يكمن الاختلاف الرئيسي بين سجل CNAME وسجل ALIAS ليس في النتيجة- إذ يشير كلاهما إلى سجل DNS آخر - وإنما في طريقة حل سجل DNS المستهدف عند الاستعلام عنه. ونتيجة لهذا الاختلاف، يعتبر استخدام أحدهما آمنًا في اسم النطاق الأساسي (مثل، النطاق المجرد مثل example.com)، أما الآخر فلا.
لنستهل بالتعريف بسجل CNAME. يربط هذا السجل ببساطة اسم DNS، مثل www.example.com، باسم DNS آخر، مثل lb.example.net. وهذا يخبر المحلل بالبحث عن الإجابة في الاسم المرجعي لجميع أنواع DNS (مثل، A وAAAA وMX وNS وSOA وغيرها). يؤدي استخدام نطاق فرعي مثل (lb.example.net) إلى خفض الأداء، حيث يتطلب إجراء بحث DNS إضافي واحد على الأقل للوصول إلى الهدف . في حالة عدم استعلام محلل DNS المتكرر الخاص بك عن أي من السجلين من قبل، فإن عملية الاستعلام تستغرق وقتًا أطول، لأن التسلسل الكامل لنظام أسماء النطاقات (DNS) قد يلزم اجتيازه لكلا السجلين:
تستغرق كل خطوة من هذه الخطوات عدة ميلي ثانية على الأقل، وغالبا ما تطول المدة اعتمادا على ظروف الشبكة. يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في زمن الاستجابة، حيث يتعين الانتظار لفترة أطول للحصول على عنوان IP القابل للتنفيذ.
في حالة سجل ALIAS، يتم إجراء جميع الإجراءات نفسها كما هو الحال مع سجل CNAME، باستثناء أن الخادم الموثوق لموقع example.com ينفذ الخطوات من 6 إلى 13 نيابة عنك ويعيد الإجابة الرد النهائي كعنوانين IPv4 و IPv6. يوفر هذا ميزتين وعيب واحد كبير:
في معظم الحالات، تخزن الخوادم الموثوقة المسؤولة عن موقع example.com الرد مؤقتا وبالتالي يمكنها إعادة الرد بسرعة كبيرة.
سيكون الرد على شكل سجلي A و AAAA. نظرا لأن سجل ALIAS يعيد الرد الذي يتكون من عنوان IP واحدا أو أكثر، فيمكن استخدامه في أي مكان يمكن فيه استخدام سجل A أو AAAA - بما في ذلك اسم النطاق الأساسي. وهذا يجعلها أكثر مرونة من CNAME، والتي لا يمكن استخدامها في اسم النطاق الأساسي. تكمن أهمية مرونة سجل ALIAS في الحالات التي يتم فيها استضافة موقعك على شبكات توزيع المحتوى (CDNs) الشهيرة التي تتطلب استخدام سجلات CNAME إذا كنت تريد أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى موقعك مباشرة باستخدام اسم النطاق المجرد مثل example.com.
نظرا لأنه الخادم الموثوق لنطاق example.com هو الذي يصدر الاستعلامات الخاصة بخادم lb.example.net، فإن أي وظيفة توجيه ذكية في السجل lb.example.net ستعتمد على موقع الخادم الموثوق، وليس على موقعك الفعلي. لا ينطبق خيار EDNS0 edns-client-subnet هنا. هذا يعني أنه من المحتمل أن يتم توجيهك بشكل خاطئ: على سبيل المثال، إذا كنت في نيويورك وكان الخادم الموثوق لنطاق example.com في كاليفورنيا، فسيعتقد خادم lb.example.com أنك في كاليفورنيا وسيعيد رد غير مثالي بالنسبة لك في نيويورك. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم مزود DNS يمتلك مراكز توزيع عالمية، فمن المحتمل أن يكون خادم DNS الموثوق موجودا في منطقتك، مما يساعد في التخفيف من هذه المشكلة.
من الجدير بالذكر أن NS1 يقود بدمج سجلات CNAME، بشرط أن تقع جميعها ضمن نظام NS1. وتعتبر خوادم أسماء NS1 موثوقة لكل من سجل CNAME والسجل المستهدف. يعني الدمج ببساطة أن خادم الأسماء NS1 سيعيد سلسلة السجلات الكاملة، من سجل CNAME إلى الرد النهائي، في رد واحد. يؤدي ذلك إلى التخلص من جميع خطوات البحث الإضافية ويسمح لك باستخدام سجلات CNAME، حتى في التكوين المتداخل، بدون أي تأثير على الأداء.
والأفضل من ذلك، أن NS1 يدعم نوع سجل فريد يسمى السجل المرتبط. هذا ببساطة رابط رمزي داخل منصتنا يعمل مثل سجل ALIAS، إلا أنه سرعة استجابة تصل إلى جزء من الميكروثانية. لاستخدام سجل مرتبط، ما عليك سوى إنشاء السجل المستهدف بالرطريقة المعتادة (يمكن أن يكون من أي نوع) ثم إنشاء سجل ثانٍ للإشارة إليه وتحديد خيار السجل المرتبط. يرجى العلم أن السجلات المرتبطة يمكنها تجاوز حدود النطاق (المنطقة) وحتى حدود الحساب داخل NS1 وتوفر طريقة فعالة لتنظيم بنية سجل DNS الخاصة بك وتحسينها.
|سجل CNAME
|سجل ALIAS
|السجل المرتبط
|هل يمكن استخدامه في النطاق الأساسي (Apex)؟
|لا
|نعم
|نعم (فقط لمناطق NS1 الأخرى)
|السرعة النسبية (TTFB)
|السرعة
|أسرع
|أسرع
|دمج الردود
|نعم (ميزة متاحة فقط لخدمة NS1 Connect)
|نعم
|نعم