إن التحوّل السريع لتقنية سلسلة الكتل من مجرد مصطلح متداول إلى واقع فعلي أمر لافت حقًا. تُحوّل تقنية سلسلة الكتل اليوم العديد من الصناعات، من الرعاية الصحية إلى إلى سلسلة التوريد. والآن، تتصور شركات تصنيع السيارات كيف يمكن تطبيق التقنية لتشغيل السيارات ذاتية القيادة وتحسينها وزيادة الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم وتجربة السيارات بشكل عام. ولكن كيف يتم هذا الدفع نحو الابتكار؟
ومع نضوج تقنية سلسلة الكتل وازدياد الطلب على السيارات ذاتية القيادة، يجري النظر في استخدامها لإدارة السجلات الرقمية وتخزينها ونقلها—مثل هوية المركبة، والحيازة، والضمانات، وحالات الاهتراء والتلف، والمسافات المقطوعة، وعقود الإيجار والقروض، وقطع الغيار، ومعلومات الصيانة.
وستمكّن تقنية سلسلة الكتل والعقود الذكية من تخزين هذه البيانات في دفتر أستاذ مشترك ولا مركزي. سيكون جزء من بيانات دفتر الأستاذ هذا متاحًا للأطراف المصرح لها بناءً على حقوق الوصول واحتياجاتها. وبالتالي، فإن سلسلة الكتل ستمكّن البائعين والسلطات والكيانات الأخرى في هذا المزيج من التحقق من بيانات الاعتماد واستخدامها في زمن شبه حقيقي.
على سبيل المثال، ستتمكن وكالات المركبات التي تستفيد من سلسلة الكتل والتي تحتاج إلى التعاون مع منظمات خارجية مثل وزارة العدل الأمريكية ومقدمي خدمات التأمين من توفير معلومات لا تقبل الجدل للوكالات المطلوبة.
في عام 2019، قدمت شركة IBM براءة اختراع لمشروع يسمح لها بإدارة المعلومات والتفاعلات الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة باستخدام تقنية سلسلة الكتل. تحدد التقنية المعلمات المختلفة التي يمكن استخدامها لتقييم سلوك السائقين القريبين باستخدام مجموعة واسعة من تقنيات إنترنت الأشياء (IoT). يمكن الاستفادة من هذه البيانات التي تم جمعها لتحسين التقييم استنادًا إلى المناورة المتوقعة والفعلية للمركبات والسائقين القريبين.
في عصر السيارات ذاتية القيادة، يجب أن تتفاعل مليارات أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) مع بعضها البعض دون تأخير يُذكر. يجب أن تكون هذه التفاعلات قابلة للتدقيق والمشاركة. توفر سلسلة الكتل منصة لامركزية تجعل من الصعب التلاعب بها، وبالتالي تدعم المعاملات الآمنة والخاصة والفعّالة.
في عالم المركبات ذاتية القيادة، هناك العديد من اللاعبين الذين يساهمون في هذا النظام البنائي. على سبيل المثال، سيشكّل دفتر الأستاذ المشترك لسيارة معينة، والذي يتضمن بيانات الشركة المصنعة للسيارات، والبيانات في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار، وظروف الشوارع، والمتغيرات البيئية، والشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وبائعي التأمين وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين، مجموعة فرعية مهمة من المعلومات الضرورية لدعم الوظائف التي ستحتاجها السيارة للعمل بشكل مستقل.
تجري إحدى الشركات الكبرى في صناعة السيارات اختبارًا لبرنامج رقمي لسلامة المركبات يستفيد من تقنية سلسلة الكتل كدفتر أستاذ مشترك لتسجيل جميع معلومات إصلاح المركبات وصيانتها في موقع واحد. ويصبح كل هذا ممكنًا من خلال دمج تقنية سلسلة الكتل بعمق في صميم صناعة السيارات.
ويجرب الخبراء أيضًا مستقبل دمج إنترنت الأشياء (IoT) في المعاملات الصغيرة ضمن منصّة السيارات. وتمضي بعض الشركات الكبرى في قطاع السيارات قدمًا للمشاركة في مشاريع قائمة على سلسلة الكتل، مع استمرار استكشاف العديد من حالات الاستخدام الأخرى، مثل التصنيع الذكي أو التصنيع عند الطلب مع إمكانية تتبّع سلسلة التوريد.
يمكن أن تؤدي سلسلة الكتل دورًا محوريًا في إدارة سلسلة التوريد داخل قطاع تصنيع السيارات، من خلال توفير معرف فريد لكل رقم قطعة وربطه بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لكشف مشكلات التكلفة والنزاعات وغيرها من تحديات سلسلة التوريد منذ مرحلة نشأة المنتج وتصميمه وتطويره وتوزيعه وتمويله وتأجيره.
على الرغم من أن سلسلة الكتل مدعومة بعوامل نجاح عدة، فإن استخدامها في حالات قطاع السيارات لا يزال يواجه تحديات خارجية كبيرة، مثل نقص الخبرة، والمعرفة والتدريب العملي وقابلية التوسع.
ويتمثل أول تحدٍ لسلسلة الكتل التجارية في قطاع السيارات في العدد الكبير من الأطراف التي قد يُطلب منها اعتماد دفاتر الأستاذ اللامركزية. وهذه العوامل، بالإضافة إلى الأنظمة التنظيمية المتغيرة ديناميكيًا واختلافها باختلاف المناطق، يجب تجاوزها لضمان اعتماد أوسع وتحقيق قيمة وكفاءة أكبر.
بحلول عام 2025، من المتوقع أن يكون نحو 8 ملايين سيارة مزوّدة بأنظمة أتمتة "مشروطة" أو أعلى. ولذا، وبينما تواجه الصناعة تحديات مألوفة مثل إدارة سلسلة التوريد ومسائل سلامة المركبات، فإن التحديات الجديدة ترتبط بالابتكار التقني وتطور معايير الصناعة.
وتُعد سلسلة الكتل التطبيق الأمثل لتعزيز الرقابة والمساءلة في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات، كما يمكن أن توفر وسيلة للسائقين للاطلاع على كيفية مشاركة بيانات مركباتهم واستخدامها وفهم ذلك بوضوح.
اجمع بين التقدم التكنولوجي والتوازن الجديد الذي يفرضه الوافدون الجدد إلى صناعة السيارات. وأضِف إلى ذلك قبول المستهلكين لتكاليف النظام والبيئة التنظيمية، إلى جانب طبيعة تبادل التحكم وأنظمة مراقبة السائق.
تظل سلسلة الكتل في مقعد القيادة للمساهمة في نقل صناعة السيارات إلى مستوى أعلى.
لقد قدنا السيارات لأكثر من قرن. والآن… حان وقت الاستمتاع بالرحلة!