكل كبير من اعتماد شهادات الطاقة وتضمن أن استهلاك الطاقة يتطابق تقريبًا مع الإنتاج.

