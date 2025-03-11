الأسلوب الرشيق وإدارة الأعمال التقنية (TBM): تحويل أعمال تكنولوجيا المعلومات إلى الأفضل

*Dean Leffingwell هو مبتكر إطار العمل الرشيق الموسّع (SAFe®) والمؤسس المشارك لشركة Scaled Agile, Inc. إنه يعمل مع شركات تعمل على توسيع نطاق الأسلوب الرشيق من بضعة فرق إلى عشرات—بل ومئات—الفرق التي تقوم ببناء أنظمة وحلول برمجية واسعة النطاق.
إن فِرَق العمل ليست جديدة على تطبيق منهجية الأسلوب الرشيق. في الواقع، هذه العملية يزيد عمرها عن 20 عامًا. لماذا كل هذا الاهتمام الآن؟
تلخيصًا لما قاله أحد محللي تكنولوجيا المعلومات: "قبل بضع سنوات فقط، كانت الشركات تطبق بعض منهجيات الأسلوب الرشيق، وكانت تنفق ما بين 5 ملايين و10 ملايين دولار أمريكي على برامج الأسلوب الرشيق. وعلى أساس الاستثمار والحوكمة النسبي، لم يكن يهم حقًا كيف تم إنفاقها أو على ماذا تم إنفاقها. لقد كانت تجربة مثيرة للاهتمام، وأعجبتهم النتائج. لكنهم الآن يتطلعون إلى برامج تتطلب استثمارات تتراوح بين 50 مليون دولار أمريكي إلى 100 مليون دولار أمريكي أو أكثر من الاستثمارات، وسيتم تنفيذها بالأسلوب الرشيق. وهذا يغير كل شيء."
هذا الجانب يحظى باهتمام الإدارة العليا، حيث يدرك بشكل خاص كبار مسؤولي المعلومات وكبار المديرين الماليين أنهم لم يعد بإمكانهم تجاهل منهجية الأسلوب الرشيق بعد الآن؛ فهي على وشك تجاوز معظم العمليات في الشركة. إذا لم يطبقوا نماذج مالية وحوكمة جديدة الآن، فسوف يتم دهسهم.
اليوم، يتجلى الأداء التجاري للشركات التي نجحت في توسيع نطاق تطوير الأسلوب الرشيق في إصدارات أكثر تكرارًا، ووقت أسرع لطرح المنتجات في السوق، وجودة أعلى، ومشاركة أفضل للموظفين. يمكن أن تزيد الإنتاجية بشكل كبير، بنسبة 30%–50% مثلًا، مما يقلل الوقت اللازم لطرح المنتج في السوق عادةً بمرتين إلى ثلاث مرات أو أكثر. تزداد مشاركة الموظفين حيث يرى الأشخاص أن التعليمات البرمجية الخاصة بهم تصل إلى السوق بشكل أسرع ويتلقون تعليقات أسرع من مستخدميها.
الحقيقة هي أن الأسلوب الرشيق ليس بدعة. إنه اتجاه ضخم يحوّل الأعمال—وأعمال تكنولوجيا المعلومات—للأفضل.
اليوم، يتطلب الأسلوب الرشيق نوعًا مختلفًا من المشاركة مع الأعمال. في الماضي، ربما كان فريق تكنولوجيا المعلومات يقول: "حسنًا، هذا ما طلبته". قد يرد القسم التجاري على تسليمها (بعد عام) ويقول: "هذا ليس ما طُلب حقًا– وبالمناسبة، تطورت احتياجات العمل لتتطلب شيئًا آخر الآن."
لطالما كان لتكنولوجيا المعلومات منطق جميل، يتمثل في التعاون مع محللي الأعمال، تدوين المواصفات وإعداد دراسة الجدوى وبناء الحل ثم الانتقال إلى المرحلة التالية.
لكن الأمر لا يسير على هذا النحو حقًا. ن جانب تكنولوجيا المعلومات، الحقيقة هي كالتالي: الحل الذي تقدمه يكون جيدًا فقط عندما يقر أصحاب العمل بذلك. لا يهم إذا كتبته وفقًا للمواصفات. المهم فقط هو أن يقول صاحب العمل إنه يحل مشكلته ويرغب في مواصلة التعاون.
أدخل الأسلوب الرشيق (Agile). يجب على العاملين في مجالات الأعمال التي تستفيد من هذه التطبيقات المشاركة والبقاء منخرطين في تطوير الحل. لا يوجد شيء من قبيل: 'اكتب المواصفات، اكتب شيكًا، ثم انصرف'." الآن، التأثير على الأعمال كبير، لكن مستوى المشاركة المطلوب أعلى أيضاً. الطريقة الوحيدة لبناء حل هي بنائه معًا.
يشرك نموذج الأسلوب الرشيق الموسع مباشرةً صاحب العمل في تقديم التعليقات واتخاذ القرارات المستنيرة والتحديد المستمر لأولويات العمل وكل ما يلزم للتأكد من أن النتيجة النهائية تتوافق مع الحاجة الحالية. لقد تغيرت طريقة التسليم التقليدية. إن تطوير الحلول الرشيقة ليس وظيفة منعزلة أو سلسلة من المواصفات. إنها ليست حالة عمل تثبت هذه النقطة من الناحية النظرية. بل هي عبارة عن أشخاص يعملون معًا بشكل تعاوني على مدار الإطار الزمني الكامل للتطوير.
لسوء الحظ، لا تعمل نماذج التمويل التقليدية القائمة على المشروعات مع الأسلوب الرشيق. تُنشئ هذه المشاريع "عملاً مؤقتًا لأشخاص مؤقتين"، وبينما تعد طريقة ملائمة لتنظيم تفكيرك حول العمل الجديد، إلا أنها لا تدعم التدفق المستمر للقيمة.
في الأسلوب الرشيق، يمكنك إدارة العمل بطريقة مختلفة. ليس بالأعمال الفردية واستخدام الوقت؛ بل من خلال أجزاء صغيرة من القيمة ترغب في رؤية تدفقها عبر النظام في الوقت الفعلي. إن التأثير يكون مرئيًا على الفور عندما يقول أحدهم إن مؤسسته منظمة وظيفيًا، ثم يبدأ المشاريع ويقيس الاستخدام.
شعار الأسلوب الرشيق هو المنتجات وليس المشاريع. يمثل هذا تحولًا كبيرًا في طريقة تفكير المؤسسة بشأن الاستثمارات والتمويل والعائد، ويتطلب أدوات قائمة على القيمة بدلاً من المهام. إن الكثير مما هو موجود حالياً في المحاسبة التقليدية حول العمل القائم على المشاريع —مثل الجداول الزمنية، والتسجيل، والتقاط البيانات—يمثل عوائق ضخمة أمام تدفق القيمة.
يتعلق الأسلوب الرشيق بالاستجابة للتغيير بدلاً من اتباع خطة. وهذا يتطلب الانتقال إلى الأدلة الموضوعية: التعليقات السريعة والمؤشرات المبكرة والقدرة على التنبؤ. هل فعلت فرق الأسلوب الرشيق ما قالوا إنهم سيفعلونه في إطار زمني محدد؟ إذا أراد صاحب العمل القيام بشيء آخر، فهل يمكن لفرق الأسلوب الرشيق أن تغير اتجاهها؟
بشكل عام، ينتقل النموذج من عائد الاستثمار (ROI) إلى التطوير القائم على الفرضيات والمنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP). إن المفهوم النظري لعائد الاستثمار (ROI) جذاب مثل الرقم الملموس، لكن عائد الاستثمار هو مجرد تخمين لما قد يكون عليه العائد إذا سارت الأمور وفقًا للخطة. ونادرًا ما تسير الأمور وفقًا للخطة. وحتى عندما تسير كذلك، لا تتوفر البيانات إلا بعد فوات الأوان لأن عائد الاستثمار لا يوفر أي تعليقات خلال التطوير.
لفهم فعالية الأسلوب الرشيق نبحث عن مؤشرات مبكرة وما يسمى بمقاييس محاسبة الابتكار بدلاً من ذلك. نُعرّف المؤشرات التي تدل على القيمة الجيدة، وتأتي هذه المؤشرات قبل وقت طويل من عائد الاستثمار. في النهاية، يجب أن تكون الأنظمة مجهزة ليس فقط لماهية التكاليف، ولكن للقيمة التي يتلقاها المستخدمون.
تبدأ مناقشة الاستثمار الأولية بالفرضية ثم كيفية إثباتها. وبالطبع، كم ستكون التكلفة للوصول إلى هذه النقطة الأولى. عادةً ما يكون ذلك جزءًا صغيرًا من الاستثمار الكلي لأن الفرق يمكنها رؤية التعليقات حول الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) ضمن إطار زمني متفق عليه (مثل بضعة أسابيع أو أشهر). في النهاية، يتبع ذلك مناقشة حول الاستمرار في الاستثمار أو التحول إلى شيء آخر.
تكمن الفائدة في أن هذا النموذج المرن محصن إلى حد كبير ضد التكاليف الغارقة. في العالم التقليدي، إذا كنت قد استثمرت بالفعل 5 ملايين دولار أمريكي، فيجب أن تؤتي ثمارها. يكره الأطراف المعنية تسميته "هدرًا" أو "تجريبًا". قد تدخل آليات دفاعية حيز التنفيذ، مثل الموافقة على 10 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار إضافية لإبقاء الحلم حياً، سواء كانت القيمة موجودة أم لا.
إن المؤسسة الرشيقة لا تفعل ذلك. التمويل المتدفق، والحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، وتجاهل التكاليف الغارقة، واتخاذ القرارات بناءً على مقاييس موضوعية تستند إلى "محاسبة الابتكار"— هكذا تعمل المؤسسة الرشيقة، فرضية واحدة في كل مرة.
في تطوير الأسلوب الرشيق، لا تنتظر سنوات لأي شيء. إذا كنت تبحث عن برنامج رئيسي، فإن نقاط الإثبات تظهر في غضون الأسابيع الستة إلى الاثني عشر الأولى. بعد بضع زيادات في البرنامج، ستشير الأدلة إلى ما إذا كان يجب المضي قدمًا في هذا الطريق الأطول أم لا.
يمكن أن تساعد المقاييس غير المباشرة والمباشرة في قياس قيمة المنتجات التي يتم تسليمها من خلال منهجية الأسلوب الرشيق. بطريقة غير مباشرة، يمكنك قياس السرعة أو عدد القصص أو نقاط القصة التي يمكن للفرق إنجازها في وحدة زمنية. بدلاً من النظر إلى هيكل تقسيم العمل، يمكنك تقييم كيفية استخدام أعمال مشابهة في الماضي لتلك القدرة.
من المهم أن تبحث أولاً عن القدرة على التنبؤ—هل حققت القيمة التي التزمت بها في الإطار الزمني المحدد؟ ثم يمكنك التعديل والبدء في إجراء محادثات حول سبب كون هذا الهدف أكثر أهمية من الأهداف الأخرى. كما أنه من السهل أيضًا التحقق من شيء مثل درجة NPS لتقييم النتائج مع أصحاب الأعمال. ما هو مستوى الثقة لديك؟ هل ستوصي بالفرق التي تم تقييمها للآخرين؟
إن الانتقال من منهجية الشلال إلى الأسلوب الرشيق يتحدى المعاملات التقليدية للنفقات الرأسمالية والتشغيلية. وفقًا لقواعد مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)، عند نقطة الجدوى المثبتة وموافقة الإدارة، يمكنك رسملة تكاليف العمالة وإهلاكها على مدى العمر الإنتاجي للمشروع، مما يؤثر على الإيرادات.
في نموذج الشلال، بعد تحديد المتطلبات والتصميم والموافقة عليها، يمكنك الاستفادة. في الأسلوب الرشيق، لا يوجد مثل هذه البوابة المرحلية. تبني الحل قطعة بقطعة، ولكن لا يزال بإمكانك الاستفادة.
لا يزال هناك الكثير من العمل المتعلق بالابتكار والبحث والبنية التحتية وجميع أنواع الأشياء التي لا تتعلق مباشرة بإضافة ميزات إلى النظام. هذا لا يزال لا يتم رسملته. ولكن في الأسلوب الرشيق، لديك "قصص" تنفذ ميزات جديدة. إذا كانت لديك قصة لميزة مثل آلية تسجيل دخول موحد جديدة، فيمكنك الاستفادة منها. وقد لا تحتاج حتى إلى جداول زمنية للقيام بذلك. لكن الرسملة تتطلب شرحًا ومحادثة يجب أن تحدث.
اليوم، يؤثر الأسلوب الرشيق على نطاق واسع على الأطراف المعنيين المسؤولين عن الحوكمة والاستثمار. نظرًا لأن أقسام تكنولوجيا المعلومات غالبًا ما تزال تعمل بشفافية محدودة للتكاليف، فإن تصور الإدارة المالية لتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون: "هنا مركز التكلفة الكبير الخاص بنا. هذا هو الإنفاق، ومع مرور الوقت، نحصل على نتائج أعمال مختلفة، ونعم، نواجه صعوبة بالغة في ربطها بالاستثمار. نقوم بتوزيع التكاليف."
لتوضيح القيمة التي يقدمونها، يتطلب التحول للأسلوب الرشيق من قادة تكنولوجيا المعلومات فهم كيفية قياس الأثر المالي وقيمة التطوير المستمر، ومتى يتم الاستفادة من العمالة، وكيفية توفير الشفافية للمبادرات الممولة. أنت بحاجة إلى المستوى المناسب من الشفافية لتحديد ما إذا كنت تستثمر في الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة في تكنولوجيا المعلومات. وهنا يستخدم قادة تكنولوجيا المعلومات إدارة الأعمال التقنية (TBM).
إدارة الأعمال التقنية هي منهجية تُحسن نتائج الأعمال من خلال تزويد المؤسسات بطريقة متسقة لترجمة الاستثمارات التقنية إلى قيمة تجارية. تحدد إدارة الأعمال التقنية الأدوات والعمليات والبيانات والأشخاص اللازمين لإدارة أعمال التقنية. وهي مدعومة بتصنيف وإطار عمل إدارة أعمال موحد للتقنية ينظم المشكلات التي يتطلع قادة التكنولوجيا والأعمال إلى حلها—بما في ذلك تمويل الأسلوب الرشيق على نطاق واسع.
قامت إدارة الأعمال التقنية بتوحيد التصنيف وإعداد التقارير، بغض النظر عن نماذج الشلال أو الأسلوب الرشيق. تساعد هذه الميزات الشركات على توفير رؤية واضحة حول المقاييس المالية لتطوير التطبيقات المستندة إلى منهجية الأسلوب الرشيق وتنظيم الموارد والنتائج في أنشطة محددة لبث القيمة. حيث تتماشى النتائج مع نتائج الأعمال وقيمة الأعمال المتزايدة.
لدى بعض كبرى الشركات في العالم حوالي 10000 عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وربما 5000 أو 6000 من هؤلاء العمال يقومون بتطوير التطبيقات– وهو ما يمثل تكلفة كبيرة. هل هذا مركز تكلفة أم مركز استثمار؟ إنها مسألة وجهة نظر، ولكن يجب أن تعرف كيفية تتبع تطوير الأسلوب الرشيق إذا كنت تحاول فهم كيفية إنفاق تلك الأموال. تتطلب العملية تخطيط كيفية البدء في المنتجات الرشيقة وتمويلها وقياسها.
لكي تُعتبر شريكًا ذا قيمة مضافة على الطاولة، يجب عليك فهم تدفق القيمة وكذلك الإنفاق على البيانات والاتصالات. هذه المخاوف مهمة، لكن المحادثة تتحول أكثر نحو كيفية التنافس مع الحلول الجديدة.
من الطبيعي أن ترغب في أن يكون كل شيء قابلاً للتنبؤ به، ومخططًا له، ومرتبطًا بالميزانيات المستقبلية، ولكن إلى جانب النفقات، فإنه يصبح مقيدًا.
نعم، تريد أن تعرف مسبقًا ما هو غير قابل للمعرفة وأن تضمن عائدًا على الاستثمار لما هو غير قابل للمعرفة، ولكن هذا غير واقعي. عندما يمكنك الوقوف مع الأطراف المعنيين التجاريين من مستوى الإدارة العليا وشرح الاستثمارات والنتائج الحالية بدلاً من الالتزام بخطط متعددة السنوات، يمكنك المنافسة.
الخبر السار هو أن منهجية الأسلوب الرشيق تستبدل كل تكهنات عائد الاستثمار (ROI) بأدلة موضوعية في الوقت الفعلي. بدلا من العمل مع المتطلبات لمدة عامين قادمين، يمكنك اكتشاف القطعة الأولى وتسليمها. الآن.
تتمثل أكبر نقاط قوة الأسلوب الرشيق في القدرة على اتخاذ تلك المبادرة الضخمة وتقسيمها إلى أجزاء وتقديم القيمة على الفور تقريبًا. المفاضلة هي أنك تكتشف ما إذا كنت على الطريق الصحيح عاجلاً وليس آجلاً.
إن الوتيرة السريعة للتكنولوجيا تعني أنه يجب على المزيد من الشركات اعتماد منهجيات الأسلوب الرشيق، مثل إطار العمل الرشيق الموسّع (SAFe)، للاستجابة بسرعة لنماذج الأعمال والأسواق والتكنولوجيا المتغيرة. ونتيجة لذلك، يجب عليهم إدارة إنفاقهم المتزايد على التكنولوجيا واكتساب الشفافية فيما يتعلق بتكاليف تكنولوجيا المعلومات. يمكن أن تستخدم المؤسسات TBM و SAFe معًا لتقديم المزيد من القيمة—بشفافية أعلى—لتحقيق المزيد من المرونة في الأعمال والشراكة مع الأعمال.
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