كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تفاعل الموظفين

بينما تشير تجربة الموظف إلى الشعور العام برفاهية الموظف وإنتاجيته، فإن تفاعل الموظفين يركز بشكل خاص على موضوعات مثل التفاني في العمل والإخلاص العاطفي. يتمتع الموظفون المتفاعلون بدرجة عالية بالحماس والتحفيز في عملهم، ما يجعلهم أكثر قدرة على تقبل الظروف المتغيرة وتحقيق النجاح المؤسسي على المدى الطويل.

في السابق، كانت المؤسسات تعتمد على الاستطلاعات أو مراجعات المديرين لتسهيل تفاعل الموظفين، بينما يوفر الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية والمديرين معارف مستمرة في الوقت الفعلي حول شعور الموظفين—وما هم في أمس الحاجة إليه. يمكن أن يكون قياس مدى تفاعل الموظفين أمرًا ملحًا خاصة في أوقات التحول المؤسسي أو تبني الذكاء الاصطناعي، حيث لا تكون الأدوات ومهام سير العمل الجديدة فعالة إلا عند دمجها بالكامل في العمل اليومي.

وفقًا لمؤسسة Gallup، التي تقيس عدد العمال في الولايات المتحدة الذين يشعرون بأنهم "متفاعلون بنشاط"، فإن التفاعل في انخفاض مستمر منذ أن بلغ ذروته في عام 2020. وتشير الشركة الاستشارية أيضًا إلى انخفاض مستويات التفاعل بين جيل الألفية الأصغر سنًا وجيل Z، الذين أفادوا بوجود انخفاضات كبيرة في الشعور بالاهتمام وغياب فرص التعلم والتطور في العمل.

يمكن أن يؤدي غياب البرامج الفعالة التي تعزز الالتزام والتطور المهني إلى مخاطر كبيرة على القوى العاملة. وفقًا لأحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "مستقبل الوظائف"، من المرجح أن تتعرض 22% من الوظائف للتغيير الجذري في السنوات الخمس المقبلة.

كما يتوقع أصحاب العمل أن تتغير 39% من المهارات المطلوبة في سوق العمل بحلول عام 2030. وباختصار، ما لم ينخرط العمال بنشاط في مستقبل العمل، فسيكونون هم والمؤسسات التي يعملون بها في خطر.