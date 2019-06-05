استخدام سلسلة الكتل كأداة لإدارة المشروعات

أبرز فائدة لسلسلة الكتل هي قدرتها على حفظ سجل غير قابل للتغيير للأحداث باستخدام تقنية السجل الموزع (DLT).

في مهام سير عمل إدارة المشروعات المستقبلية، يمكن لفريقك الاعتماد على تقنية السجل الموزع (DLT) في عدد من الوظائف الحيوية، مثل الحفاظ على مصدر حقائق غير قابل للتغيير.

في السجل الموزع، تستضيف كل عقدة أو جهاز كمبيوتر بيانات المشروع بشكل مستقل. وستحدِّث كل عقدة أيضًا هذه البيانات. بمعنى آخر، لا يمكن لأي طرف داخل هذا النظام تعديل هذه البيانات أو تغييرها، وبالتالي سيعتمد فريق المشروع بأكمله على مصدر واحد للحقيقة.

سيكون ذلك مفيدًا عند التحقيق في أي تناقضات أو خلافات، خاصةً مع أحد الأطراف المعنية الخارجيين في المشروع، مثل العميل أو المقاول الفرعي. على سبيل المثال، إذا كنت قد حدّدت موعدًا لمقاول البناء لإرسال العمال في تاريخ معين، لكنه أرسلهم متأخرين أو مبكرين، فيمكن للجميع على السجل التحقق مما إذا كان المقاول الفرعي قد ارتكب خطأً أم لا.

داخليًا، يمكنك أيضًا الوثوق بالبيانات الموجودة على السجل عند تحليل عمليات الأعمال لمعرفة الوقت المستغرق في المهام وتحديد فرص تعزيز الكفاءة وغير ذلك من الفوائد.

نعم، يمكن تنفيذ الأمر نفسه اليوم عبر حزمة مركزية قائمة على السحابة لإدارة المشروعات. لكن هناك احتمال فقدان بعض هذه البيانات بسبب توقف الخدمة من مزوِّد السحابة أو العبث بها.

باستخدام DLT، يمكنك التأكد من أن مجموعة البيانات الخاصة بفريقك كاملة ولم يتم التلاعب بها. في هذا الصدد، تحصل أيضًا على تكرار البيانات بفضل توفُّر عدة عُقَد - في حال توقفت عقدتك مؤقتًا نتيجة انتقال البرمجيات والبيانات.