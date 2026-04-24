كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تفاعل الموظفين

يشير الذكاء الاصطناعي (AI) في تفاعل الموظفين إلى التطبيق الواسع للتعلم الآلي (ML)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتحليلات التنبئية، والذكاء الاصطناعي التوليدي لفهم وتحسين تجربة الموظفين.
بينما تشير تجربة الموظف إلى الشعور العام برفاهية الموظف وإنتاجيته، فإن تفاعل الموظفين يركز بشكل خاص على موضوعات مثل التفاني في العمل والإخلاص العاطفي. يتمتع الموظفون المتفاعلون بدرجة عالية بالحماس والتحفيز في عملهم، ما يجعلهم أكثر قدرة على تقبل الظروف المتغيرة وتحقيق النجاح المؤسسي على المدى الطويل.
في السابق، كانت المؤسسات تعتمد على الاستطلاعات أو مراجعات المديرين لتسهيل تفاعل الموظفين، بينما يوفر الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية والمديرين معارف مستمرة في الوقت الفعلي حول شعور الموظفين—وما هم في أمس الحاجة إليه. يمكن أن يكون قياس مدى تفاعل الموظفين أمرًا ملحًا خاصة في أوقات التحول المؤسسي أو تبني الذكاء الاصطناعي، حيث لا تكون الأدوات ومهام سير العمل الجديدة فعالة إلا عند دمجها بالكامل في العمل اليومي.
وفقًا لمؤسسة Gallup، التي تقيس عدد العمال في الولايات المتحدة الذين يشعرون بأنهم "متفاعلون بنشاط"، فإن التفاعل في انخفاض مستمر منذ أن بلغ ذروته في عام 2020. وتشير الشركة الاستشارية أيضًا إلى انخفاض مستويات التفاعل بين جيل الألفية الأصغر سنًا وجيل Z، الذين أفادوا بوجود انخفاضات كبيرة في الشعور بالاهتمام وغياب فرص التعلم والتطور في العمل.
يمكن أن يؤدي غياب البرامج الفعالة التي تعزز الالتزام والتطور المهني إلى مخاطر كبيرة على القوى العاملة. وفقًا لأحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "مستقبل الوظائف"، من المرجح أن تتعرض 22% من الوظائف للتغيير الجذري في السنوات الخمس المقبلة.
كما يتوقع أصحاب العمل أن تتغير 39% من المهارات المطلوبة في سوق العمل بحلول عام 2030. وباختصار، ما لم ينخرط العمال بنشاط في مستقبل العمل، فسيكونون هم والمؤسسات التي يعملون بها في خطر.
يقول Pete Teigen، خبير إستراتيجي في تجارب الموظفين في ®IBM Consulting: “الشركات الكبرى أصبحت مطالبة بشكل متزايد بتعزيز بيئات عمل إيجابية ومرنة ومتفهمة لتلبية احتياجات الموظفين والاحتفاظ بأفضل المواهب.” “ولكن، ولعل الأهم من ذلك، أن الموظفين الراضين والمتفاعلين الذين يتمتعون بأنظمة دعم قوية هم الأكثر إنتاجية والأكثر قدرة على تقبل التغيير.” وكما توصلت شركة IBM، يتبنى الموظفون هياكل الأعمال الجديدة بنسبة 34% أكثر عندما يكون تفاعل الموظفين محور التصميم التحولي.
بالنسبة إلى قادة الموارد البشرية الذين يواجهون الانفصال المتزايد وتراجع الرضا الوظيفي، يمكن أن يتيح تبني الذكاء الاصطناعي برامج تفاعل حيوية على نطاق واسع. يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي معالجة المهام الروتينية، ما يسمح للعاملين البشريين بالتركيز على المهام الحساسة أو التي تتطلب تدخلاً بشريًا مكثفًا.
يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى تسهيل برامج التعلم المخصصة أو التعليقات المستمرة، ما يضمن عدم إهمال أي موظف. وباستخدام التحليلات التنبئية، يمكن للمؤسسات التنبؤ بمعدلات الاحتفاظ أو متطلبات تطوير المهارات والاستجابة للظروف المتغيرة بسرعة.
يعمل برنامج الذكاء الاصطناعي الناجح الخاص بتفاعل الموظفين على تحويل الإجراءات الدورية إلى علاقة مستمرة بين الموظفين والمؤسسة.
يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي زيادة إنتاجية الموارد البشرية وتعزيز التفاعل في الشركة. تعرف IBM هذا التحول جيدًا، حيث بدأت الشركة تحولاً واسعًا في الموارد البشرية في عام 2017. وقد أدى هذا العمل إلى إنشاء AskHR، وهو وكيل ذكاء اصطناعي يعالج عشرات الملايين من التفاعلات سنويًا.
وفي الوقت نفسه، يفتخر قسم الموارد البشرية في IBM بحصوله على درجة عالية في صافي نقاط الترويج تبلغ +74. تشمل بعض المزايا الأكثر وضوحًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعل الموظفين ما يلي:
يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي على كامل دورة عمل الموظف، بدءًا من مرحلة التأهيل وحتى إنهاء الخدمة. وفيما يلي بعض المجالات الأساسية التي يُطبق فيها:
من خلال أتمتة مهام الموارد البشرية، يعالج الذكاء الاصطناعي العمليات الروتينية للموارد البشرية بما في ذلك الاستعلامات عن الاستحقاقات، والاستفسارات عن السياسات، وطلبات الإجازة، ومستندات التأهيل. يتيح هذا التحول لفرق الموارد البشرية إمكانية التركيز على العمل الثقافي الأعلى قيمة حيث يكون للبصيرة البشرية التأثير الأكبر. ومع تقليل الوقت المخصص للمهام المتكررة، يمكن لقادة الموارد البشرية تطوير مبادرات تفاعل إبداعية وتمكينية للموظفين.
يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي المديرين من خلال تقديم تغذية راجعة فورية أو دعم توجيهي، ما يسد الفجوة بين التقييمات السنوية وأنواع محادثات التطوير المستمرة التي يحتاجها الموظفون.
يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الفجوات في المهارات الفردية مقابل الاحتياجات المؤسسية، وتقديم برامج تعليمية مخصصة وتوصيات التنقل الداخلي التي تتطور باستمرار مع نمو الموظفين وتغير الأعمال.
يتفوق الذكاء الاصطناعي في توفير اتصالات شخصية على نطاق واسع، ما يسمح للموظفين الأفراد بتلقي معلومات ذات صلة وفي الوقت المناسب من مكان العمل. وقد يخصص الذكاء الاصطناعي المراسلات الداخلية مثل رسائل المتابعة أو رسائل التقدير بناءً على الأدوار أو التفضيلات الفردية. يساعد هذا النهج على جعل الاتصالات الرسمية تبدو حقيقية بدلاً من أن تكون عامة.
الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم بشكل متزايد لمطابقة الأفراد مع أدوار محددة وتحديد مخاطر المغادرة. ومن خلال تحليل معدل الاستقالة والبيانات التاريخية المتعلقة بسلوكيات الموظفين—إلى جانب نقاط البيانات التقليدية مثل استطلاعات تفاعل الموظفين—يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي تحديد المشكلات المحتملة بشكل استباقي. تُسهّل هذه المعارف التدخل في الوقت المناسب. فعلى سبيل المثال، إذا بدا أن أحد الموظفين ذوي الأداء العالي غير متفاعل، فمن المتوقع أن تنبه هذه الأنظمة المدير، ومن ثَم يمكنه مناقشة التحديات والفرص الجديدة مع ذلك الموظف.
بينما قد تقيس برامج تفاعل الموظفين التقليدية المشاعر والنمو سنويًا، يمكن للاستطلاعات الأقصر والأكثر تكرارًا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أن توفر معارف عملية على الفور. وباستخدام تحليل المشاعر في المراسلات الرسمية، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تستخرج المواضيع الناشئة والنبرات العاطفية السائدة عبر الفرق بسرعة، ما يتيح للقيادة إمكانية الوصول إلى أحدث بيانات الموظفين الممكنة.
ووفقًا لقول Robert Enright، الشريك المساعد لإستراتيجيات القوى العاملة في IBM Consulting، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تُعد بارعة أيضًا في تحديد المرشحين الداخليين ذوي القدرات المناسبة للوظائف الشاغرة. ويمكن للذكاء الاصطناعي، حسب قوله، أن "يسلط الضوء على قابلية التعليم والفرص الداخلية لتوسيع نطاق مجموعة المواهب المتاحة بدلاً من تضييقها من خلال التوقعات غير الواقعية". ومن خلال تقديم طرق متعددة للتطوير المهني بشكل استباقي، يمكن للمؤسسات إبقاء العمال متفاعلين باستمرار.
يُمكّن تحليل الذكاء الاصطناعي القائم على البيانات قادة الموارد البشرية من قياس مدى التفاعل عبر الأقسام والوظائف. ويتيح هذا التحليل لهم إمكانية قياس مدى التفاعل مقابل معايير المجال أو نمذجة مدى فعالية مبادرات تفاعل محددة.
تطبق هذه المنصات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الآلية (RPA) لتبسيط عمليات الموارد البشرية المتكررة. وتشمل الإمكانات الشائعة مهام سير العمل الآلية للتأهيل، وإدارة الاستحقاقات، وتتبع الامتثال. ومن خلال إلغاء المعالجة اليدوية للمهام الكبيرة، فإنها تقلل من الأخطاء وتُمكّن فرق الموارد البشرية من العمل الإستراتيجي، بما في ذلك تعزيز علاقات أكثر تماسكًا مع بقية الموظفين.
تعالج أدوات الذكاء الاصطناعي الحواري الموجهة للموظفين مجموعة واسعة من استفسارات الموظفين على مدار 24 ساعة يوميًا. ويمكنها الإجابة عن الاستفسارات حول سياسات الموارد البشرية، وتوجيه الموظفين خلال العمليات الإدارية، ودعم تأهيل الموظفين الجدد، وتسهيل عمليات المتابعة أو تقارير التقدم. كما أنها تصعد عادةً الحالات المعقدة إلى موظفي الموارد البشرية. وتعمل الأنظمة المتقدمة على تخصيص التفاعلات بناءً على التفاعلات السابقة، بالإضافة إلى أدوار الموظفين.
يأخذ الذكاء الاصطناعي الوكيل هذه المفاهيم إلى أبعد من ذلك، حيث يجمع إجراءات متعددة مع أقل قدر من الإشراف البشري. فعلى سبيل المثال، يعمل الوكيل الافتراضي الداخلي لشركة IBM، AskHR، على أتمتة أكثر من 80 مهمة موارد بشرية ويُجري أكثر من 2.1 مليون محادثة مع الموظفين سنويًا. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا تحديد الفجوات في المهارات، والتوصية ببرامج تدريب مخصصة، وأتمتة سير عمل تطوير المهارات—ما يعزز ثقافة النمو المستمر والخدمة الذاتية.
تطبق أدوات التحليلات التنبئية التعلم الآلي على بيانات القوى العاملة لتوليد معارف عملية حول تحفيز الموظفين ورفاهيتهم. ويمكن لهذه الأنظمة التنبؤ باستقالة الموظفين ومراقبة سلامة الفرق الفردية. وعادةً ما تُعرض هذه المخرجات على قادة ومديري الموارد البشرية من خلال لوحات المعلومات، ما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات بدلاً من الاستجابات التفاعلية للمشكلات الفورية.
تتجاوز منصات الأداء المحسنة بالذكاء الاصطناعي دورة التقييمات السنوية لدعم التغذية الراجعة المستمرة ومواءمة الأهداف طوال العام. وقد تشمل بعض مزايا هذه الأنظمة تتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف تلقائيًا، وملخصات أداء الموظفين، وجمع التعليقات في الوقت الفعلي، إلى جانب تحديد الفجوات في المهارات.
تتطلب مراقبة أنماط التواصل والبيانات السلوكية اتباع نهج حذر تجاه مخاوف الخصوصية. ففي غياب الحماية القوية للبيانات والممارسات الشفافة لجمع البيانات، قد تجد المؤسسات أن الموظفين يشعرون بأنهم يخضعون لإدارة دقيقة أو مراقبة مستمرة. ومن ثَم، يجب على قادة الأعمال وضع حدود واضحة بين تحليلات القوى العاملة الشرعية والمراقبة المتطفلة. ثم يجب عليهم توضيح تلك الحدود بشكل صريح للموظفين، موضحين البيانات المجمعة، وكيفية استخدامها، والقرارات التي تؤثر فيها.
عندما تضع المؤسسات ثقة مفرطة في المخرجات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، فإنها تخاطر بالاستغناء عن البصيرة البشرية والتفهم اللذين تتطلبهما إدارة الأشخاص الفعالة. يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحديد الأنماط، لكنه لا يستطيع تفسير الفروق الدقيقة. كما لا يمكنه بناء الثقة الشخصية المتبادلة التي تدفع إلى التفاعل الحقيقي. يجب أن تكون لسير عمل الذكاء الاصطناعي أهداف محددة يمكن تحقيقها، ويجب أن تكون سلسلة المسؤولية عن الرقابة واضحة.
الأتمتة المفرطة لتفاعلات الموارد البشرية الحساسة—مثل الشكاوى، أو العمليات التأديبية أو الإفصاحات الصحية—تجعل الموظفين يشعرون بالتجاهل وغياب الدعم.
يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على بيانات القوى العاملة التاريخية أن ترسخ أو تعزز التحيزات القائمة في كيفية تقييم الموظفين أو التوصية بتطويرهم المهني. وفي غياب عمليات تدقيق التحيز المنتظمة وبيانات التدريب المتنوعة، تخاطر أنظمة التفاعل المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالإضرار بالموظفين الذين صُممت لدعمهم.
تتطلب برامج التفاعل الناجحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر بكثير من مجرد اختيار التقنية. فهي تتطلب اتباع نهج متعمد يركز على الموظفين ويربط التحليلات بالإجراءات. وتتضمن بعض الإستراتيجيات الرئيسية ما يلي:
تبني الذكاء الاصطناعي من دون خطة حاسمة لكيفية استخدامه وما المشكلات التي سيحلها، لن يحقق قيمة حقيقية. تحديد تحديات التفاعل مثل ارتفاع معدلات الاستقالة أو انخفاض عدد الموظفين الجدد قبل اختيار الأدوات. وضع مقاييس للنجاح وآليات دورية للتغذية الراجعة حتى تتمكن الفرق من قياس مدى الفعالية بمرور الوقت.
قبل التنفيذ، حدد البيانات التي ستجمعها وكيفية تخزينها ومن يمكنه الوصول إليها ومدة الاحتفاظ بها. نفِّذ عملية مراجعة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام عالية المخاطر.
كشف استطلاع حديث أنه بينما يعتقد 76% من المديرين التنفيذيين أن الموظفين متحمسون لتبني الذكاء الاصطناعي، إلا أن 31% فقط من المساهمين الأفراد يوافقونهم الرأي. لذا يجب على قادة الأعمال أن يكونوا يقظين ليس فقط في توضيح كيفية نشر الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا في توضيح كيفية مساعدة الموظفين وتعزيز العمل بشكل عام.
ويجب على المديرين أن يكونوا صريحين مع الموظفين حول أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة، وما البيانات التي تجمعها، وكيفية توليد المعارف، والقرارات التي قد تؤثر فيها. فالشفافية تُعد شرطًا أساسيًا لبناء الثقة، والتي بدورها تحدد ما إذا كانت بيانات التفاعل حقيقية أم لا.
تستخدم أكثر تطبيقات التفاعل المدعومة بالذكاء الاصطناعي فعالية البيانات لتحفيز النمو، وليس لقياسه فحسب. فعندما يرى الموظفون أن معارف الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى توصيات أفضل لتجربة التعلم أو محادثات أكثر جدوى مع المديرين، يكونون أكثر ميلاً للثقة بتلك الأنظمة.
من الناحية المثالية، يعمل الذكاء الاصطناعي على توجيه ومساعدة البشر على صناعة القرار، لا على أن يحل محلهم. ينطبق هذا النهج في المواقف عالية المخاطر مثل إدارة الأداء والترقية. ضع سياسات واضحة بشأن القرارات التي تتطلب مراجعة بشرية بصرف النظر عن مخرجات الذكاء الاصطناعي وتأكد من إمكانية وصول الموظفين باستمرار إلى نقطة تواصل بشرية لحل المشكلات المصيرية.
