اقرأ Threat Intelligence Index 2026 | تنزيل التقرير

مشكلة وصول وكيل الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع إدارة الهوية والوصول (IAM) التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي في طريقهم إلى المؤسسات - لكن هل يمكننا التحكم بهم فعليًا؟

في هذه الحلقة الإضافية من Security Intelligence، يساعدنا IBM Fellow وCTO IBM Security Sridhar Muppidi في التعمق في تصاعد مخاطر أمن الذكاء الاصطناعي الوكيل، بدءًا من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تمتلك وصولًا إلى الأنظمة الخلفية، ووصولًا إلى وكلاء مستقلين يمكنهم جدولة الاجتماعات، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات، وأتمتة مهام سير العمل - وغالبًا بصلاحيات عالية.

من الناحية التقليدية، ركَّزت إدارة الهوية والوصول (IAM) على المستخدمين البشر. ثم ظهرت حسابات الخدمات وبيانات اعتماد واجهات برمجة التطبيقات. والآن؟ نواجه نموًا هائلًا في هويات الأجهزة، بما في ذلك فئة جديدة تمامًا من هويات الذكاء الاصطناعي التي تمزج بين خصائص البشر والآلات.  كيف ندير الهوية والوصول لأنظمة برمجية تتصرف مثل المستخدمين البشر؟

انضم إلينا لمناقشة ما يلي:

  • ما الذي يميز إدارة هويات الذكاء الاصطناعي عن إدارة الهوية والوصول (IAM) التقليدية؟
  • لماذا تظل إساءة استخدام الحسابات الصالحة أحد أبرز أساليب الهجوم - وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي تضخيمه؟
  • مخاطر منح أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي صلاحيات كاملة
  • كيف ينبغي للمؤسسات التعامل مع التحكم في وصول الذكاء الاصطناعي والحوكمة؟
  • لماذا لا يزال هناك غياب لمعيار واضح لتأمين الذكاء الاصطناعي والهويات غير البشرية؟

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.
