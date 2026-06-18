ما المقصود بمراقبة أداء التطبيقات؟

تطبّق فرق التطوير عادةً مراقبة أداء التطبيقات من خلال تزويد التعليمات البرمجية للتطبيق بأدوات القياس البرمجي، أي تضمين منطق المراقبة في التعليمات البرمجية لجمع بيانات عمّا تنفذه أثناء التشغيل، ونشر وكلاء خفيفي الوزن إلى جانب مجموعة تقنيات التطبيق.

تعمل هذه الوكلاء على خوادم التطبيقات وتستوعب البيانات من عمليات التطبيقات، والبنية التحتية وبيئات الاستضافة، والتبعيات اللاحقة، وواجهات المستخدم، من دون أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أداء التطبيقات. ثم ترسل الوكلاء وأدوات القياس البرمجي بيانات المراقبة إلى منصة مراقبة مركزية تجمع البيانات وتُنشئ لوحات معلومات وعروض مصورة أخرى.

تطبّق منصة المراقبة القواعد والحدود التي تحددها فرق تكنولوجيا المعلومات، وترسل تنبيهات عند مخالفة قاعدة ما أو تجاوز مؤشر أداء رئيسي (KPI) الحدود المقبولة، مما يمكّن الفريق من الاستجابة بسرعة عند حدوث مشكلة.

لنفترض أن شركة XYZ تستخدم تطبيق ABC لإدارة الموارد البشرية ومعالجة كشوف الرواتب. يقرر فريق DevOps أن يكون زمن الانتقال عند إرسال سجلات الدوام أقل من 1.5 ثانية، وأن تظل معدلات الأخطاء دون 0.5% خلال 5 دقائق، وأن تظل معدلات فشل تسجيل الدخول دون 2% خلال 5 دقائق.

في الأيام العادية، يستجيب التطبيق في أقل من 700 مللي ثانية، وتقترب الأخطاء من 0%، وتظل حالات فشل تسجيل الدخول منخفضة. لكن في يوم جمعة مزدحم يسبق عطلة، مع معالجة كشوف الرواتب، يؤدي فهرس قاعدة بيانات غير مضبوط على نحو صحيح إلى تباطؤ في الأداء. ويبدأ زمن الانتقال ومعدلات الأخطاء وحالات فشل تسجيل الدخول في تجاوز الحدود المحددة لها. عندها ترسل أدوات المراقبة تلقائيًا تنبيهات إلى جميع أعضاء الفريق المعنيين، حتى يتمكنوا من تحديد الفهرس المسبب للمشكلة وإصلاحه بسرعة.

في المنصات المتقدمة، يمكن لميزات اكتشاف الحالات الشاذة والميزات المدعومة بالتعلّم الآلي (ML) أيضًا تحديد أنماط البيانات غير المعتادة، والتنبؤ بمشكلات الأداء، بل وتقليل ضوضاء التنبيهات من خلال فرزها حسب مستوى الخطورة والحساسية الزمنية.

تساعد هذه العمليات على توفير رؤية شاملة من البداية إلى النهاية تمتد عبر واجهات الواجهة الأمامية، وخدمات الواجهة الخلفية، وقواعد البيانات، والاعتماديات الخارجية، حتى تتمكن الفرق من فهم أثر كل مكوّن منفرد في أداء التطبيق بوجه عام.