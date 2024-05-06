تعتمد الدراسات السريرية الناجحة على توظيف المشاركين المتنوعين والاحتفاظ بهم بكفاءة. ومع ذلك، يواجه المتخصصون في التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم تحديات واضحة في هذه المجالات. في هذا الفصل من سلسلة IBM حول الابتكار في التجارب السريرية، نسلط الضوء على استراتيجيات رئيسية لتعزيز سرعة التوظيف، ما يساعد في ضمان التنوع واستغلال التطورات الرقمية. يُعد الدمج بسلاسة بين هذه العناصر أمرًا ضروريًا لتحقيق نجاح متقدم في التطوير السريري.
وتُعدّ صعوبات التوظيف هي السبب الرئيسي لعمليات إنهاء التجارب. في حين أن المعدل الإجمالي لإنهاء التجارب السريرية قد انخفض بمرور الوقت، إلا أن انخفاض معدلات الاستحقاق داخل التجارب يظل هو السبب الأكثر شيوعًا لإنهاء التجارب. غالبًا لا يدرك الجمهور أن أمامه خيار المشاركة في التجارب السريرية.
وتبدو هذه الفجوة المعرفية أكثر وضوحًا بين فئات الأقليات. بالنسبة للأشخاص الذين يسجلون في التجارب السريرية، يقول الغالبية العظمى أنهم يحفزون أنفسهم على الاستمرار في المشاركة، كما هو موضح في الشكل التوضيحي 1. ويشير محللو الصناعة إلى أن معدلات الانسحاب من التجارب السريرية في المرحلة الثالثة قد تصل في بعض الأحيان من %20 إلى %30. وهذا يؤكد الحاجة إلى إعادة تحديد أدوار مسؤولي التجارب والمحققين في العملية.
ومع ذلك، فإن معدلات التغيير العالية بين الباحثين في التجارب السريرية تساهم أيضًا في عدم الكفاءة وعدم الاستقرار وزيادة التكاليف. يكشف تحليلنا لقاعدة بيانات نظام معلومات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA 1572 BMIS) التي تم الإبلاغ عنها طواعية عن نقص محتمل في استدامة مجموعة المحققين، سواء في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) أو على مستوى العالم (الشكل التوضيحي 2). لقد انخفض عدد المحققين السريريين لأول مرة، خاصةً بين المحققين من خارج الولايات المتحدة.
أخيرًا، تُعد معالجة نقص التنوع الديموغرافي في التجارب السريرية أمرًا بالغ الأهمية. في عام 2022، كان أقل من %10 من المشاركين في التجربة للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من ذوي البشرة السوداء، وكان أقل من %12 من الآسيويين، وأقل من %13 من ذوي الأصول الإسبانية، وكانت النساء أقل من %50 (الشكل التوضيحي 3)، وهو ما لا يعكس تعداد السكان الحالي في الولايات المتحدة. وبعد إدراك هذه الفجوة، يؤكد المنظمون على أهمية التنوع الأكبر.
على سبيل المثال، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إرشادات في نوفمبر 2020 بعنوان "تعزيز تنوع مجموعات التجارب السريرية." في أبريل 2022، أصدروا مسودة إرشادية أخرى بعنوان "خطط التنوع لتحسين تسجيل المشاركين من الفئات العرقية والإثنية الممثلة قليلة التمثيل في التجارب السريرية: إرشادات للصناعة"، بهدف تقديم توصيات للرعاة لزيادة تسجيل المجموعات قليلة التمثيل.
هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تساهم في التحديات المتمثلة في عدم كفاية حجم المرضى وبطء سرعة التوظيف في التجارب السريرية:
تشتهر البروتوكولات المعقدة والصارمة بتأخير التجارب السريرية وتقليل مشاركة المرضى. يُعد ضمان توافق الافتراضات المبكرة مع التنفيذ في العالم الحقيقي أمرًا بالغ الأهمية. ندخل عصر تقييم بروتوكولات قائم على البيانات: باستخدام أدوات المقارنة والنمذجة التنبؤية لقياس تعقيدات البروتوكول والتنبؤ بأعداد المرضى المؤهلين، والتي تدعم بعد ذلك تعديلات البروتوكول.
يكشف التعمق في بيانات التجارب التاريخية مع تصنيف تعقيد البروتوكول أيضًا عن رؤى ذهبية، خاصة فيما يتعلق بالعناصر التي تركز على المريض. تشمل الجوانب الرئيسية التي يجب تسليط الضوء عليها في تصميم البروتوكول طبيعة المنتج البحثي وتصميم الدراسة وتعريف نقطة النهاية ومعايير الأهلية والعبء الإداري ووجود عمليات زائدة عن الحاجة والوقت الذي يحتاج المريض إلى استثماره للمشاركة. فهم هذه الأبعاد يصقل القدرة على جذب المشاركين. ولا يُعدّ تكرير البروتوكولات التجريبية أمرًا يحدث لمرة واحدة؛ إنه مهمة متطورة ومتعددة التخصصات، تُثريها دروس الماضي لتشكيل تصاميم التجارب المستقبلية (الأكثر فعالية).
يمكن أن يكون التعلم من بيانات البروتوكول السابقة واستخدام أحداث السيناريوهات التي تم إنشاؤها اصطناعيًا لتحسين معايير التضمين والاستبعاد قويًاً لتحقيق تصميم تجريبي فعال. ومن خلال الضبط الدقيق لهذه المعايير، يمكن للبروتوكولات أن تساعد في جذب مجموعة مستهدفة وأكثر صلة من المرضى، ما يؤدي إلى تسريع عملية التوظيف.
عندما يتسق المرضى مع معايير التضمين بشكل أكثر دقة، تزداد استعدادهم للتسجيل. أكدت إرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعام 2020 على توسيع نطاق معايير الأهلية والحد من الاستثناءات غير الضرورية. معايير الأهلية الأوسع لا تسهل فقط التوظيف، بل تعزز أيضًا التنوع، ما يساعد على ضمان تجربة سريرية أكثر شمولاً وتكاملاً.
تتمتع أحدث التطورات في النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) بالقدرة على تسريع عمليات تصميم البروتوكولات بشكل كبير. قد تؤثر الطريقة اليدوية الحالية التي تتطلب جهدًا كبيرًا على سرعة النتائج ودقتها وصحتها. تُظهر نماذج LLM فهمًا فائقًا للعلاقات الدلالية بين الكيانات ضمن معايير التضمين والاستبعاد. كما أنها تمتلك قدرات توليد الاستعلامات التي يمكنها أتمتة عملية تحديد المرضى المطابقين للتجارب، ما يسرع من عملية بدء التجارب.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الشبكات التنافسية التوليدية (GAN) لمحاكاة سيناريوهات التوظيف الحقيقية، ما يزيد من تحسين تصميم البروتوكولات. تُعد هذه التطورات التقنية بتحسينات جوهرية في تصميم البروتوكول، ما يعزز في النهاية تسجيل المرضى.
أصبحت التجارب السريرية اللامركزية (DCT) أكثر انتشارًا لأنها تساعد في التخلص من العقبات التقليدية في مشاركة المرضى في البحث السريري. من خلال التخلص من القيود الجغرافية وزيادة إمكانية الوصول وتوسيع قاعدة المشاركين، لا تحسن التجارب السريرية اللامركزية من عملية التوظيف والاستبقاء فحسب، بل تعزز أيضًا تنوعًا أكبر، وترحب بالمشاركين من المجتمعات المحرومة.
دعمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مسودة إرشاداتها الصادرة في مايو 2023، اعتماد التجارب السريرية اللامركزية في الأدوية والمستحضرات البيولوجية والأجهزة الطبية، مسلطةً الضوء على مزاياها مثل تعزيز راحة المريض وتقليل عبء مقدمي الرعاية وتوسيع نطاق الوصول إلى فئات سكانية متنوعة وزيادة إنتاجية التجارب ودعم البحث على مجموعات المرضى النادرة أو المقيدة الحركة.
تُعد تقنيات وبرمجيات الصحة الرقميةجزءًا لا يتجزأ من تقنيات وبرامج الصحة الرقمية. يعمل الارتفاع في نشر النتائج الإلكترونية التي يبلغ عنها المرضى (ePRO) وتقييمات النتائج السريرية الإلكترونية (eCOA) والموافقة الإلكترونية المستنيرة (eConsent) من 2020 إلى 2021، والتي تقودها منظمات البحث التعاقدي بشكل أساسي على تأكيد هذا التحول.
أصبح دمج الرعاية الصحية عن بُعد، والمراقبة الفورية عبر أجهزة مثل Activity Tracker وأجهزة مراقبة ضغط الدم وغيرها من الأدوات الرقمية أمرًا شائعًا في العديد من المجالات العلاجية. تلعب أجهزة الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) دورًا أكبر ويمكن دمجها في التجارب السريرية اللامركزية. يُحدث التقدم السريع لهذه التقنيات ثورة في نماذج التجارب السريرية.
تفعل التقنيات الصحية الرقمية والبرمجيات أكثر من مجرد تعزيز سهولة الوصول والكفاءة في التجارب السريرية. كما أنها تمهد الطريق إلى عالم بيانات السلوك الرقمي. يمكن لهذه المجموعة الكبيرة من البيانات أن توفر رؤى حول سلوكيات المرضى. في بعض الحالات، يمكن لجهاز قابل للارتداء واحد أن يجمع 120 مليون نقطة بيانات يوميًا لكل مريض. يوفر الوصول إلى هذا الحجم الهائل من بيانات السلوك اليومية فهمًا شاملاً لكل مريض، ويعزز المشاركة الشخصية.
ويتم تعزيز هذا التحول نحو الرعاية التي تركز على المريض فيما يتعلق بتوظيف المرضى في التجارب السريرية والاحتفاظ بهم. علاوة على ذلك، ومن خلال الانتقال بعيدًا عن النموذج التقليدي القائم على الموقع، يمكن للتجارب السريرية الاستفادة من البيانات على مستوى الدولة، وتحديد الفئات ضعيفة التمثيل، ما يشجع على تحقيق تنوع أكبر داخل مجموعات التجارب السريرية.
يمكن أن يؤدي تكوين تحالفات مع أطباء الرعاية الأولية في المجتمع إلى تعزيز المشاركة في التجارب السريرية بشكل كبير. نظرًا لعلاقاتهم الطويلة مع المرضى وفهمهم المتعمق لتاريخ المرضى، يوفر مقدمو الرعاية الأولية مدخلاً لمجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاركين المحتملين في التجربة. لا يمكن التقليل من شأن علاقة الثقة بين المرضى وفريق الرعاية الأولية الخاص بهم.
إذ يمكن لإشارة من طبيب موثوق به أن تؤثر بشكل كبير على قرار المريض بالمشاركة في التجربة، ما يؤدي إلى تعزيز أرقام التسجيل بشكل كبير. لا يقتصر إشراك فريق الرعاية الأولية على تحسين التوظيف فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى رفع الجودة الشاملة للتجارب.
يتمتع أطباء الرعاية الأولية بإمكانية الوصول إلى كميات هائلة من البيانات الخاصة بالمرضى، بما في ذلك المعلومات المنظمة وغير المنظمة، بالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو الطبية. يمكن للتعلم الآلي ونماذج الشبكات العصبية العميقة تحليل هذه البيانات بفعالية لتحديد الأنماط والترابطات والعلاقات، وهو أمر مفيد بشكل خاص لفهم الملف الشخصي الفريد للمريض.
يمكن أن تساعد نماذج رؤية الكمبيوتر، مثل نماذج الشبكات العصبية، الأطباء في اكتشاف وتصنيف الأمراض في صور طبية ثنائية وثلاثية الأبعاد. حسنت نماذج الأساس الحديثة لرؤية الكمبيوتر دقة مهام تصنيف الصور بشكل كبير.
يوفر دمج الذكاء الاصطناعي (AI) مع الرعاية الأولية مزايا كبيرة في مجال التجارب السريرية. من خلال استخلاص الرؤى من تنسيقات بيانات المرضى المتنوعة، يمكن لأطباء الرعاية الأولية تحقيق فهم أعمق لملفات المرضى الشخصية. يمكن أن تكون هذه الرؤى الطبية أساسية في تحسين بروتوكولات التجارب لتتوافق بشكل أوثق مع تجارب المرضى الحقيقية وتساعد في ضمان الرقابة المستمرة على سلامة المرضى. عندما ينخرط المرضى في تجارب تحت الرعاية المستمرة لطبيبهم، تزداد احتمالية مشاركتهم المستمرة، ما يقلل من حالات الانسحاب.
استنادًا إلى بيانات مسح الاتجاهات الوطنية لمعلومات السلامة لعام 2020، أفاد 41.3٪ من 3772 بالغًا أمريكيًا مشمولين بالاستطلاع بعدم معرفتهم بالتجارب السريرية. ويتطلب رفع مستوى هذا الوعي توجهًا تسويقيًا هادفًا باستخدام أدوات مثل الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع قادة الرأي الرئيسيين والحملات المؤثرة لسد الفجوة مع المرضى المحتملين.
تؤكد الدراسات التي أجريت على مدى السنوات العشر الماضية على الدور العميق للثقة في تحديد المشاركة في البحث السريري، خاصةً بين الفئات قليلة التمثيل. الرؤية تكشف أن الثقة، أو غيابها، هي العامل الأساسي المحدد للمشاركة. تشمل المخاوف السائدة المتعلقة بالثقة المخاوف من سوء المعاملة والاستغلال والعواقب غير المقصودة.
لقد أثبتت هذه الأساليب الثلاثة فعاليتها:
لذا فإن اتباع نهج تسويقي دقيق ومصمم خصيصًا يرفع من مستوى رؤية التجارب السريرية. علاوة على ذلك، من الضروري معالجة وبناء عامل الثقة، لأنه يلعب دورًا أساسيًا في التأثير على قرارات المشاركة. وللاستراتيجيات المدرجة دور أساسي في توسيع الوعي وتعزيز الثقة بين المشاركين المحتملين.
يعمل دمج القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الأدوية الحيوية على تحويل اختيار مواقع التجارب السريرية، ويعزز خبرة الذكاء الاصطناعي القابلة للتوسع، ويساعد في ضمان كفاءة التكلفة. تتفوق خوارزميات الذكاء الاصطناعي باستمرار على الطرق التقليدية من خلال تحليل بيانات التوظيف المعقدة، ما يساعد في ضمان التوقع الدقيق للدراسة والإشارات والتوظيف حسب الدولة. من خلال التنبؤ بمعدلات التسجيل بدقة، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تقليل المخاطر المالية وتحسين الاستراتيجية ودعم الميزانية لتجنب الانتكاسات والتأخيرات المحتملة.
علاوة على ذلك، فإن الحصول على رؤى فورية حول الأداء يعمل على إبقاء الطرف المعني على اطلاع بديناميكيات التسجيل ويحدد بسرعة عنق الزجاجة المحتملة ويمهد الطريق لصناعة القرار ذا الأسلوب الرشيق وإجراء التعديلات اللازمة. تتيح أتمتة الذكاء الاصطناعي تتبع الأداء في الوقت الفعلي، وتُرسل تنبيهات موجَّهة وتُساعد في ضمان إعداد تقارير مبسطة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أفضل آليات العمل التالية لديها القدرة على تقديم توصيات في الوقت الحقيقي بشأن التدابير الأكثر تأثيرًا لتحسين أداء الموقع. تساعد هذه المرونة على ضمان عدم انقطاع التجارب، وتقلل من الاضطرابات، وتمكّن الأطراف المعنية من التعامل بمهارة مع التحديات غير المتوقعة.
في البيئة المعقدة للتجارب السريرية، تستمر التحديات المزدوجة للتوظيف والاحتفاظ، وغالبًا ما تشكل عواقب كبيرة أمام التقدم في مجال صناعة الأدوية. ومع ذلك، مع التبني الاستراتيجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكننا إعادة تشكيل هذا السرد بشكل جماعي. تتصدر IBM اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجال الأدوية، ما يعكس التزامنا بتحسين هذا المجال.
ومن خلال تصميمات البروتوكولات المخصصة ونماذج التجارب اللامركزية والتعاون الثري في مجال الرعاية الأولية ومساعي التسويق الإستراتيجية والدقة العالية للمحركات التنبؤية، يمكننا تجاوز هذه الحواجز.
إن السعي لتحقيق تجارب سريرية أسرع ومتنوعة وقوية ليس مجرد طموح، بل واقع يمكن تحقيقه. يمتلك المتخصصون السريريون على مستوى العالم الأدوات والرؤى والآن حان الوقت لاستخدامها عن قصد. لمن هم مستعدون لإحداث ثورة في عالم البحث والتطوير، تذكروا أن الابتكار ليس مجرد تقنية؛ بل يتعلق باستغلال كل الموارد المتاحة لبدء عصر جديد من التميز السريري.