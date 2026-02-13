أين يقع الذكاء الاصطناعي فعليًا في رحلة تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزي؟ في حلقة هذا الأسبوع من برنامج Mixture of Experts، ينضم إلى مقدم البرنامج Tim Hwang الخبراء Skyla Loomis، وMaryam Ashoori، وKaoutar El Maghraoui. نخوض نقاش حول تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبُناة الذكاء الاصطناعي. هل حقًا 84% من سكان العالم لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي مطلقًا؟ نظرة واقعية على تبني الذكاء الاصطناعي وما الذي يجب أن يتغير. أخيرًا، يكشف OpenClaw عن بعض الثغرات الأمنية في وكيل الذكاء الاصطناعي. نناقش "عمليات الوكلاء"—الإطار الخاص بالشفافية والتقييم والتحسين وتطبيق السياسات الذي يجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي جاهزين لمرحلة الإنتاج. كل ذلك وأكثر في حلقة اليوم من Mixture of Experts.

00:00 – المقدمة

1:06 – تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزي

14:18 – نظرة واقعية على تبني الذكاء الاصطناعي

29:40 – تصميم آمن الذكاء الاصطناعي الوكيل

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.