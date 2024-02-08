إنشاء تجارب موظفين استثنائية

أصبح قادة الموارد البشرية يرون الموظفين بشكل متزايد ليس فقط كجزء من القوى العاملة، بل كأفراد مميزين يؤدون أدوارًا متعددة. وهذا النهج الشامل للفرد يمثِّل تحولًا جذريًا يعترف بالطبيعة متعددة الجوانب للأشخاص والبيئات التي يتنقلون فيها. من باب المصادفة، يعتبر الموظفون أولوياتهم الشخصية والمهنية مترابطة ومؤثرة بشكل متبادل، ويرغبون في أن ينظر أصحاب العمل إلى الأمر بالطريقة نفسها. في استطلاع حديث، أشار أكثر من 70% من الموظفين إلى أن ظروف العمل والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية والمرونة هي الأكثر أهمية بالنسبة لهم.



خلال فترة عملهم في الشركة، يمرّ الأشخاص بالعديد من التغيرات التي تؤثِّر ليس فقط في ما يقدمونه، بل أيضًا في نوع الدعم الذي يحتاجونه من صاحب العمل. يمكن للموارد البشرية مساعدة الموظفين على التعامل مع هذه التغيّرات بعدة طرق، بما في ذلك وضع خارطة مهنية تتوافق مع خبراتهم وأهدافهم، وتقديم الدعم خلال مراحل التخطيط الأسري المختلفة، وإنشاء بيئة عمل مادية تلبي احتياجاتهم في الوصول وتعكس سماتهم الشخصية، أو توفير ترتيبات عمل مرنة.

أصبحت الموارد البشرية الآن مسؤولة عن تعزيز حياة الموظفين بشكل كامل وتجاوز التفاعلات القصيرة الأمد من خلال تجارب مدعومة بالتكنولوجيا، مثل الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي وسير العمل الذكي والمساعدين الافتراضيين وروبوتات المحادثة والمساعدين الرقميين. ودمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في كل عملية يُتيح للموظفين التركيز على ما يهمهم كأفراد. هذه المهمة معقدة، ولكن عند تنفيذها بعناية، تؤدي هذه الاستثمارات إلى تجربة موظف قوية يمكن أن تساعد الموظفين على أن يكونوا أكثر سعادة وإنتاجية في عملهم.

على الرغم من أن الموارد البشرية ليست المسؤولة الوحيدة عن تجربة الموظف في المؤسسة، فإن أقسام الموارد البشرية أصبحت بشكل متزايد من أبرز المدافعين عن التجربة الجديدة للموظف. بينما تساعد الموارد البشرية على إعادة تصوُّر تجربة الموظف، فإنها تتحول نحو نموذج تقديم مستوحى من تجربة المستهلك، يتميز بالمرونة والاستباقية والتخصيص والملاءمة والتركيز على النتائج. ويجب على المؤسسات أيضًا استثمار الخيال والرؤية والتعاطف على مستوى المؤسسة بأكملها للتفاعل بشكل مبتكر مع الأفراد الذين يتطلعون إلى البساطة والاستقلالية.