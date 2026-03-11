المؤتمر الذي غيَّر أفكارنا حول الذكاء الاصطناعي

هل فاتك حضور مؤتمر [un]prompted‎ حول أمن الذكاء الاصطناعي؟ معظمنا فاته الحضور كذلك. باستثناء Dustin "Evil Mog" Heywood من فريقنا، الذي ينضم إلينا اليوم لمشاركة أبرز ما جاء في الحدث. وبالحديث عن [un]prompted‎، نناقش أيضًا أحد أبرز إعلانات الحدث: ساعة يوم الصفر (Zero Day Clock). يرى هذا التحالف من الخبراء أننا بحاجة إلى إعادة التفكير جذريًا في إدارة الثغرات الأمنية في ظل التراجع الحاد في زمن استغلال الثغرات الأمنية الجديدة. ومن بين مطالبهم التي قد تكون مثيرة للجدل بشكل كبير: تحميل مطوِّري البرمجيات مسؤولية العيوب، وبناء بنى أكثر قابلية للاستبدال. ثم نناقش بعض السلوكيات المقلقة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التلاعب بالوصفات الطبية وكتابة تدوينات مسيئة عن المستخدمين البشر. وأخيرًا، نختتم الأسبوع بمناقشة حول إرهاق المتخصصين في الأمن الإلكتروني. نعمل في المتوسط 10 ساعات إضافية أسبوعيًا. وهذا أمر مرهق - وله تأثير سلبي كبير في الأمن.

كل ذلك وأكثر - في بودكاست Security Intelligence.

  • 00:00 - المقدمة
  • 1:26 - تقرير من مؤتمر [un]prompted‎. 
  • 9:07 - انهيار يوم الصفر. 
  • 21:26 - وكلاء الذكاء الاصطناعي يضايقون البشر. 
  • 31:26 - الإرهاق في مجال الأمن الإلكتروني.

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.
مل فني لبودكاست Techsplainers
مل فني لبودكاست Techsplainers
مل فني لبودكاست Techsplainers
مل فني لبودكاست Techsplainers
