لماذا قد يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى التفكير على نحو أقرب إلى النصف الآخر من الدماغ

لأكثر من قرن، قدّم علم الأعصاب رواية تبدو بسيطة عن الذاكرة. تطلق الخلايا العصبية إشاراتها، ثم تتصل ببعضها، وفي هذه الوصلات التي تُسمّى المشابك العصبية تتكوّن الذكريات. وكان يُنظر إلى الخلايا العصبية على أنها محركات التفكير، وكان يُعتقد أن الذاكرة تكمن في قوة تشابكاتها. لكن نموذجًا جديدًا طوّره باحثون من IBM يشير إلى أن هذه الرؤية قد لا تكون مكتملة. كما يفتح الباب أمام احتمال أن تساعد البيولوجيا الكامنة وراء الذاكرة البشرية في توجيه تطوير الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي.
وتضع النظرية الخلايا النجمية، وهي خلايا دبقية غير عصبية تشكّل ما يقارب نصف الدماغ، في قلب نظام للذاكرة لم يكن معروفًا من قبل. لطالما اعتُبرت الخلايا النجمية خلايا دعم خاملة، لكنها قد تؤدي دورًا نشطًا في تخزين المعلومات واسترجاعها. ويصف النموذج شكلًا من الذاكرة الترابطية يتشارك سمات رئيسية مع أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك بنى المحوِّل (Transformers).
وقال Leo Kozachkov، وهو باحث في IBM ومؤلف مشارك لورقة بحثية حديثة عن هذه النظرية، في مقابلة مع IBM Think: "توجد أدلة كثيرة تُظهر أن الخلايا النجمية تشارك في الإدراك". وأضاف: "تساءلنا عمّا إذا كان بإمكانها تنفيذ أنظمة ذاكرة قوية، وكانت المؤشرات كلها تقول: نعم".
ويبني هذا النموذج على تاريخ طويل من أبحاث علم الأعصاب حول "المشبك الثلاثي (tripartite synapse)"، حيث تُغلّف خلية نجمية الوصلة بين خليتين عصبيتين. وفي صياغة فريق IBM، لا تقتصر الخلايا النجمية على دور المراقب السلبي. بل تشارك في معالجة المعلومات وتوزيعها عبر الدماغ بطرق تشبه قدرات التعامل مع الذاكرة لدى بعض أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطورًا المستخدمة اليوم.
لقد شكّل البحث عن موضع الذاكرة في الدماغ محورًا لعلم الأعصاب لعقود. ويعزو النموذج السائد الذاكرة إلى اللدونة المشبكية، أي تقوية الروابط بين الخلايا العصبية أو إضعافها، بوصفها الركيزة التي تقوم عليها الذاكرة. وتستند إلى هذه الفكرة كل من النظريات البيولوجية وكثير من الافتراضات الأساسية في الذكاء الاصطناعي.
غير أن الواقع أكثر تعقيدًا. فقد أظهرت دراسات تجريبية أن الخلايا النجمية تعدّل قوة المشابك، وتستجيب للناقلات العصبية والمُعدِّلات العصبية، ويبدو أنها تؤدي دورًا في تكوين الذكريات طويلة المدى واسترجاعها. لم تتناسب هذه النتائج دائمًا بسلاسة مع النماذج الحاسوبية القياسية، وظلت آثارها صعبة الإدماج ضمن إطار نظري متماسك.
وفي هذا السياق يأتي نموذج فريق IBM. تقترح الدراسة نظامًا تتفاعل فيه الخلايا العصبية والمشابك وعمليات الخلايا النجمية ضمن شبكة ديناميكية مشتركة. ويخضع كل عنصر لمعادلات مستمدة من مبادئ رياضية قائمة على الطاقة. ويتطور النظام الناتج نحو حالات جذب مستقرة تقابل ذكريات مخزنة.
وتتمثل الفكرة الأساسية في أن الخلايا النجمية يمكن أن تزيد سعة الذاكرة في هذا النظام. إذ تتيح شبكات الإشارات الداخلية المعتمدة على الكالسيوم دمج المعلومات ونقلها عبر نطاقات مكانية واسعة. وتدعم هذه البنية تخزينًا للذاكرة أكثر توزيعًا ومرونة مما تتيحه الشبكات التي تعتمد على الخلايا العصبية وحدها.
وشرح Kozachkov كيف تبلورت الفكرة قائلًا: "أولًا، استمعنا إلى علماء الأعصاب التجريبيين الذين يدرسون الخلايا النجمية. لديهم كمّ متزايد من الأدلة يشير إلى أن الخلايا النجمية تشارك في الإدراك والذاكرة والسلوك. لكن لا توجد إلا مجموعة محدودة من النظريات الرسمية المحددة حول كيفية قيام الخلايا العصبية والخلايا النجمية بالحوسبة معًا".
وكان هناك أيضًا جانب حوسبي. فقد كان الفريق يعمل على Dense Associative Memory، وهو نوع متقدم من الشبكات يبني على نموذج Hopfield الأصلي ويوسّعه. وتُعرف هذه الأنظمة بسعة الذاكرة القوية وبقدرات استرجاع الأنماط العالية.
وقال Kozachkov: "للأسف، ما تكسبه شبكات Dense Associative Memory من سعة الذاكرة تخسره من حيث المعقولية البيولوجية. لذلك تساءلنا بطبيعة الحال عمّا إذا كان يمكن تنفيذ هذه الشبكات على عتاد بيولوجي".
ومع بدء التفكير في التنفيذ البيولوجي، برزت الخلايا النجمية سريعًا باعتبارها المرشح الأرجح. كان تركيبها التشريحي وتنظيمها المكاني وديناميكياتها الكيميائية الحيوية جميعها تشير إلى احتمال أن يكون لها دور في الذاكرة.
وبحسب طريقة ضبط النظام، يمكن للنموذج أن يعمل على نحو مشابه للذاكرة الترابطية الكثيفة (Dense Associative Memory) أو أن يتبنى خصائص المحوّل (Transformer). وتجعل هذه المرونة الأمر يتجاوز مقارنة عابرة بالذكاء الاصطناعي، إذ تطرح نهجًا عمليًا للتفكير في كيفية تعامل الدماغ وأنظمة التعلم الآلي الحديثة مع مشكلات متشابهة.
وقال Kozachkov: "إذا كانت نظريتنا صحيحة، حتى من حيث الفكرة العامة دون كل تفصيل، فستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الطريقة التي نفهم بها الذاكرة في الدماغ". وأضاف: "تشير نظريتنا إلى أن الذكريات يمكن أن تُشفَّر داخل مسارات الإشارات داخل الخلية في خلية نجمية واحدة. وتنشأ الأوزان المشبكية من التفاعلات داخل هذه المسارات، وكذلك من التفاعلات بين الخلايا النجمية والمشابك".
وللنظرية أيضًا دلالات لافتة على الذكاء الاصطناعي. فأنظمة التعلم الآلي الحالية تواجه صعوبة مع الذاكرة: إذ إن قدرة الشبكات العصبية على الاحتفاظ بمعلومات طويلة الأمد محدودة، وغالبًا ما يُلجأ إلى طبقات الانتباه أو وحدات ذاكرة خارجية للتغلب على ذلك. لكن هذه المكونات ترفع التكلفة الحوسبية وتزيد التعقيد.
ومن تنبؤات النموذج أن تعطيل الإشارات داخل الخلايا في الخلايا النجمية ينبغي أن يؤثر في استدعاء الذاكرة، وأن التدخل الانتقائي في شبكات الخلايا النجمية قد يضعف أنواعًا معينة من التعلم. وهذه أفكار قابلة للاختبار، وإن كانت صعبة تقنيًا، وقد ترشد أبحاثًا لاحقة في علم الأعصاب الأساسي والحوسبة المستوحاة من الدماغ.
ومع ذلك، يظل النموذج نظريًا. ويؤكد الباحثون أن ما يطرحونه إطار عمل لا خلاصة نهائية.
وقال Kozachkov: "أولًا وقبل كل شيء، سيكون رائعًا أن يبذل الباحثون التجريبيون جهدًا جادًا لدحض نموذجنا". "أي محاولة إثبات أنها خاطئة. وسأكون سعيدًا جدًا بالتعاون في هذا المسعى".
وفي الوقت الحالي، تدعو النظرية إلى إعادة نظر أوسع في الكيفية التي تُنظَّم بها بنية الذكاء.
وقال Kozachkov: "نحن عند بدايات الانفجار الكامبري للذكاء. وللمرة الأولى، نعرف كيف نبني كيانات ذكية ليست من عالم الحيوان. ولهذا تبعات هائلة على علم الأعصاب، ويصعب فعلًا الإحاطة بمدى اتساعها".
وأضاف أنه يرى أن علم الأعصاب لا يزال يملك الكثير ليقدمه إلى التعلم الآلي. وقال: "لا أعتقد أننا اقتربنا أصلًا من استنفاد الأفكار التي يمكن أن نستخلصها من الدماغ لبناء أنظمة أكثر ذكاءً. ما زال أمامنا طريق طويل".
