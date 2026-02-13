هل لا تزال Perplexity تركِّز على البحث؟ هذا الأسبوع في Mixture of Experts، ينضم إلى المضيف Tim Hwang كلٌّ من Gabe Goodhart وChris Hay وAaron Baughman لتحليل ما تقدِّمه Perplexity Computer بالفعل - ومناقشة إذا ما كانت الأنظمة المغلقة تستطيع منافسة البدائل المفتوحة مثل OpenClaw وLangGraph وAutoGPT. بعد ذلك، تقدِّم Anthropic ميزة استيراد الذاكرة لـ Claude. هل لا تزال الذاكرة تمثِّل ميزة تنافسية، أم يمكن للمستخدمين الآن التنقل بسلاسة بين مزوِّدي الذكاء الاصطناعي؟ بعد ذلك، تعرَّف على NullClaw، إطار عمل لوكلاء minimalist يعمل على مساحة 678 كيلوبايت فقط. يناقش خبراؤنا إذا ما كانت أسراب الوكلاء القائمة على الحافة هي المستقبل - أم مجرد تسويق ذكي. أخيرًا، تكشف Particle6 عن Tilly Norwood، أول ممثلة ذكاء اصطناعي في العالم. هل يمكنك منح جائزة أوسكار لخوارزمية؟ كل ذلك وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من Mixture of Experts.

  • 00:00 - المقدمة
  • 1:07 - Perplexity Computer
  • 11:23 - استيراد الذاكرة – Claude
  • 24:14 - NullClaw
  • 35:14 - Tilly Norwood

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.
