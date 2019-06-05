استخدام سلسلة الكتل كأداة لإدارة المشروعات

بعد أن برزت من خلال العملات الرقمية، تستعد سلسلة الكتل لإحداث تغيير جذري في صناعات تقليدية مثل العقارات ووصولًا إلى القطاعات الناشئة مثل خدمات مشاركة وسائل النقل.
أحد العناصر الرئيسية في كل قصة محتملة للتغيير هو كيف يمكن لتقنية سلسلة الكتل تغيير مهام سير العمل والعمليات القائمة، مثل إدارة المشروعات.
نعم، ما يزال الأمر نظريًا، لكن رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية يعملون بالفعل على إيجاد طرق لجعل السجل غير القابل للتغيير عنصرًا أساسيًا في مهام سير عمل إدارة المشروعات المستقبلية. في هذا المقال، نستعرض كيف ستعمل تقنية سلسلة الكتل على إحداث تحوُّل في مجال إدارة المشروعات.
أبرز فائدة لسلسلة الكتل هي قدرتها على حفظ سجل غير قابل للتغيير للأحداث باستخدام تقنية السجل الموزع (DLT).
في مهام سير عمل إدارة المشروعات المستقبلية، يمكن لفريقك الاعتماد على تقنية السجل الموزع (DLT) في عدد من الوظائف الحيوية، مثل الحفاظ على مصدر حقائق غير قابل للتغيير.
في السجل الموزع، تستضيف كل عقدة أو جهاز كمبيوتر بيانات المشروع بشكل مستقل. وستحدِّث كل عقدة أيضًا هذه البيانات. بمعنى آخر، لا يمكن لأي طرف داخل هذا النظام تعديل هذه البيانات أو تغييرها، وبالتالي سيعتمد فريق المشروع بأكمله على مصدر واحد للحقيقة.
سيكون ذلك مفيدًا عند التحقيق في أي تناقضات أو خلافات، خاصةً مع أحد الأطراف المعنية الخارجيين في المشروع، مثل العميل أو المقاول الفرعي. على سبيل المثال، إذا كنت قد حدّدت موعدًا لمقاول البناء لإرسال العمال في تاريخ معين، لكنه أرسلهم متأخرين أو مبكرين، فيمكن للجميع على السجل التحقق مما إذا كان المقاول الفرعي قد ارتكب خطأً أم لا.
داخليًا، يمكنك أيضًا الوثوق بالبيانات الموجودة على السجل عند تحليل عمليات الأعمال لمعرفة الوقت المستغرق في المهام وتحديد فرص تعزيز الكفاءة وغير ذلك من الفوائد.
نعم، يمكن تنفيذ الأمر نفسه اليوم عبر حزمة مركزية قائمة على السحابة لإدارة المشروعات. لكن هناك احتمال فقدان بعض هذه البيانات بسبب توقف الخدمة من مزوِّد السحابة أو العبث بها.
باستخدام DLT، يمكنك التأكد من أن مجموعة البيانات الخاصة بفريقك كاملة ولم يتم التلاعب بها. في هذا الصدد، تحصل أيضًا على تكرار البيانات بفضل توفُّر عدة عُقَد - في حال توقفت عقدتك مؤقتًا نتيجة انتقال البرمجيات والبيانات.
العقد الذكي هو في الأساس كود يتم تنفيذه فوق سلسلة الكتل. ويحتوي على قواعد محددة يجب أن يوافق عليها الطرفان في هذا العقد. بمجرد استيفاء هذه الشروط، يعمل العقد الذكي على التنفيذ تلقائيًا.
في مهام سير عمل إدارة المشروعات المعقدة، يمكنك استخدام العقود الذكية كوسيلة لإدارة المهام المترابطة.
على سبيل المثال، في قطاع البناء، يتزايد استخدام نمذجة معلومات البناء (BIM). تتمثل الفكرة الأساسية لنمذجة معلومات البناء (BIM) في تسهيل التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في مشروع البناء، مثل شركات العمارة والمهندسين المدنيين والمورِّدين وغيرهم.
لنتخيّل مشروع بناء مبنى يشمل مورِّد الخرسانة وطاقم البناء ومالك المشروع. يمكن لمالك المشروع إعداد عقود ذكية تعمل على إخطار طاقم البناء بالقدوم في الموعد المحدد فقط بعد توصيل الخرسانة إلى الموقع.
إذا لم يتم تسليم الخرسانة، فلن يكون المقاول الفرعي لطاقم البناء بحاجة إلى الالتزام بالموعد المحدد. يمكن أن يساعد ذلك على منع هدر العمالة، وبالتالي المساهمة في ضبط ميزانية المشروع. وبالمثل، يمكن للمقاول الفرعي لطاقم البناء إرسال فريقه إلى مشروع آخر بدل المشروع الأصلي دون الحاجة إلى إخطار مالك المشروع - حيث يمكنهم الاكتفاء بالرجوع إلى المعلومات المعروضة في برنامج BIM.
وبالمثل، يمكن إعداد عقود ذكية لإصدار الطلبات للموردين، مثل كمية الصلب المطلوب ونوعه، فقط عند موافقة المهندس المدني على التصميم. إذا اكتشف المهندس وجود تضارب، فلن يتم إخطار المورِّدين حتى يعمل المصممون على حل هذا التضارب.
ولكن بعد حل ذلك، سيتلقى المورِّدون الطلبات فقط استنادًا إلى التصميم المحدَّث، ما يوفر على مالك المشروع التكاليف الزائدة الناتجة عن المواد غير المتوافقة. يمكن تطبيق هذا أيضًا على المشروعات في مجالات الطيران وتصنيع السيارات وتصنيع الإلكترونيات وغيرها من أنواع المشروعات.
ستوفِّر مجموعة BIM المعتمدة على سلسلة الكتل أيضًا لكل طرف معني مصدرًا ثابتًا لا يمكن تغييره لبيانات المشروع الوصفية. يمكنهم استخدام هذه البيانات الوصفية كدليل في التحكيم والنزاعات والأغراض التنظيمية، وكذلك لأغراض الاعتماد مثل معايير البناء LEED وWELL.
الإمكانيات موجودة، لكن تطبيق سلسلة الكتل في إدارة المشروعات سيكون تحديًا.
فعلى سبيل المثال، يعتمد دفتر سلسلة الكتل على عُقده، لكن إذا أُثقلت هذه العُقد بكمية كبيرة من البيانات، فقد يتراجع أداؤها وتصبح بطيئة للغاية. في المشروعات التي تحتوي على كميات كبيرة من البيانات الوصفية، مثل مشروعات الإنشاءات، قد يمثل توسيع نطاق التعلم DLT تحديًا. وبالمثل، قد يتطلب دمج سلسلة الكتل إعادة نظر شاملة في طريقة تعامل مديري المشاريع والشركات مع العمليات.