كم مرة يشعر الأفراد بالإحباط عند الاضطرار لتقديم المعلومات لجهات حكومية؟
«هل يجب أن أتواصل مع دائرة أخرى لإجراء التعديلات نفسها؟»
«لماذا انتظرت 30 دقيقة لتقديم بيانات موجودة لديكم بالفعل؟»
"هذا غير فعال للغاية!"
تواجه الحكومات اليوم ضغطًا متزايدًا لتحسين تجربة المستخدم لكل الأطراف المعنية — الجمهور، والشركات، والموظفون. ويساعد تطبيق مبدأ مرة واحدة فقط، أحد مفاهيم الحكومة الرقمية الذي يتيح تقديم المعلومات القياسية للجهات الحكومية مرة واحدة فقط، على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة للجهات الحكومية والأطراف المعنية.
اعتمد إطار العمل الأوروبي للتشغيل البيني—وهو جزء من استراتيجية السوق الرقمية الموحدة—مبدأ «مرة واحدة فقط» للإدارات العامة والشركات والمواطنين. وتُعد المبادرة الرامية إلى تحسين الوصول إلى بيانات السجلات الحكومية على الصعيدين الوطني وعبر الحدود ذات أهمية خاصة.
تُعد سجلات الحكومة غالبًا مصدر البيانات الموثوق به بشأن شخص أو مكان أو شيء. ومع ذلك، وعلى الرغم من جهود الرقمنة، لا تزال بيانات السجلات المكررة “مخفية” داخل عدة وكالات منعزلة، مما يؤدي إلى تضاربات يصعب حلها، ويفتقر إلى مصدر واحد موثوق للحقيقة.
تعمل السجلات—المعزَّزة بتقنية سلسلة الكتل—على تحسين الكفاءة والثقة وتجربة المستخدم من خلال تكاملها مع الأنظمة القديمة القائمة. ويمكن للحكومات تسريع اعتماد مبدأ «مرة واحدة فقط» مع الحفاظ على الاستثمارات في البيانات الموثوقة التي تمتلكها والأنظمة القديمة التي تدير السجلات.
تخيَّل مستقبلًا:
تُعد السجلات الدقيقة وسهلة الوصول أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الثقة والشفافية في الحكومة. فإتاحة الوصول المصرَّح به إلى بيانات سجلات الحكومة ومشاركتها—داخل الحدود الوطنية وعبرها—يمكن أن يجعل المستقبل المتخيَّل واقعًا.
تعمل منصة السجل القائمة على سلسلة الكتل—مع الحكومات والشركات والوسطاء كعُقد—عل تعزيز الشفافية وتبسيط عملية مشاركة بيانات السجلات.
لا يتطلّب اعتماد منصة سجلات قائمة على سلسلة الكتل أن تقوم الحكومات باستبدال الأنظمة القديمة بالكامل. فبإمكان “منصة سجلات ظلّية” — تعتمد على سحب البيانات من الأنظمة القديمة المتفرّقة — أن توفّر قيمة فورية وتدريجية.
وتُتيح تقنية سلسلة الكتل هذا النهج الرشيق من خلال توفير الأساس لتطوير الحلول باستخدام بنية معيارية وعناصر تشمل الإجماع وخدمات العضوية والعقود الذكية. ويوفّر هذا النهج قيمة أسرع من خلال تسريع وتيرة النشر بتكاليف أقل.
وينطبق مبدأ «فكّر كبيرًا، وابدأ صغيرًا، وتوسّع بسرعة» المعمول به في IBM بشكل مثالي. وفيما تعمل الحكومات استراتيجيًا على ترشيد السجلات، يمكن استخدام الأساليب الرشيقة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لإعداد منصات سجلات قابلة للمشاركة مع إتاحة وصول آمن ومصرَّح به بشكل انتقائي. ويُضيف هذا النهج الرشيق قيمة للجهود الحكومية الاستراتيجية من خلال توثيق السجلات وواجهاتها وفرص مواءمتها.
تُدرك الحكومات المتطلعة إلى المستقبل إمكانات تقنية سلسلة الكتل في تحسين الشفافية والثقة وكفاءة بيانات السجلات، وقد بدأت بالفعل في الاستفادة منها. وبينما حظيت سجلات الأراضي بالكثير من الاهتمام في المراحل الأولى، فقد شهدت سجلات الأعمال العديد من المبادرات الاستكشافية.
ستعمل مبادرة السجل التجاري الموحّد في دبي على تخزين معلومات التسجيل من الشركات لتبسيط عمليات تأسيس وتشغيل الأعمال، وإصدار التراخيص التجارية، وضمان الامتثال التنظيمي.
نجح المجلس الوطني للكتبة في فرنسا (NCC) في نشر حل وطني قائم على سلسلة الكتل، مخصَّص لتعزيز الشفافية والكفاءة من خلال تحسين إدارة المعاملات القانونية المتعلقة بدورة حياة الشركات.
السؤال المطروح أمام القادة ليس ما إذا كانوا سيستكشفون استخدام تقنية سلسلة الكتل في سجلات الحكومة لتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، واستعادة الثقة، بل متى سيقومون بذلك.