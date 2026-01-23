سباق الذكاء الاصطناعي الجديد: الابتكار من فئة المؤسسات في عام 2026

هل يمر Claude Code بلحظة ChatGPT؟في حلقة هذا الأسبوع من برنامج Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج Tim Hwang كل من Chris Hay وGabe Goodhart وFrancesco Brenna لاستعرض التحولات التي تحدث في مجال الذكاء الاصطناعي مع انطلاقة عام 2026. أولاً، تؤكد شركة OpenAI وصول الإعلانات إلى ChatGPT، ما يثير تساؤلات حول الثقة والاقتصاد ومستقبل نماذج منتجات الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك، تشهد Claude Code طفرة هائلة في شعبيتها! حيث يكتشف المطورون ما يمكن أن تفعله برمجة الوكيل حقًا، وكيف أنها تُحدث تحولاً جذريًا في طريقة بناء البرمجيات. ثم نحلل تقريرًا جديدًا من معهد IBM لقيمة الأعمال بعنوان—"المؤسسة في عام 2030"، والذي يكشف كيف يخطط التنفيذيون للتحول من الكفاءة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، أطلقت منصة Hugging Face مشروع Open Responses، وهو معيار جديد لواجهات برمجة تطبيقات الوكلاء، والذي قد تعيد تشكيل مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ذاته يثير تساؤلات هامة حول الشفافية والتحكم.

كل ذلك وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من Mixture of Experts لمعرفة المزيد.

  • 00:00 – المقدمة
  • 01:30 – شركة OpenAI تُدخل الإعلانات إلى ChatGPT
  • 12:25 – لحظة الانطلاقة الكبرى لأداة Claude Code
  • 22:57 – تقرير معهد IBV حول المؤسسة في عام 2030
  • 36:09 – Open Responses: مستقبل واجهات برمجة تطبيقات الوكلاء

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.
العمل الفني الصوتي لبرنامج Mixture of Experts
شرح تحديث الكمبيوتر المركزي: COBOL والذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي بوصفه "مطوّرًا" مقابل كونه "أداة"، وتحديث الكمبيوتر المركزي باستخدام COBOL، ومعوقات تبني الذكاء الاصطناعي عالميًا، وتأمين وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر عمليات الوكلاء.

مركز الذكاء الاصطناعي في الهند بقيمة 200 مليار دولار أمريكي، وClaude يبني مُترجم لغة C

صفقة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من Google في الهند، وبناء Claude لمترجم C خلال أسبوعين، وثغرات أمان تخص وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومشكلة عائد الاستثمار لدى المؤسسات.
يكشف استخدام Copilot عن أنماط تبني الذكاء الاصطناعي

يكشف تقرير استخدام Copilot من Microsoft عن اتجاهات مفاجئة في تبني الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى موجِّهات Ralph Wiggum، وقمة الذكاء الاصطناعي في الهند، وحملة الإعلانات الكثيفة للذكاء الاصطناعي خلال Super Bowl.
مقارنة بين Anthropic وOpenAI: Claude Opus 4.6 وGPT-5.3-Codex

طُرح كل من Claude Opus 4.6 من Anthropic و GPT-5.3-Codex من OpenAI في غضون ساعة. ونحلل معركة الذكاء الاصطناعي في بيئات المؤسسات وما الذي تعنيه للمطورين.

إطلاق Codex وفوضى OpenClaw/Moltbook: هذا الأسبوع في وكلاء الذكاء الاصطناعي

تم إطلاق التطبيق OpenAI Codex للبرمجة، بينما تكشف Moltbook – الشبكة الاجتماعية المخصصة للوكلاء فقط – عن مخاطر أمنية. تابع حلقة Mixture of Experts لهذا الأسبوع!
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): وكلاء مفتوحو المصدر يدخلون التيار العام

يشعل Moltbot (سابقًا Clawdbot) ثورة الوكلاء مفتوحة المصدر، ومقال Dario Amodei عن "مراهقة الذكاء الاصطناعي"، وIBM Grammy IQ، والكشف عن شريحة Maia 200 من Microsoft.
تحليل Claude Coork وApple يختار Gemini

يُتيح Claude Cowork وكلاء الذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، وتتحول Apple إلى Google Gemini من أجل Siri، ويتبنى Linus Torvalds برمجة vibe. كل ذلك وأكثر في Mixture of Experts لهذا الأسبوع!
أبرز أحداث الذكاء الاصطناعي في CES 2026: NVIDIA Rubin وأجهزة مذهلة

يَعِد Rubin من NVIDIA بمكاسب أداء تصل إلى خمسة أضعاف، وتستحوذ Meta على Manus AI مقابل ملياري دولار أمريكي، وتعيد بنية MHC من DeepSeek تعريف كفاءة تدريب النماذج.
الذكاء الاصطناعي خلال العام: التوجهات التي ستشكِّل 2026

يراجع خبراؤنا إنجازات الذكاء الاصطناعي في عام 2025 ويتنبؤون باتجاهات عام 2026. تتناول الحلقة ندرة عتاد الذكاء الاصطناعي، ومكاسب المصادر المفتوحة، والوكلاء الخارقين، وتطور الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط.

المؤسسة في عام 2030

لم يَعُد الذكاء الاصطناعي مجرد وسيلة لتعزيز نموذج الأعمال. بحلول عام 2030، سيكون هو نموذج الأعمال.

اقرأ دراسة المؤسسة في عام 2030
IBM® Enterprise Advantage

توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي لديك لتحقيق قيمة أسرع

استكشف IBM Enterprise Advantage
